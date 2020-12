Luzerner Theater Beim Stadtrundgang «Souvenir» sind die Einheimischen die Touristen In der theatralen Stadtführung «Souvenir» steht das Reisen im Fokus eines philosophisch angehauchten Spaziergangs. Stefan Welzel 10.12.2020, 18.01 Uhr

Touristen Fehlanzeige – ausser der Gruppe des theatralen Rundgangs ist kaum jemand unterwegs in Luzern. Bild: Ingo Höhn (Luzern, Dezember 2020)

Er beginnt ungewöhnlich, dieser Theaterabend. Und das liegt nicht nur an der Ausgangslage eines Stücks im Freien. An das Konzept der räumlichen Öffnung des Theaters hat sich das Luzerner Publikum in der Zeit der Intendanz Benedikt von Peters nun sicher schon gewöhnt. Es ist etwas anderes, welches das Stück «Souvenir» des Luzerner Theaters und aus der Feder von Regisseur Giacomo Veronesi so überraschend starten lässt.

Schauspieler Christian Baus begrüsst sein Publikum im Bahnhof Luzern – mit Mikrofon und auf Distanz und direkt ins Ohr mittels Kopfhörer. Dabei wird die Einvernahme zwischen Spielendem und Zuschauer über die fiktive Anordnung sofort aufgehoben, denn Baus spricht über sich und seinen realen Werdegang als Schauspieler.

Ein Theaterstück – und das bleibt die Stadtführung letztlich – mit einem derartigen Bruch der gängigen Rahmenbedingungen einzuleiten, ist mutig. In Veronesis Konzept klappt das aber. Wir werden sofort hineingezogen und bleiben in den kommenden rund 100 Minuten in dieser Zwischenwelt aus Realität und Performance.

Von den Nöten der Tourismusbranche

Sogleich beginnt der theatrale Stadtrundgang in Form einer abendlichen Touristenführung– für Einheimische. Baus fordert seine ihm anvertraute Gruppe dazu auf, die Wahrnehmung für das zu schärfen, was direkt vor der Nase liegt. Als Luzernerin oder Luzerner nimmt man die Besonderheiten der Heimat im geschäftigen Alltag und der Routine meist nicht mehr wahr. Nun also will zumindest Baus die Dinge so lange «anstarren, bis sie interessant werden». Was folgt, ist eine erste Einspielung aus Gesprächen, die Giacomo Veronesi und sein Team mit unterschiedlichsten Protagonisten mit Bezug zur Fremdenverkehrsstadt Luzern geführt haben. Die Kopfhörer bleiben stets aufgesetzt.

Ein Tourismusfachmann spricht darüber, was der Besuch von Fremden mit den «Bereisten» macht. Eine Frage, mit der man sich in den ruhigeren Minuten des Spaziergangs auseinandersetzen kann, bevor uns Reiseleiter Baus wieder zurück in seine Gedankenwelt holt. In dieser – und das liegt dem Stück und seiner Genese zugrunde – bestimmt die Coronapandemie den roten Faden.

Ausser den Stadtrundgängern ist auch auf dem Schwanenplatz und auf dem Grendel niemand unterwegs. Bild: Ingo Höhn

In weiteren Einspielungen hören wir von den Nöten und Sorgen von Stadtführerinnen oder Souvenirladen-Besitzern. «Es gibt keine Normalität mehr», sagt Baus und leitet uns durch die spärlich bevölkerten Strassen und Gassen. Wo sonst auch frühabendlich noch Touristen durch die Altstadt und über die Kapellbrücke schlendern, herrscht gähnende Leere.

Das Publikum kommt bald in den Genuss des Privilegs, ein Luzerner Wahrzeichen von innen zu betrachten. Vom Wasserturm aus erhascht man einen völlig ungewohnten Blick auf die Stadt. Nun leuchten die Augen der Einheimischen. Man zückt Handys und schiesst wie verrückt Fotos. Dieser Coup Veronesis sitzt. Zehn Minuten lang sind wir, nicht zuletzt als Zuhörer eines kleinen Vortrags, echte Touristen.

Zurück auf der Stadtführung und entlang des Altstadtufers: Anekdoten zu Queen Victoria von England, die einige Zeit auf dem Gütsch in Luzern verbrachte, Analysen über das Reisen von heute und Geschichten über asiatische Besucher, die Alpendörfer am liebsten gleich als Gesamtensemble kaufen würden.

Ständiges Wechselspiel

Besuche im Souvenirladen und im ersten bedeutenden Grand Hotel der Stadt lassen uns wieder in die Rolle des Luzern-Besuchers schlüpfen. Es ist das eingangs erwähnte ständige Wechselspiel aus Realität und Fiktion, aus reiner Rezeption und selbst «Teil-des-Stücks-Seins», aus Hörspiel-Dokumentation und Performance. Am Ende entlässt uns Baus – leider viel zu kurz – mit romantisch-philosophischen Exzerpten über das Spazieren. Er sinniert, wie Bewegung und Reisen «den Kopf neu starten» und uns über das Leben – vor allem in Krisenzeiten wie diesen – nachdenken lassen.

«Souvenir» ist ein abwechslungsreiches, aussergewöhnliches Stück Theaterschaffen. Die spezielle Mischform verspricht viel, hält aber nicht alles. Denn am Schluss bleiben wir über dem wilden Tourismus-Panoptikum etwas verwirrt, bestimmt aber nicht impulslos zurück.

«Souvenir». Weitere Termine vorerst bis zum 13. Februar. www.luzernertheater.ch