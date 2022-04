Theaterlüüt Ämme spielen «Mann hat’s nicht leicht»

Theater Die Theaterlüüt Ämme laden zur launigen Zeitreise Wer lachen möchte, sieht sich das neue Stück «Mann hat’s nicht leicht» an. Ein Retro-Erlebnis gibts obendrauf. Yvonne Imbach 28.04.2022, 16.00 Uhr

Mit diesen Damen haben die Männer wenig zu lachen. «Man hat's nicht leicht», eine Komödie von Hans Schimmel, gespielt von den Theaterlüüt Emmen. Eveline Beerkircher

Auf den ersten Blick wirkt die Szenerie etwas gar bunt und die Figuren verkleidet. Dann wird klar: Die Theaterlüüt Ämme haben ihre neue Produktion in die späten 1960er Jahre versetzt. Deshalb ist das Sofa orangebraun, das Bad grün gekachelt, die Koteletten bei den Männern am Spriessen und die Kleidchen der Frauen im Sixties-Style.

Das tolle Bühnenbild und die liebevoll ausgearbeiteten Figuren machen sofort Spass und wecken die Vorfreude auf den amüsanten Dreiakter, der heute Abend im Pfarreizentrum Emmen Premiere feiert.

Drei Pantoffelhelden stehen im Fokus der Geschichte

Voller Klischees: Szene aus dem aktuellen Theaterstück. Eveline Beerkircher

«Wir gaben dem schon sehr alten Stück von Hans Schimmel einen neuen Titel, kürzten es und änderten den Schluss ab», verriet Regisseurin Helga Schwegler nach der Hauptprobe am Mittwochabend. «Aus ‹Club der Pantoffelhelden› wurde ‹Mann hat’s nicht leicht›. Der Begriff Pantoffelheld war uns zu altmodisch», erklärte sie. Trotzdem stehen sogar gleich drei Pantoffelhelden, wie sie nicht klischierter gezeichnet werden könnten, im Fokus der Geschichte. Willi, Peter und Fritz verbindet nämlich das Schicksal, mit einem wahren «Räf» verheiratet zu sein.

Was die holde Gattin wünscht, ist ihnen Befehl. So sind die drei nicht nur für das Einkommen zuständig, sondern schmeissen am Feierabend noch den ganzen Haushalt. Die Damen befehlen, kontrollieren, keifen und stacheln sich dabei gegenseitig an: «Frauen würden ihre Fehler ja sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten», ist Willis Frau Ella überzeugt. «Solche Dialoge würden im Heute nicht mehr funktionieren. Deshalb haben wir die Handlung in die 1960 Jahre versetzt», berichtet die Regisseurin.

Vita Parcours für die Lachmuskeln

Das Ergebnis ist wie erwähnt nicht nur visuell ein Genuss. Die Zeitreise bietet ein schönes Retro-Erlebnis und weckt bei den Besucherinnen und Besuchern älteren Jahrgangs sicher einige Erinnerungen. Wie die drei folgsamen Ehegatten mit Hilfe von Machofreund Richie und der rassigen Bardame Carmen aus ihren Rollen ausbrechen, wird zum Vita Parcours für die Lachmuskeln.

Den neun Spielerinnen und Spielern gelingt es mit viel Erfahrung, ihre Mimik und Gestik so zu dosieren, dass die Figuren authentisch, nie überzogen wirken. Der Dreiakter gehört in die Kategorie «Tür auf, Tür zu-Spektakel», hat aber so viel Witz und Charme, dass dem genussvollen Theaterabend nichts im Wege steht.

Premiere 29. April um 20 Uhr. Weitere Aufführungen bis 7. Mai. Pfarreizentrum Emmen. www.theater-emmen.ch