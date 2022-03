Luzerner Theater Tanz-Premiere wird zum aktuellen Manifest und schlägt ein wie ein Blitz Der Tanzabend «Verwandlungen» am Luzerner Theater thematisiert mit zwei Choreografien die Spannung zwischen animalischen Instinkten und Hochkultur. Das Premierenpublikum applaudierte begeistert auch dem anschliessend verlesenen Manifest für Frieden in der Ukraine. Urs Mattenberger 13.03.2022, 15.41 Uhr

Menschen im Primatenstadium: Anfangsszene aus Erion Krujas Choreografie «The Wanderers». Bild: Ingo Hoehn

Die Verlesung eines Manifests gegen den Krieg am Ende der Tanzpremiere am Samstag im Luzerner Theater war so konsequent, dass sie fast unnötig wirkte. Denn der Abend hatte anderthalb Stunden lang geradezu gespenstisch die «Verwandlungen» kommentiert, die sich in der Ukraine vollziehen.

Unter diesem Motto führt die Choreografie «The Wanderers» des Diktatur-erfahrenen Albaners Erion Kruja vor, wie auch in einer zivilisierten Welt «animalische Verhaltensweisen» durchbrechen können. Dass unsere «Instinkte» unter der kulturellen «Transformation» noch immer vorhanden seien, bestätigen erschreckend die archaischen Muster von Aggressoren und heldenhaften Verteidigern in der Ukraine diese These. Und Krujas Choreografie illustriert die These mit einer Geschichte der Menschheit in 30 Minuten.

Das beginnt plakativ mit einer Primatenhorde, die sich symbolisch nackt auf der Bühne beschnuppert, berührt und zusammenrottet. Individualität beschränkt sich auf die exponierten weiblichen und männlichen Körper, im Vordergrund steht eine von primatenhaften Hierarchien zusammengehaltene Gemeinschaft. Wo sich unsere Vorfahren aufrichten und im Kollektiv ins Publikum starren, sehen auch wir Zuschauer wie in einem Spiegel uns selbst. Ein erster magischer Moment.

Brüchige Hochkultur: Die Compagnie tanzt in «The Wanderers» zu Bachs «Air» Ingo Hoehn

Von da an entwickelt sich diese Menschheitsgeschichte atmosphärisch dich Schlag auf Schlag. Im zweiten Teil wird Hochkultur zelebriert mit blumenhaft entfalteten Gruppentänzen, deren Drehfiguren Bachs «Air» – expressiv gespielt von Streichern des Luzerner Sinfonieorchesters – immer neuen Schwung gibt. Nur Ausraster am Rand lassen erahnen, wie fragil die Idylle ist.

Diese bricht im dritten Teil zum Weltschmerz des Adagios aus Mahlers fünfter Sinfonie auseinander. Dass die zuckenden Bewegungen mehr von Stromstössen als von den melancholischen Klängen der Musik gesteuert scheinen, macht Sinn. Die Entkoppelung wird zum Teil einer komplexen Moderne, zu der eben auch gehört, wie durch die – musikalisch repräsentierte – Hochkultur das Animalische durchbricht. Wie Kurja das – mit einer genialen Lichtgestaltgung – inszeniert, trifft auch uns Zuschauer wie der Blitz ins Herz.

Schleuse in eine andere Planetenwelt: Szene aus der Choreografie «Lucid Dream» des italienischen Duos Kor’sia. Ingo Hoehn

Zuvor sucht die Choreografie «Lucid Dream» des italienischen Duos Kor’sia nicht solche Überwältigungsmomente. Auf einem fernen Planeten, so die Spielanlage, müssen sich soziale Regeln von Null an erst neu einspielen. Das führt vom gleichgeschalteten Kollektiv von androgynen Klonen zu immer mehr individualisierten Gruppenbildern, in denen sich die Tänzerinnen und Tänzer vielfältig ineinander verschlaufen und aus tentakelhaften Armen und Beinen heraus raumgreifende Bewegungen entfalten. Zumal in der Spannung zwischen Mechanik und Archaik (auch in der Musik von Barber, Pärt und Gorecki) ist das das tänzerische Herzstück des Abends.

Vorstellungen: 20., 26. März, 3., 6. 7. 17. April (Derniere 9. Juni); www.luzernertheater.ch