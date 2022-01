Kinofilme in Luzern ab 27. Januar 2022

Programm Syrische Teenager, eine Prinzessin und wunderschöne Frauen: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Dokumentarfilme, Action- und Fantasyfilme: Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 27. Januar anlaufen. Regina Grüter 27.01.2022, 05.00 Uhr

Die Freunde Mahmoud und Fawzi werden umgarnt.

Im ägyptischen Dokumentarfilm fragt die kleine Schwester: «Wie sagt man Traum auf Englisch?» «Dream», antwortet der Bruder. Die syrischen Jugendlichen Fawzi und Mahmoud leben im Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien und spielen lieber Fussball, als dass sie zur Schule gehen. Die Akademie für Nachwuchstalente trainiert in luxuriösen Sportkomplexen. Verlockend, und sie haben das Zeug dazu. Der Film thematisiert Fussball als Ausweg, der (amerikanische) Traum so vieler unterprivilegierter Jugendlicher, und zeigt die Geschichte einer Freundschaft.

Regisseur Ali El Arabi machte sich als Kriegsjournalist einen Namen. Bei einem Besuch im Lager Zaatari lernte er 2013 Fawzi und Mahmoud kennen. Von ihrem ansteckenden Enthusiasmus berührt, kehrte El Arabi immer wieder zurück und knüpfte enge Beziehungen zu den beiden Jugendlichen, ihren Familien und den Menschen im Lager. Sein Débutfilm feierte am Sundance Premiere und wurde auf zahlreichen weiteren Festivals gezeigt.

Biopic über den Vater (Will Smith) der beiden Tennisstars Venus und Serena Williams. Der reguläre Kinostart ist am 24. Februar.

Cine Español: Der historische, politische und soziale Dokumentarfilm von Javier Gutiérrez (CH 2018) porträtiert, mit Miguel Soto Reverté als Hauptprotagonist, spanische Migrantinnen und Migranten, die in den 1960er-Jahren in die Schweiz gekommen sind.

4. September 1963: Kurz nach dem Start in Kloten fängt eine Swissair Caravelle im Flug Feuer und wird völlig zerstört. In den Trümmern finden die Retter die Brieftasche eines gewissen Reynold Thiel, Geschäftsmann, Modeschöpfer, Pianist und Komponist. Zwar ist dieser Neuenburger der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt, doch der Bundesrat kennt ihn gut. Denn über die Jahre hinweg hat die Polizei ein voluminöses Dossier zu seinem Namen zusammengestellt, das zwischen den Regierungsmitgliedern zirkuliert…

Die 76-jährige Westschweizer Regisseurin und Drehbuchautorin Danielle Jaeggi erzählt anhand der spannenden Biografie von Reynold Thiel die Geschichte des Kommunismus in der Schweiz. Ihr Vater war ein Freund und Mitarbeiter von Reynold Thiel. Vor diesem privaten Hintergrund macht sich Jaeggi daran, Licht in ein wenig bekanntes Kapitel Schweizer Geschichte zu bringen, und führt zurück in eine Zeit, geprägt durch das Aufkommen des Faschismus, den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg.

Familiendrama von Nanni Moretti.

Tragikomödie von Karoline Herfurth.

