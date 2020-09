Konzert mit Brassband Bürgermusik und BML Talents: Topsolist geht auf im genialen Ensemble Die Brassband Bürgermusik Luzern und die BML Talents spielten sich am Samstag im KKL in die Herzen der Zuhörer. Gerda Neunhoeffer 20.09.2020, 15.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der englische Trompeter Louis Dowdeswell mit der Brassband Bürgermusik Luzern, dirigiert von Michael Bach. Bild: Nadia Schärli (KKL, 19. September 2020)

Sie treten auf, als hätte es keine monatelange Probenpause gegeben. Mit purer Freude und exzellentem Zusammenspiel, das die vielen Besucher immer wieder aufjubeln lässt, zeigen die Brassband Bürgermusik Luzern und die BML Talents am Samstag im KKL ihr Können.

Die Reihen sind dichter gefüllt als auch schon seit Corona, natürlich trägt jeder im Publikum eine Maske. Das Verfahren, mit dem sich jeder KKL-Besucher registrieren lassen muss, funktioniert. Neu gibt es die App Mindful für Kulturveranstaltungen. Wer sie nicht benützen will, kann online ein Kontaktformular ausfüllen, erhält eine E-Mail und muss diese ausgedruckt mitbringen. Wer auch das nicht kann, wird von KKL-Mitarbeitern vor den Eingängen empfangen, welche die Daten im Computer sammeln und die Eintrittskarten freigeben. In Zukunft sollen alle Karten mit Namen gekennzeichnet sein.

Grossartig – die angeblichen «Virenschleudern»

Man vergisst die Prozedur spätestens bei den ersten Klängen von Leonard Bernsteins «Candide Ouverture». Viel Schwung, präzise Rhythmuswechsel und grosser Sound, dazu virtuose Soli von Trompete und Xylofon elektrisieren das Publikum. Man darf sie wieder hören, die Blechbläser, die mal als besonders gefährlich eingestuft, gar «Virenschleudern» genannt wurden. Dabei kann man mit einer Posaune nicht mal eine Kerze ausblasen, wie Studien zeigen.

Der wandelbare Klang, den die Brassband von Beginn an ausspielt, steigert sich in vielfältiger Weise. Startrompeter Louis Dowdeswell, trotz Corona aus England angereist, erweist sich als kongenialer Teamplayer. Er ist ein herausragender Solist, wie in «Concerto für Trumpet» von Harry James und «Gonna Fly Now» aus «Rocky» von Bill Conti zu hören ist. Aber wie er zurücktritt, wenn Soli aus der Band erklingen, wie er mit allen zusammenspielt, als wäre es nicht das erste Mal, das ist bemerkenswert. Sein Spiel ist virtuos, mühelos, begeisternd. Tutti und Solist ergänzen sich glanzvoll, holen viel Zwischenapplaus. Und dass Dowdeswell im Kurzinterview mit Moderator Markus Trachsel sagt, diese Brassband sei exzellent, dazu die Schweiz, den See und die Berge toll findet, lässt ihm die Herzen der Zuhörer noch mehr zufliegen.

In «Yellow» von Coldplay überzeugen die Musiker unter Michael Bachs klarem Dirigat mit klangvoller Ruhe, aus der sich die Soli weich herausheben. Wie sie «St.Magnus» von Kenneth Downie gestalten, ist aufregend. Choralartige Harmonien, krasse Cluster, Rhythmuswechsel, harte Beats, virtuose Steigerungen, Echowirkungen, alles gelingt und beschwingt. In der Konzertpause sieht man über den Masken Augen leuchten.

Queen-Interpretation geht unter die Haut

Dann erscheinen die BML Talents. Sie kommen nacheinander herein, spielen auswendig, formieren sich stehend, tanzen in klarer Choreografie; auch ohne Leitung sind sie souverän zusammen. Dirigent Patrick Ottiger bringt sie in «Vita Aeternum» von Paul Lovatt-Cooper zu Höchstleistungen, sie haben offenbar in der langen Pause, in der sie nur alleine zu Hause üben konnten, nichts verlernt. Im Gegenteil, man spürt die Begeisterung, wieder im Ensemble zeigen zu können, was man draufhat. Und das ist viel, sowohl einzeln als gemeinsam.

Mit Louis Dowdeswell gelingt den jungen Musikern «Who Wants To Live Forever» von Queen ruhevoll und mit weichem Sound. Eine Interpretation, die unter die Haut geht. Der darauffolgende Mambo wirkt umso fetziger.

Unerwartetes Klangereignis

Fliegender Wechsel zur Brassband, die ihr grosses Repertoire in verschiedensten Genres ausspielt: Swing und Dixie in «Stealing Apples», grandios mit Percussions-Soli an Marimba, Vibrafon und Xylofon, glitzernde Durchsichtigkeit in «Let It Go». Aber mit dem Finale aus Gustav Mahlers zweiter Sinfonie gelingt den Musikern ein Klangereignis, das man so nicht erwartet hat. Aus dem mysteriös himmlischen Pianissimo, im Original vom Chor angestimmt, entfaltet die Brassband eine sinfonische Steigerung, die atemlos staunen lässt. Aber dann kommen die BML Talents nochmals dazu, und der Schluss des Konzertes wird wieder ganz irdisch und ausgelassen. Sie spielen wieder!