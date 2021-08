Lucerne Festival Orchestra findet unter Hrusa zu alter Form

Lucerne Festival Bilanz zum Festivalorchester: Trotz Corona eine überraschende Entdeckungstour Das Lucerne Festival Orchestra beendet die diesjährige Konzertserie mit einem starken Ausrufezeichen. Trotz der Einschränkungen wegen der Pandemie steigerte es sich nach einem flauen Auftakt zu alter Grösse - und setzte zum Schluss unter einem Einspringer ein Zeichen für die Zukunft. Roman Kühne 25.08.2021, 19.12 Uhr

Bravo-Rufe füllen den Saal. Der letzte Ton ist noch nicht verklungen, da hält es die Zuhörer nicht länger in den Sitzen. Der berühmte «Funke», er springt. Was vor einer Stunde als kleine Lohe begann, entlädt sich in einer finalen Feuerwalze – beim Publikum und beim Orchester. Der Kontakt zwischen dem Dirigenten Jakub Hrůša und den Musikern des Lucerne Festival Orchestra ist direkt und kompromisslos.

Jakub Hrůša dirigiert das Lucerne Festival Orchestra. Peter Fischli/Lucerne Festival

Ein Glücksfall. Denn der Dirigent ist bekannterweise an diesem Dienstag im KKL für den erkrankten Yannick Nézet-Séguin eingesprungen. Neu steht die 6. Sinfonie von Antonín Dvořák auf dem Programm. Definitiv kein Nachteil.

Doch noch der ganze Grossklang

Die Musiker spielen das Werk aus einem Schwung. Von Anfang an ist das Zusammenspiel messerscharf und federnd. Von den Violinen bis zu den exzellenten Kontrabässen rauscht das Orchester im selben Wind. Zum ersten Mal in diesen zehn Tagen – man fühlt sich an die vergangenen Jahre erinnert – darf das Orchester seinen ganzen, voluminösen Grossklang entfalten.

Gepaart mit der Wucht der Interpretation – die slawischen Tanzfiguren sind mehr leidenschaftlicher Festritt als ländliche Idylls – führt dies zu einer lebendigen Dauerbewegung. Jakub Hrůša ordnet die Struktur dem Fluss unter. Vorwärtsdrang, Spannung und rasche Wellen prägen die Interpretation. Nur selten nützt er das legendäre Pianissimo des Orchesters, bilden sich kleine Ruheinseln. Der dritte Satz ist ein tanzender Zirkusbär. Mit Klippen und Schnellen werden die gegensätzlichen Taktarten aus Zweiern und Dreiern ineinandergezwungen. Im Finale wird das Volumen noch einmal ganz nach oben gedreht, ohne je Form zu verlieren. Es ist ein grosses Ende für diese packende Sichtweise auf die sechste Sinfonie.

Überraschend ist das Niveau der Aufführung im KKL nicht. Der 41-jährige tschechische Dirigent Jakub Hrůša und Chef der Bamberger Symphoniker hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Interpretation der Romantik von Mahler bis Bartók geschaffen. In der eröffnenden «Prager» Sinfonie von Mozart hingegen interpretieren die Musiker das einleitende «Andante» zwar mit Agilität und Atmosphäre. Doch wie schon in den Mozart-Interpretationen der letzten Woche fehlt das letzte Quäntchen zum Ereignis, wirken die Energien manchmal mehr forciert, denn natürlich. Auch ist an diesem Abend der Mix der Bläsersolisten nicht so stimmig wie in den ersten Konzerten.

Auch wegen Corona unter besonderer Beobachtung

Das Lucerne Festival steht in Bezug auf Qualität und Interpretationsgeist unter besonderer Aufmerksamkeit. Dies soll auch so sein. Ein Orchester, das sich wie dieses aus namhaften Solisten, Kammermusikern und Mitgliedern bedeutender Orchester zusammensetzt, muss sich mit den Weltbesten vergleichen lassen.

Hinzu kommt eine gewisse Erwartungshaltung des Publikums an die Grösse und Brillanz des Klanges. Das Orchester und sein Chefdirigent Riccardo Chailly haben dem in den vergangenen Jahren grösstenteils entsprochen – mit einer Erweiterung des Repertoires bis zu Strawinsky und Schostakowitsch. Dass diese Linie wegen der diesjährigen Corona-Einschränkungen nicht weitergeführt werden konnte, stellte das Orchester vor besondere Herausforderungen. Denn in kleineren Besetzungen wandte es sich Mozart oder Haydn zu – einem spezialisierten Repertoire also, das nicht dem Profil entspricht, das das Publikum von diesem Orchester erwartet.

Ein Zeichen für die Zukunft gesetzt

Obwohl Chaillys Mozart-Interpretationen auch den Erwartungen an diesen Stilbereich nicht entsprachen: Über Schuberts 6. Sinfonie, eine feine Mischung aus Kammermusik und Grossklang, und Schumann steigerte sich das Orchester in den vergangenen Tagen zu einem erinnerungsstarken Beethoven, einer fünften Sinfonie, der es an nichts fehlte: geprägt von Risiko, fesselnden Pianissimi, grossartigen Solisten und einem kräftigen, sich konstant wandelnden Orchesterklang.

Trotz Corona ein Zeichen für die Zukunft setzte dieses Jahr, weil sich von diesem Beethoven am Dienstag doch der Bogen zur Romantik der vergangenen Jahre spannte. Dies mit einer dreifachen Premiere. Neu war nicht nur Jakub Hrůša als Gastdirigent. Das Festivalorchester spielte erstmals Dvořák, dessen 6. Sinfonie überhaupt zum ersten Mal am Lucerne Festival erklang. Das packende Konzert zeigte damit einen vielversprechenden Weg für die kommenden Orchesterjahre auf. Blieben doch Dvořáks Symphonien – mit Ausnahme der Neunten – am Lucerne Festival in jüngerer Zeit praktisch unentdeckt. Das zeigt, welch Entdeckung mit diesem Orchester auch nahe an seinem stilistischen Kernbereich zu machen sind.