Festival der Musikhochschule Luzern startet in sinfonischer Grossbesetzung

Das Luzerner Sinfonieorchester und die Junge Philharmonie Zentralschweiz erzählten im Konzertsaal bildgewaltig von Fazil Says Spagat zwischen Ost und Welt. Dessen «Mesopotamia» führte damit doppelt in das Festival-Thema «grenzenlos» ein.

Prägte als Komponist mit seinem Werk «Mesopotamia» das Eröffnungskonzert des Festivals «Szenenwechsel» im KKL. Marco Borggreve

Das Konzert ist ein aufrüttelndes Spektakel. Die Posaunen quetschen, die Trompeten schneiden. Brutal bricht die Pauke dazwischen. Am Donnerstag herrscht Krieg im Zweistromland, wenn im KKL das Luzerner Sinfonieorchester und die Junge Philharmonie Zentralschweiz der Musikhochschule Luzern gemeinsam deren Festival «Szenenwechsel» eröffnen.

Schlaraffenland oder Höllentor?

In Mesopotamien, diesem jahrtausendealten Sehnsuchtsort westlicher Träumereien, sind die Sprachen entstanden, in alle Winde verteilt nach dem Sturz von Babylon. Vielen gilt die aus Teilen Iraks, Syriens, der Türkei und Irans gebildete Region als Wiege der Zivilisation. Ein Traum aus 1001 Nacht. Aber auch: ein Albtraum.

Der Pianist und Komponist Fazil Say zerzaust in seiner zweiten Sinfonie «Mesopotamia» diese verklärte Vergangenheit. Über eine Stunde zieht er einen Bogen von der ursprünglichen Todeskultur bis hin zur heutigen, blutigen Zeit. Zwar wirken die Titel etwas plakativ. Auch nähert sich die Musik mit repetitiven Elementen und erwartbaren Klangbildern stark der Filmmusik an. Diese Direktheit ist vom Komponisten aber gewollt. Er selber bezeichnet seine Werke als «eine Art musikalische Fotografie».

Gleichzeitig geht Fazil Say darüber hinaus. Die Sätze «Sonne» oder «Mond» sind keine simplen Schilderungen der Gestirne, sondern zeichnen mit dunklen Farben die Wege jener arabischen Menschen zwischen Seelenschutt und Kümmernis. Doch auch in der schwärzesten Stunde, im tosenden «Vom Krieg» gibt es noch Hoffnung, flackern die Fetzen der reichen arabischen Kulturlandschaft.

Fazil Say sieht sich als Brückenbildner zwischen Orient und Okzident. Genauso wie er in anatolischen Kleinstädten Beethoven spielt, erwartet er, dass die westlichen Ohren sich auf seine Welt einlassen. Dies fällt nicht schwer. Einerseits ist seine tonale Musik sehr farbig und bildhaft komponiert. Andererseits fügt Say fremde Rhythmusinstrumente und Farben wie natürlich in das klassische Geflecht. Das singende Theremin – ein 1920 erfundenes, elektronisches Instrument – wird zur magischen Engelsfigur.

Profis und Studenten an einem Pult

Das Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters und der Jungen Philharmonie der Musikhochschule löst das Festivalthema «grenzenlos» nicht nur mit Says Werk ein. Über Grenzen hinweg wird hier auch gespielt, weil Profis und Studierende der Hochschule nebeneinander an den Pulten sitzen. Das ergibt unter der Leitung von Chefdirigent Michael Sanderling eine Grossbesetzung von rund 90 Musikern, die Says Musik in ihrer ganzen Klangfülle umsetzt.

Im ersten Werk vor der Pause wirkte der riesige Klangkörper teils noch massig. In der impressionistischen 4. Sinfonie des Polen Karol Szymanowski mit dem feurig aufspielenden Klaviersolisten Denis Zhdanov entwickelten sich zwar reiche Farben und Emotionen, doch hinkte das Tempo manchmal nach.

In Says «Mesopotamia» treten die Musiker deutlich agiler und akzentreicher auf. Der Klang ist kompakt und nicht fett. Packend, ja atemlos rast «Über die Kultur des Todes», melodienselig fliesst «Der Mond», bevor die Partitur wieder ins Düstere kippt. Der lange Sog, die ausgezeichnete Balance zwischen Spannung und Entspannung bescheren dem begeisterten Publikum eine geschichtenreiche, intensive Stunde.

