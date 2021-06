Kultur «Die Poesie des Fremden»: Eine Suche zwischen Blumen und Versen Die Künstlerin und Schriftstellerin Karin Mairitsch spürt in der Kornschütte dem Vertrauten im Fremden nach. Ihre Ausstellung verbindet Kunst, Literatur und Wissenschaft, indem sie den kulturellen Verbindungen zwischen der Türkei, der Schweiz und Österreich auf den Grund geht. Susanne Holz 04.06.2021, 05.00 Uhr

Künstlerin Karin Mairitsch inmitten ihrer «Poesie des Fremden» in der Kornschütte Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juni 2021)

«Es gibt keine reine Kultur», sagt die Künstlerin Karin Mairitsch. Und liefert die Erklärung gleich mit: «Weil Kulturen sich mischen. Und das ist sehr versöhnend.» Karin Mairitsch ist der Ansicht, dass interkultureller Austausch Spuren hinterlässt.

«Diese Spuren erkennt man oft 50 oder 100 Jahre später gar nicht mehr.»

Ein schönes Beispiel hierfür ist für sie das Wort «heimatlos», das in der Türkei zum Wort «haymatloz» umgeformt wurde – ein eigenes türkisches Wort für diesen Zustand gab es nämlich gar nicht, als türkische Behörden «haymatloz» in Papiere von Geflüchteten stempelten, die zu Zeiten des Nationalsozialismus in die Türkei emigrierten.

Das Wort «haymatloz» wurde so in der Türkei zum Synonym für den Status von Exilantinnen und Exilanten in den Jahren 1933 bis 1945. Kemal Atatürk wollte damals die Türkei nach westlichem Vorbild umgestalten, und so waren die geflüchteten Deutschen oder Österreicher mit oft wissenschaftlichem Hintergrund sehr willkommen. Karin Mairitsch zeigt genau solche Zusammenhänge in ihrer Ausstellung «Die Poesie des Fremden», zu sehen in der Kornschütte Luzern, auf. Begleitend zur Ausstellung gibt es einen Katalog, der die Exponate zeigt und sie vertiefend erklärt.

Das Fremde als Bereicherung wahrnehmen

Die Exponate: Das sind 26 Bilder, die in der Kornschütte von der Decke hängen, man kann sich zwischen ihnen bewegen wie in einem fernen Land. Zumeist sind es Blumenmuster auf Baumwollgewebe, Muster und Stoffe sind aus der Türkei und in der Türkei genäht. Auf jedem Bild sind zudem Worte, kurze Sätze, leicht verrätselte Inhalte zu lesen, im Kreis geschrieben, in deutscher und türkischer Sprache. So etwa: «Es ist wahr/nichts davon/ist getürkt». Viele der Muster wiederum erinnern an kostbare Stoffe wie Atlas oder Goldbrokat, die seit dem Hochmittelalter durch Kreuzzüge und Handel aus dem Orient nach Europa gelangten.

Karin Mairitsch, Managerin, Künstlerin, Kuratorin, Schriftstellerin, ist die Fremde nicht fremd. In Kärnten geboren, studierte sie Malerei in Wien und promovierte in Linz. In Luzern verbrachte sie die letzten zehn Jahre, unter anderem war sie bis 2015 Vizedirektorin für den Bereich Bachelor und Vorkurs an der Hochschule Luzern – Design & Kunst. Vor kurzem zog Mairitsch nach Deutschland, wo sie nun «das Schweizweh plagt».

Ihre Ausstellung «Die Poesie des Fremden» verknüpft Literatur, Kunst und Wissenschaft. Zu sehen war sie bereits in Istanbul und Izmir. Kein Wunder, geht die Künstlerin hier ja der Frage nach, wie Kulturen in Gegenwart und Geschichte verbunden sind – am Beispiel der Beziehungen von Schweiz und Österreich zur Türkei. Mairitsch erforscht diese Verbindungen mit Poesie und Lust an der Recherche.

Im Prolog des Katalogs gibt Karin Mairitsch ihrer Empörung Ausdruck, dass «das Fremde» so oft «zum Bedrohlichen» stilisiert werde, anstatt es als Bereicherung wahrzunehmen. Dass dem Fremden stets Poesie innewohnt, ist für Mairitsch, deren Diplomarbeit für das Studium der Malerei an der Wiener Akademie der Bildenden Künste sich 1994 bereits auf die Türkei bezog, keine Frage. «Die Poesie des Fremden» ist eine so ästhetische wie feinsinnige wie lehrreiche Ausstellung. Sehr sehenswert.

Ausstellung mit Karin Mairitsch in der Kornschütte Luzern, Kornmarkt 3: «Die Poesie des Fremden». Bis 20. Juni 2021. Am Sonntag, 20. Juni, um elf Uhr gibt es einen Ausstellungsrundgang mit der Künstlerin. Geöffnet Mo-Fr 10-18 Uhr sowie Sa/So 10-16 Uhr. Zur Ausstellung ist ein mehrsprachiger Katalog als künstlerisches Objekt erhältlich. Jeder Katalog ist ein Einzelstück.