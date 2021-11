Blues-Festival 2021: Den Auftakt macht «Blues&Lunch»

Kultur «The Blues is back in town» – der Auftakt zum Lucerne Blues Festival im Casino Luzern Am vergangenen Dienstagmittag fand im Casino Luzern der legendäre «Blues&Lunch»-Anlass der «Luzerner Zeitung» statt. Nach einem Jahr Pause war die Freude der Gäste gross: Endlich wieder ein Konzert und schmackhaftes Essen in netter Gesellschaft. Monika Burri 10.11.2021, 20.00 Uhr

Bonita&The Blues Shacks begeisterten vom ersten Takt an. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021)

Der November steht in Luzern jeweils ganz im Zeichen des Blues. So fand am 9. November bereits zum 24. Mal der «Blues& Lunch» der CH Regionalmedien AG statt – just zwei Tage vor dem traditionellen «Lucerne Blues Festival». Kein Wunder behaupten Kenner, dass der beliebte Mittagsevent quasi die inoffizielle Eröffnung des Blues-Festivals sei. Dank «3G» trafen sich die Gäste an Stehtischen zu guten Gesprächen und viel Musik. Jürg Weber, ehemaliger Chef der CH Regionalmedien AG, eröffnete den beliebten Anlass mit den Worten: «The Blues is back in town!»

Dank Fusion vom Absturz verschont

Im letztem Frühling hat Dietrich Berg das Ruder als Leiter der CH Regionalmedien übernommen. Jürg Weber ist noch bis Ende Juni beratend für das Medienhaus tätig und liess es sich nicht nehmen, seinen «Herzensanlass» nach dem unerwünschten Ausfall letztes Jahr noch einmal persönlich zu eröffnen. «Ich erinnere mich an so viele tolle Begegnungen in den letzen Jahren», meinte er und bedankte sich bei den rund 130 Anwesenden im Panoramasaal des Casinos für das Vertrauen in das Unternehmen.

Jürg Weber begrüsste die Gäste. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Jérôme Martinu, Chefredaktor LZ, und Dietrich Berg, CH Media. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Irene und Rolf Hunkeler, 1a Hunkeler Fenster AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Stefan Bai, CH Media, und Mike Hauser, Lucerne Blues Festival. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Monika Szalai und Karin Frauenlob, Schmid Immobilien AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Daniel Feuchter, CH Media, Thomas Meier, Lehner Versand AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Jürg Glanzmann und Martin Mendel, Egli Bestattungen AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Sarah Studhalter und Livia Burri, Aeschbach Chocolatier AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Irène Lustenberger, Haecky Drink & Wine. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Wer authentischen R & B mag und traditionellen Blues zu schätzen weiss, kommt an dieser Band nicht vorbei. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Roswitha Meier (links) und Nicole Furrer von Jörg Lienert AG mit Gastgeber Jürg Weber, CH Regionalmedien AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Von links: Dominik Haltiner, Manuela Bischof und Michel Reber von der Genossenschaft Migros Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Albert Schwarzenbach, Polykomm GmbH, Norbert Brunner, Neue Agentur Luzern GmbH, und Jürg Hammer, Hammer Auto Center AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Peter Rüegger und Lucie Heim, Heim Hotelmarketing, mit Daniel von Arx (rechts), Luzerner Kantonalbank AG. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021) Roger Moser (links) und Reto Mattmann, Hallenbad Luzern AG, nutzten die Möglichkeit zum Talk mit Sängerin Bonita Niessen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. November 2021)

«Trotz Corona sind wir in diesem und im letzten Jahr mit einem blauen Auge davongekommen», resümierte Jürg Weber. Das Timing bei der Fusion zum Grossverlag vor drei Jahren habe zum Glück gepasst. «So konnten wir die Schwankungen besser abfedern.» Auch digital sei CH Media immer besser unterwegs. «Die Digitalabos erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit», wusste der Medienprofi zu berichten.

Authentische Band mit viel Bühnenpräsenz

Doch ohne Musik kein «Blues & Lunch»: Es wurde Zeit für satten Blues. Von Beginn weg zogen «Bonita&The Blues Shacks» die anwesenden Gäste in ihren Bann, kein Fuss blieb mehr unbewegt auf dem Teppichboden. Die Band aus Hildesheim (D) versteht es perfekt, alle Spielarten des Blues zum Besten zu geben. Die beiden Stimmen der Sängerin Bonita Niessen und des Sängers Michael Art ergänzen sich optimal. Bonita verfügt zudem über eine einmalige Bühnenpräsenz.

Auch wenn der Tessiner Hackbraten, der Kartoffelgratin, die vegetarischen Ravioli und das Gemüse hervorragend gekocht waren: Die ganze Aufmerksamkeit gehörte der Band.