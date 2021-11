Kunst Bob Ross «at home»: Wenn der Bergbach perfekt zum Sofa passt In einer Luzerner Wohnung erfreuen 39 Originale des US-Fernsehkünstlers Bob Ross (1942-1995) die Besucher. Ein ideales Setting – noch bis zum 2. Januar 2022. Susanne Holz Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Das gab es noch nie. Das Museum im Bellpark veranstaltet eine Ausstellung in einer privaten Wohnung. Direkt gegenüber dem Gletschergarten in Luzern. 39 Originale des US-Kultkünstlers Bob Ross (1942 - 1995) hängen in Entrée, Wohnzimmer und Schlafzimmer von David Glanzmann und seiner Partnerin.

Die Wohnung von David Glanzmann und seiner Partnerin an der Denkmalstrasse 15 direkt gegenüber dem Luzerner Gletschergarten wurde kurzerhand zum Museum umfunktioniert, das nun 39 Originale von Bob Ross zeigt.



Die weissen roh verputzten Wände verleihen den Traumlandschaften eine spezielle Würde.



David Glanzmann lebt nun zwischen den Bildern. Bis 2. Januar 2022.



Und immer Norden: Berge, Tannen, Wasserfälle. Die typischen Sujets von Bob Ross.



Manch ein Bild erinnert jedoch auch an Edward Hopper.



Bob Ross war der Meister der Traumlandschaft.

Die beiden wollen sogar Weihnachten zusammen mit den Besuchern feiern – die Ausstellung «Bob Ross at Home» geht noch bis zum 2. Januar. Es wird einen Tannenbaum und einen Adventskalender geben. «Das passt zu Bob Ross», sagt David Glanzmann. Denn der ehemalige Maler und US-Moderator, der mit seinen Fernseh-Malkursen 31 Staffeln lang, von 1983 bis 1994, weltweit das oft nächtliche Publikum begeisterte, verbinde Generationen.

Auf den ersten Blick ist Bob Ross Kitsch. Seine Bilder zeigen Berge, Tannen, Wasserfälle. Und seine Fernseh-Malkurse trugen Titel wie «Wasserfall im Wald» oder «Ruhiger Bergsee». Sieht man die Bilder jedoch an den weissen und roh verputzten Wänden der Privatwohnung, reduziert sich der Kitschfaktor enorm. Die 39 Originale, die zum Teil auch an Edward Hopper oder Caspar David Friedrich erinnern, erhalten ihre ganz eigene Würde.

Der Bach und das Sofa – eine perfekte Beziehung

So hängen über dem zierlichen Sofa im Entrée drei Varianten eines Bachs im nebligen Wald. Dazu muss man wissen: Bob Ross fertigte von jedem Bild drei Versionen an. Die erste als Vorlage für das Bild, das dann in einer Sendung entstand, und eine dritte für ein Buch. Die Varianten des vernebelten Bachs: Sie hängen über dem filigranen Sofa, als müssten sie da hängen – immer.

Bob Ross über dem privaten Möbelstück. Ein brillanter Ausstellungsraum für den kultigen US-Fernsehkünstler (1942 - 1995). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. November 2021)

David Glanzmann erzählt: «Kürzlich verbrachten wir ein Wochenende ausserhalb. Mir haben die Bilder nach kurzer Zeit extrem gefehlt.»

Dass diese Ausstellung in seiner Wohnung gezeigt wird, war eigentlich eine Notlösung. Nachdem sich im Sommer 2020 im Museum im Bellpark diverse Kunstschaffende mit Bob Ross auseinandergesetzt hatten, kam eines Tages das niederländische Museum More auf den Bellpark zu, mit dem Angebot, die dortige Bob-Ross-Ausstellung mit 39 Originalen zu übernehmen. Allein, die Räume im Bellpark waren schon verplant. Weshalb David Glanzmann vom Museum in Kriens an einem verregneten Tag die Idee kam, Bob Ross doch einfach zu sich nach Hause zu holen. Inzwischen ist Glanzmann überzeugt:

«Bob Ross gehört ins Wohnzimmer. Es gibt keinen besseren Ort für ihn.»

Die zahlreichen Besucher geben ihm Recht. Unter der Woche kommen rund 20 pro Tag, am Wochenende je um die 30. Sie sind von 11 bis 70 Jahre alt. Die Jungen kennen Ross vom Handy, von GIFs und Memes, und lieben seine gütige Art. Es gibt keine Fehler, pflegte Ross zu sagen, nur kleine Unfälle. Die Älteren schätzen die Maltechniken des Kultkünstlers.

Ein mexikanischer Besucher begann sogar zu weinen. Die Ausstellung versetzte ihn mit einem Schlag in seine Kindheit zurück, als die ganze Familie an Samstagvormittagen Bob Ross im Fernsehen schaute. David Glanzmann selbst stolperte als Student über Bob Ross, als er nachts nach dem Ausgang noch durchs Fernsehprogramm zappte. «Für mich war Bob Ross wie ein Magier mit Zaubertricks.»

Wer wie Bob Ross malen möchte, kann sich noch für einen Malkurs am 10. Dezember anmelden. Und in der Ausstellung selbst gibt es zu jedem Bild einen QR-Code, der zu einem Kurs auf You Tube führt.

«Bob Ross at Home. 39 Originale». Ausstellung in einer Luzerner Wohnung, Denkmalstrasse 15. Eine Ausstellung des Museums im Bellpark (Bellpark Bob-Up), in Kooperation mit dem Museum More in den Niederlanden. Geöffnet Mi-So, 11-18 Uhr. Bis 2. Januar 2022. www.bellpark.ch