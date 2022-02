Bühne Mit dem Luzerner Theater über Fantasy-Games zu Wagners «Ring» Helden, Macht und Liebe von heute: Das Junge Luzerner Theater vereint Generationen in einem Workshop zum «Ring des Nibelungen». Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 28.02.2022, 17.30 Uhr

Engagiert bei der Sache: Teilnehmende am Workshop zu Wagners «Ring des Nibelungen». Bild: Roger Grütter (Luzern, 26. Februar 2022)

Für einmal ist die Blickrichtung umgekehrt, gerade so, als sässen wir, das Publikum, auf der Bühne. Die Zuschauer, das sind die Akteure, die uns gegenübersitzen und versunken sind in die Klänge, die weihevoll raunen und sich schliesslich zu blechgepanzerten Gipfeln türmen.

Die Musik aus Richard Wagners «Ring des Nibelungen» entfaltet selbst aus Lautsprechern ihren Zauber. Die elf Workshopteilnehmer – acht sind weiblich, drei männlich – sind in die Klänge versunken wie «in einem Konzert», sagt Regisseurin Brigitte Dethier in der Probe. Nur einer «stört»: Der 13-jährige Abukar geht mit der Musik körperlich mit, lässt die Paukenwirbel in seinen Händen nachzittern und die Arme in weiten Bögen kreisen, wenn die Musik majestätisch abhebt.

Erstes Mitmachprojekt des Jungen Luzerner Theater

Er soll alle anstecken, ohne dass sie ihm die Show stehlen. Daran wird in dieser Probe am Freitag im UG gefeilt. «Einer geht mit der Musik mit», erläutert die Choreografin Teresa Rotemberg eine Idee: «Alle anderen beginnen ihm allmählich zu folgen.» Dass die Regeln des kollektiven Konzertrituals von einem Individuum gebrochen werden, führt hinein in die Thematik von Wagners «Ring»-Zyklus. Denn in ihm stellen Machtgier, Ehebruch und Verrat die Gesetzestreue selbst von Götterchef Wotan auf eine harte Probe.

Was kann man davon in einem zweiwöchigen Workshop mit Laien aufgreifen? Das Luzerner Theater suchte Teilnehmer aller Altersstufen, um herauszufinden, was die Helden und die Fantasy-Geschichte um Macht und Kapital heutigen Menschen bedeuten könnten. Brigitte Dethier stellte dafür Materialien zur Verfügung, eine für Jugendliche konzipierte Kompaktversion des Monumentalwerks sowie einen Stammbaum, der die Verwandtschaftsverhältnisse des «Ring»-Personals aufzeigt. «In einem Zoom-Treffen versuchte ich dann herauszufinden, welche Aspekte die Teilnehmer interessiert und in welchen Figuren sie einen Bezug zu sich selber und zu heute sehen.»

Rheintöchter wie aus «Pearcy Jackson»

Regisseurin Brigitte Dethier. Bild: Roger Grütter (Luzern, 26. Februar 2022)

Das Resultat, das am kommenden Wochenende zur Aufführung gelangt, ist also keine Kurzfassung von Wagners Oper, sondern präsentiert assoziativ Resultate aus dem Workshop. «Dieser ist das erste partizipative Projekt der von der Intendantin Ina Karr neu eingeführten Sparte ‹Junges Luzerner Theater›», sagt deren Co-Leiterin Teresa Rotemberg. In der ersten Ausgabe des «Ring-Ding»-Projekts stehen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 13 und 72 Jahren erstmals auf einer Theaterbühne. Nach einer Woche Proben, auf die jetzt eine zweite folgt, sagt Dethier:

«Ich bin beeindruckt, wie

toll diese Gruppe über

die Generationen hinweg zusammenarbeitet und eigene Ideen einbringt.»

Welche Ideen bringen die Workshopteilnehmenden ein? Für die Teenager steht der «Fantasy»-Aspekt im Vordergrund. Abukar kannte Wagners Werk nicht, interessiert sich aber schon lange für – nordische – Götter-Mythen. Marielu Egli, die bei den Theaterkids Luzern auf den Workshop aufmerksam gemacht wurde, fand Zugang zum «Ring» über Fantasy-Bücher wie «Herr der Ringe» oder «Pearcy Jackson», wo die Götter zwar andere Namen tragen, aber ähnliche Rollen spielen. Sie bildet das Rheintöchter-Trio zusammen mit ihren Kolleginnen Sophie und Olivia. Letztere verweist auf eine weitere Verbindung von Wagners «Ring» zu moderner Fantasie: «Die Suche nach einem Schatz, der Macht symbolisiert, spielt auch in vielen Games eine Rolle.»

Die Möglichkeit, sich selbst einzubringen, bieten den drei Mädchen die Texte, die Dethier für die Erdgöttin Edda schreiben liess. Deren Mahnung, dass wir von der Erde nicht nur nehmen, sondern ihr auch etwas zurückgeben sollen, schafft einen ganz aktuellen Bezug. So auch die Figur der Brünnhilde: «Eine Teilnehmerin wählte diese Figur, weil sie den Widerstand gegen Autoritäten thematisiert», erzählt Dethier: «Zwei weitere thematisieren in Form eines Chats Fragen rund um das Verhältnis von Liebe und Macht.»

Gespannt lauschen die Workshopteilnehmenden den Wirten der Regisseurin Brigitte Dethier. Bild: Roger Grütter (Luzern, 26. Februar 2022)

Frauentypen um ein Genie mit Schattenseiten

Damit rücken auch verschiedene «Frauentypen» ins Zentrum: Von Fricka, die für das Thema Treue und andere Beziehungsfragen steht, bis zu einem Ausblick auf Wagners Frau Cosima, die als Witwe dessen Werk deutschnationalen Kreisen zuführte.

Auch damit ist das Spektrum dieses «Ring-Ding» weit gespannt – von Wagner als Antisemit wie auch als Genie. Ein solches ist er für Eliane Schmücker, die einst im Richard-Wagner-Museum arbeitete und sich auch deshalb mit dem «schwierigen Ring» auseinandersetzen wollte. Sie steuert zur Produktion auch Anekdoten aus ihrer Zeit im Wagner-Museum bei – wie jene vom deutschen Touristen, dem es «eine Ehre» war, die Wagner-Büste auf Tribschen persönlich mit einem Lappen zu reinigen. Der beschmutzte Wagner, der in neuem Glanz erstrahlt, fasst sie in ein schönes Bild: Widersprüchlichkeit einer Figur, der sich spielerisch – mit wenig Requisiten und einer Projektionsleinwand – auch diese Produktion aussetzt.

Aufführungen: Samstag, 5. März, 18.00, Sonntag, 6. März, 11.00, UG Luzerner Theater. www.luzernertheater.ch

