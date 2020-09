Auf dem neuen Kampus Südpol wird Grosses kommen Am Eröffnungstag des Kampus Südpol zeigt das neue Musikgebäude seine Vielfältigkeit. Die Zukunft verspricht viel. Roman Kühne 13.09.2020, 13.09 Uhr

Ist der Ton noch da? War er es überhaupt jemals? Oder ist es doch nur eine Erinnerung? Wo ist der Anfang, wann kommt der Schluss? Ist dies der Ort, wo Zeit, Raum und Musik wirklich eins werden?

Im Klangturm des neuen Gebäudes der Hochschule Luzern – Musik beim Südpol verflechten sich Wahrnehmung und Fantasie, Tat und Idee. Kurze, spitze Töne stösst die Sopranistin Katrin Frauchiger in den Turm. Wie entfernte Schwalben hallen sie über die Etagen. Das Tenorsaxofon von John Voirol gleitet durch dieses Geflatter. Schon lange ist die Improvisation zu Ende, doch noch lange nicht hört sie auf. Immer wieder kehren die Noten zurück. Magisch und grenzhaft.

Eine ganz andere Art, Musik zu denken

Was passiert hier wohl, wenn man als Hörer eine Stunde auf dem Boden sitzt? Es ist eine ganz andere Art, die Musik zu denken. Auf den verschiedenen Stockwerken des Gebäudes gibt es zusätzlich kleine Hörfenster. Kurze Einblicke in diese rollende Unendlichkeit. Dabei ist die Idee dahinter schon alt. Bereits in den Tempelanlagen von Mykene finden sich Gräber, hohe Amphoren, die ähnliche Klanghäuser erzeugen. Ein immer sonorer Raum, der den Toten mit dem Himmel bindet.

Es sind nur Einblicke, die man am Eröffnungswochenende des neuen Gebäudes der Hochschule Luzern – Musik erhält. Dennoch deuten sie das Grosse an, das möglich ist. Die Übungskojen und Konzertsäle sind optimale Kombinationen aus Werkzeug und Performance, Drill und Kür, Praxis und Fantasie.

Da ist etwa der Orgelraum. Schlicht als Zimmer 554 bezeichnet, versteckt sich hinter der Tür ein grosses Instrument. Der französischen Romantik nachempfunden sind es fast 1200 Pfeifen, die hier alle Farben und Nuancen ermöglichen. Mirjam Wagner, Masterstudentin, zeigt die Möglichkeiten dieses Instrumentes eindrücklich mit einem Ausschnitt aus der Komposition «Aalaiki’ssalaam» des libanesisch-französischen Komponisten Naji Hakim.

Trotz der Kleinheit des Saales, nicht grösser als ein Esszimmer, sind die verschiedenen Schatten und Töne scharf getrennt, klar vernehmbar. Jedes Zuviel wird von den Akustikklinkern an der Wand verschluckt. Der Nachhall ist praktisch nicht existent. Ein optimaler, für die Studentin auch knallharter Raum: zum Üben.

Damit die Lernenden die verschiedenen Situationen in Konzertsälen weltweit bereits auf ihrem Kampus im Südpol simulieren können, sind die Zimmer flexibel gestaltet. In den Gruppenräumen können Vorhänge hinter den Schallelementen angehoben oder gesenkt werden. Dies ermöglicht bereits bei der Vorbereitung die Simulation eines vollen Saales.

Spannend dürfte es sein, zu sehen, wie sich der Konzertort Salquin bei grösseren Orchestern verhält. Bei unserer Führung ist es die Celloklasse von Erik Borgir, die mit Johann Strauss («Fledermaus»-Ouvertüre) und Heitor Villa-Lobos («Bachianas Brasileiras No. 1») und den auditiven Möglichkeiten das Ohr verführt. Klar im Klang, reich in den Nuancen und mit einem grossen Spektrum an Lautstärken zeigen die acht Cellisten, dass hier vieles machbar ist.

Ganzer Sound New Yorks entfaltet sich

Weitere Ansätze dieser klingenden Breite präsentiert die Blackbox Kosmos, der schwarze Kubus für akustische und elektronische Musik. Obwohl ein gutes Dutzend Schlagzeuger am Werk sind, geben die gewählten Einstellungen auch diesem Konzert Transparenz, Helligkeit und Kolorit – in einem Wort «Genuss». Die Komposition «Ionisation» von Edgard Varèse – das erste klassische Stück nur für Schlagwerk – entfaltet den ganzen Sound der Grossstadt New York. Polizeisirenen, dichter Verkehr, Stimmengewirr. Am Konzert spielen Jazzstudenten und Klassiker vereint – ein weiterer Vorteil dieser Konzentrierung der Musikausbildung auf ein Gebäude.

Auffallend auch: Das ganze Haus kann für die Musik genutzt werden. Auch das Foyer mit einem Kontrabasstrio oder das Treppenhaus mit seinen zwei Saxofonisten lassen das Haus in Konzertatmosphäre erschallen. Die Besucherinnen und Besucher werden grösstenteils von den Unterrichtenden selbst durch die Räume geführt. In unserem Fall ist dies die Jodlerin und Dozentin Nadja Räss.

Wobei: Führung ist hier das falsche Wort. Es ist ein zweistündiges Konzerterlebnis, garniert mit Wissen und Anekdoten der charmanten Volksmusikexpertin. Der Raum und die Kunst optimieren sich im Idealfall gegenseitig. Der Höhenflug des Luzerner Sinfonieorchesters in den letzten Jahren wäre ohne das KKL so nicht möglich gewesen.

Ähnliches lässt sich jetzt für diesen Grossplatz der Musik erhoffen. Es ist eine weitere Vision, die in Luzern ihre Konkretisierung findet. Das Licht ist gezündet. Die Dozierenden und ihre Studenten müssen nun zeigen, dass sie daraus auch einen Leuchtturm formen können.