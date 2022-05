Eurovision Song Contest: Die lustigsten Tweets zum 1. Halbfinal

Twitter Auch die Schweiz musste einstecken: Hier kommen 13 der besten und fiesesten Tweets zum ESC-Abend Die Twitter-Community kommentierte das Geschehen beim ersten Halbfinal des Eurovision Songcontest mit viel Humor – eine Zusammenstellung mit den lustigsten Tweets. 11.05.2022, 14.40 Uhr

Der Appenzeller Sänger Marius Bear hat sich mit seinem Song «Boys Do Cry» souverän für das Finale des europäischen Liederwettbewerbs

in Turin qualifiziert. Haben Sie den ersten Halbfinal des Eurovision Songcontest verpasst? Kein Problem, zum Glück gibt es Twitter-User, die den musikalischen und beinahe komödiantischen Abend in Turin nicht grossartiger hätten zusammenfassen können.