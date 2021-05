Theater- und Tanzfestival - Die freie Szene übernimmt für zwei Tage das Luzerner Theater

Nach zwölf Jahren ist Schluss für Kath­leen McNurney als Leiterin der Sparte Tanz am Luzerner Theater. Mit der persönlichen Abschiedsproduktion «Tanz 36+ Finale», welche am Samstag, 22. Mai, um 19.30 Uhr Premiere feiert, schliesst sich ein Kreis für die Amerikanerin. 2009 bestritt der Choreograf Patrick Delcroix zusammen mit Georg Reischl «Tanz 1», den ersten Tanzabend unter McNurney. Nun kehrt Delcroix zurück und kreiert mit dem Ensemble einen neuen poetischen Tanzabend in einer schlichten Black Box. (sw)