Neue Winterbar «Theke» ab 5. Oktober im Südpol Luzern geöffnet

Südpol Winterbar «Theke» geht Anfang Oktober mit eigenem Programm an den Start Im Luzerner Kulturzentrum Südpol entsteht mit der «Theke» eine neue Bar samt kleiner Bühne. Die Eröffnungswoche mit fünf kostenlosen Veranstaltungen findet vom 5. bis 9. Oktober statt. Stefan Welzel 23.09.2021, 12.20 Uhr

Der Sommer ist vorbei, im Südpol verlagert sich das Kulturtreiben wieder ausschliesslich in die Innenräume. Bild: Corinne Glanzmann (Kriens)

Mit dem herbstlichen Kultursaison-Start vor ein paar Wochen kommt nun auch der meteorologische Jahreszeitenwechsel. Das Luzerner Kulturzentrum Südpol reagiert darauf mit der Verlagerung seiner Buvette-Sommerbar in ein neues Winterquartier. Wie der Südpol mitteilt, feiert das Haus den Start seiner Winterbar «Theke» samt Mini-Bühne mit einer Eröffnungswoche und fünf kostenlosen Veranstaltungen. Los geht es am Dienstag, 5. Oktober, mit einem Spieleabend, an dem« für Anfänger oder Profis» für alle etwas dabei ist. Über 100 Brett- und Kartenspiele warten darauf entdeckt und von Regelerklärerinnen und -erklärern kompetent erläutert zu werden.

Weiter geht es am Mittwoch und einem «Theken-Talk» mit dem SC Kriens und der Frage nach Gleichstellung im Sport und in der Kultur. Am Donnerstag spielt Abican alias Pianist, Komponist und Schlagzeuger Can Etterlin ein Konzert. Am Wochenende folgen eine Lesung mit der jungen Kolumnistin Nina Kunz, die aus «Ich denk, ich denk zu viel» zitiert (Freitag), sowie ein «Queerer Budenzauber», einem neuartigen Anlass von Drag Queen Rachel Harder (Samstag).

Die «Theke» ist jeweils schon vor den Veranstaltungen und ab 16 Uhr für das Publikum geöffnet.

Mehr unter www.sudpol.ch