Klassik Trinklieder im Bewegungsrausch: Boys Choir Lucerne führt Carmina Burana auf Bild: Priska Der Boys Choir Lucerne feiert mit Carl Orffs «Carmina Burana» gleich zwei Jubiläen. Urs Mattenberger 02.09.2021, 05.00 Uhr

Eine Bewegungschoreografie steigert die Wucht der archaischen Gesänge: Probe des «Carmina Burana»-Projektchors im Kirchensaal Maihof. Bild: Priska Ketterer / LF

Die süffigen Chorlieder, die Carl Orff auf die mittelalterlichen Texte der «Carmina Burana» schrieb, sind wie geschaffen, um ein Jugendchor-Jubiläum zu feiern, wie es jetzt der Boys ­Choir Lucerne zu seinem 10-jährigen Bestehen tut. Zum Grossaufgebot – mit 70 Sängerinnen und Sängern – gehören ein Projektchor, ein vom Marimbasolisten Raphael Christen zusammengestelltes Perkussionsensemble der Musikhochschule in Zürich, wo Christen unterrichtet, sowie die Pianisten Estelle Lustenberger und Georg Commerell. Solisten sind Gabriela Bürgler (Sopran), Samuel Zünd (Bariton) und Jonathan Kionke (Countertenor).

Die Produktion feiert zudem das 80-jährige Bestehen der Maihofkirche. Sie tut es, indem sie zeigt, «wie flexibel der heute als Kulturzentrum geführte Raum genutzt werden kann», sagt dazu Pirmin Zängerle vom Projektteam. So sind die Sänger und Instrumentalisten im Zentrum platziert, darum herum sitzen die Zuschauer – zum Teil auf einer eigens eingebauten Tribüne, die eine gute Sicht erlaubt. Diese ist wichtig, weil die Sängerinnen und Sänger nach einer Choreografie von Yvonne Sieber die Trink- und zum Teil deftigen Liebeslieder in Bewegungsbildern miterzählen.

Alternative, nicht Konkurrenz zur Luzerner Kantorei

Die Initialzündung zum Projekt gab der Dirigent Alessandro Cadario. Er hatte an einem der europäischen Jugendfestivals, an denen der Boys Choir regelmässig mitwirkt, in einem Workshop den Funken zur «Carmina Burana»springen lassen. Aber der Chor stellt sich damit auch dem Vergleich mit der Konkurrenz der Sängerknaben der Luzerner Kantorei, die das Werk in den letzten Jahren zweimal aufgeführt haben.

Statt von Konkurrenz müsste man eher von einer Alternative sprechen, weil die Arbeit beider Chöre doch auch unterschiedlich ausgerichtet ist. Der Boys Choir setzt den Anspruch um, Singen mit Plausch zu verbinden, indem die Zahl der Projekte auf rund fünf pro Schuljahr reduziert wird und Bewegungselemente – wie einst im Musical «Das Wunder von Luzern» – wichtig sind. Trotzdem: Auch da proben die Knaben wöchentlich. Und dass sich umgekehrt Plausch mit einem hohen Qualitätsanspruch verbinden lässt, dafür garantiert beim Boys Choir ohnehin dessen Dirigent Andreas Wiedmer.

Hinweis: Freitag, 3. September, 20.00; Samstag, 4. September, 20.00; Sonntag, 5. September, 14.30 und 18.30; Maihof, Luzern. Karten unter www.maihofkultur.ch.