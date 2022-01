«Szenenwechsel» Festival der Musikhochschule Luzern: Ausbruch aus der Komfortzone Erstmals bespielte die Musikhochschule Luzern ihren Neubau mit ihrem «Szenenwechsel». Die neuen Säle bewährten sich in der Vielfalt der Veranstaltungen zwischen Klassik, Jazz und Volksmusik. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Die Big Band der Hochschule Luzern. Bild: HSLU / Priska Ketterer (29. Januar 2022)

Erstmals bespielte am Freitag und Samstag die Musikhochschule Luzern ihren Neubau mit ihrem «Szenenwechsel». Die neuen Säle bewährten sich in der Vielfalt der Veranstaltungen zwischen Klassik, Jazz und Volksmusik. Und wagten auch mal den Aufbruch aus der Komfortzone.

Wenn der Chor der Engel oben auf dem Balkon steht und singt, ist das wie eine Szene aus dem Bilderbuch des ersten Lockdowns. Im «Dialogo de Chori d’Angeli» des Renaissance-Komponisten Giovanni Croce schwebt der zauberhafte Glanz der Soprane auf uns nieder, gestützt von markigen Männerstimmen und unterfüttert vom Schmelz der Tenöre.

Eine Anspielung auf die Balkonkonzerte vor zwei Jahren ist das nicht nur, weil die Sänger (Frauen und Männer) im dritten Stock hinter einer Brüstung aufgereiht sind. Auch wir selber sitzen am Freitag am «Szenenwechsel»-Festival auf einer Art Balkon, nämlich auf einer Zwischenetage im Treppenhaus des Neubaus der Musikhochschule Luzern. Dieser wird mit diesem Festival während zweier Tage erstmals umfassend bespielt.

«Balkonszenen» als Visitenkarte

Und da, im labyrinthisch verzweigten, weiträumig offenen Treppenhaus werden wir im Konzert mit «Balkonszenen» aus allen Richtungen eingehüllt. In unserem Rücken, zum Anfassen nah, erklingt ein Schubertständchen mit Gitarre. Gwendolyn Waber begleitet Anna Juniki in Liedern von Haydn, als wäre ihr Akkordeon ein Barockinstrument. Eingeheizt von den Gitarren von Amrit Beran und Tomas Nuortti lässt Leila Scharwath weit oben ihre Stimme leidenschaftlich brennen in argentinischen Volksliedern von Ginastera. Das hohe Niveau der Vokalensembles der Musikhochschule bekräftigt ein Quartett mit Liedern von Dowland, die Renaissance-Melancholie mit der Direktheit von Popsongs verbinden.

Die «Balkonszenen» wurden zur vorzüglichen Visitenkarte des ganzen «Szenenwechsels», weil hier beides zusammenkam, was dieser sein will: Leistungsschau der Musikhochschule, die ein Insiderpublikum anspricht, wie auch ein Festival für eine breitere Öffentlichkeit. Schon die Balkonszenen zeigten mit einzelnen Darbietungen, dass die Leistungsschau selber Festival-Niveau erreichen kann.

Renato Wiedemann. Bild: HSLU / Priska Ketterer (29. Januar 2022)

Höhepunkte aus Klassik, Jazz und Volksmusik

Das war in den beiden Konzerttagen im Musikhochschulgebäude, die von zwei Konzerten am Donnerstag und gestern im KKL eingerahmt wurden, nicht immer der Fall. So reichte das Spektrum von Kurzauftritten auch mal im Stil von Vortragsübungen bis zu konzertreifen Auftritten. Zu diesen gehörten etwa das EOS-Streichquartett am Freitag im Salquin-Konzertsaal sowie abends das Studio für zeitgenössische Musik in der Blackbox Kosmos. Nach einem grell schillernden musikalischen Drogentrip loteten hier Studierende in Messiaens «Quatuor pour la fin du Temps» so mysteriös wie bohrend die Grenzen zur Stille aus.

Direktor Valentin Gloor sieht beides nicht als Widerspruch:

«Der Szenenwechsel ist primär eine Leistungsschau der Hochschule in den Bereichen Klassik, Jazz und Volksmusik. Aber wir ergänzen das zum Festival mit Projekten zum jeweiligen Thema, in denen Gastmusikerinnen und -musiker mit unseren Studierenden zusammenarbeiten.»

Direktor der Musikhochschule Luzern Valentin Gloor. Bild: Roger Grütter

Das waren am Samstag zwei Projekte, die sich zum Thema «grenzenlos» zwischen Stilen und Kulturen bewegten. Zum Vorzeigeprojekt wurden die Volksmusik-Sounds, die der italienische Akkordeonist Simone Bottasso mit Studierenden aus Klassik, Volksmusik und Jazz improvisatorisch kreierte. Im World-Mix aus Jodel und Örgeli-Grooves oder altpersischen und mediterranen Gesängen wirkte die brodelnde Energie eines zweitägigen Workshops energisch nach.

Politisch korrekt, aber künstlerisch unergiebig

Als Luca Koch, der letztes Jahr sein Studium in Jazzgesang als Jahrgangsbester abschloss, mit unbändig rotzender, wimmernder und spukender Vokalakrobatik selbst den Stargast aus jeder Routine lockte, hatte das Festival einen Höhepunkt, der ebenso gut an die «Alpentöne» oder die Stanser Musiktage passen würde.

Politisch korrekt, aber künstlerisch unergiebig blieb dagegen die Live-Soundcollage, die abends Studierende mit Flüchtlingen zusammenführte. Die Soundcollage, in die einen die Surroundanlage der Blackbox Kosmos hautnah eintauchen liess, gab mit Gesprächs- und Musikfetzen einen atmosphärischen, aber inhaltlich unverbindlichen Einblick in diesen Kulturaustausch.

In den Improvisationen auf der Bühne kam dieser nicht zu Stande, weil sich die Studierenden brav in die Vorträge der Musiker aus Eritrea oder Afgha­nistan einfügten. Selbst der Jazzvokalist Luca Koch lockte hier die Gruppe nicht aus der Komfortzone. Die Irritationen, die Improvisationen der Studierenden in den Proben bei den Gästen ausgelöst hatten, sprach Gesprächsleiterin Helena Simonett im anschliessenden Podium vergeblich an. Dieses drehte sich mehr um kulturpolitische Fragen und blieb hinter dem Standard zurück, den im digitalen Corona-Jahrgang 2020 ein Hybridformat gesetzt hatte.

Zeitgenössische Musik mit Klavier und Teekanne. Bild: HSLU / Priska Ketterer (29. Januar 2022)

Beste Voraussetzungen zur Weiterentwicklung

Corona hatte auch dieses Jahr den Spielraum eingeschränkt. Trotzdem wurde klar, dass die Musikhochschule im Neubau bis hin zu den mysteriös einbezogenen Klangtürmen über beste Voraussetzungen verfügt, um dieses Festival weiterzuentwickeln. Aber um selber aus seiner Komfortzone herauszukommen und mehr Publikum anzusprechen, wird es mehr brauchen als vorzügliche Säle.

Das zeigte ein Abstecher in den Südpol. Da boten die zahlreichen Besucher am «Aha»-Festival und die warme Küche jenen belebten Rahmen, den man am «Szenenwechsel» – mit geschlossenem Bistro ab 17 Uhr – vermisste. Die angestrebte Vernetzung im Rahmen des «Kampus Südpol» könnte auch für diese Öffnung eine Chance sein.

