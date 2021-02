Belgier Rinus Van de Velde Er lässt für seine Ausstellung ein Haus im Kunstmuseum Luzern versinken Das Kunstmuseum Luzern startet ins Ausstellungsjahr 2021. Mit Rinus Van de Velde, bildgewaltig und verspielt. Susanne Holz 25.02.2021, 18.30 Uhr

Ein schäbiger Diner füllt die Hälfte des ersten Raums im Kunstmuseum Luzern. Doch damit nicht genug. Die Welt des belgischen Künstlers Rinus Van de Velde bei seiner ersten umfassenden Einzelausstellung – mit dem Titel «I`d Rather Stay at Home,...» – hat noch mehr zu bieten. Eine fröhlich bunte Maschinerie, raumfüllend, einen verstaubten IT-Raum, ein Hausdach, das in schwarz eingefärbtem Hochwasser versinkt, einen hellblauen Ami-Schlitten unter einem in Kohle gemalten Selbstbildnis des Künstlers sowie einem Porträt, das Pablo Picasso ein Gesicht gibt.

Rinus Van de Velde im Kunstmuseum Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021)

Es scheint, als ob der 1983 geborene Belgier und das Kunstmuseum Luzern den Besuchern hier das Eintauchen in viele Welten zugleich ermöglichen wollten – nach einer pandemiebedingten Zeit der Reduktion, in der die Welt meist sehr begrenzt war und ist. Eine gewisse Begrenztheit der Welt wiederum ist für Rinus Van de Velde nichts Neues. So erzählt der Titel dieser Ausstellung auch davon, dass der 37-Jährige – zum Bedauern seiner kleinen Familie – nicht gerne auf Reisen geht und sich das Fremde stattdessen lieber in sein Atelier in Antwerpen holt. Dort baut er zusammen mit seinem Team seine verspielten Objekte und die verrätselten Kulissen seiner Filme.

Detailverliebte Tristesse und überholte Helden

Der belgische Künstler Rinus Van de Velde vor seinem Werk «An investigation into the hyperpersonal» (2015, Kohle auf Leinwand). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021) Links die Installation «Prop, Flood, Roof» (2018, Karton, Farbe, Holz, weitere Materialien). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021) Die Installation «Prop, Flood, Roof» (2018, Karton, Farbe, Holz, weitere Materialien) wird vom Museum gekauft. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021) Ausstellung im Kunstmuseum Luzern mit Rinus Van de Velde. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021) Keramiken und Kohlegemälde. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021) Cabriolet aus Karton. Rechts darüber ein Selbstporträt des Künstlers. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021) Referenz an Monet, der auf einen Seerosenteich blickt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Februar 2021)

Rinus Van de Velde kann sowohl Räume füllen mit seinen grossen Objekten und Installationen aus Karton als auch ins Detail gehen mit kleinen Keramiken und sonstigen Miniaturen. Mittels seiner Kohlegemälde, seiner faszinierenden Kartonwelten, seiner Filme, Farbstiftzeichnungen und Keramiken erzählt der Belgier fiktive autobiografische Geschichten. Und der Betrachter weiss nie, was zuerst da war: das Hochwasser im Film oder das Haus im Hochwasser, das nun diesen Raum im Museum einnimmt? Der Diner im Film oder der imposante Bau aus Karton, der hier den Besucher überrascht in aller seiner detailverliebten Tristesse, mit schäbiger Theke, Aschenbechern, Kleidern am Garderobenhaken und dem Fernseher an der Wand neben der Theke.

Wo hier was anfängt und wie weitergeht? Das darf so rätselhaft bleiben wie die diversen männlichen Protagonisten in den beiden Filmen des Künstlers, die die Ausstellung zeigt. Im Film «The Villagers» brät ein einsamer Held im Wald ein Spanferkel, bis der Regen dem Ganzen ein Ende macht, ein anderer wird im Diner nur bedient, wenn es dem Kellner gerade passt. Ein Künstler hat eine Schaffenskrise in einem Hotelzimmer, in dem jede Krise unausweichlich scheint. Im Film «La ruta natural» hat das hellblaue Cabriolet seinen hilflosen Auftritt auf einer steilen Passstrasse, die als Objekt auch die Ausstellung schmückt.

Einzelgänger in einer bunten Welt aus Holzlatten und Karton. An den Wänden tauchen sie in Kohle gemalt teils wieder auf. Rinus Van de Velde ist sicher zu verspielt in seiner Herangehensweise, um mit seiner Kunst belehren zu wollen. Trotzdem überzeugt der Gedanke von Kuratorin und Museumsleiterin Fanni Fetzer, wenn sie sagt: «So gesehen, ist Rinus Van de Veldes Kunst feministisch. Seine männlichen Stereotypen sind eben nur noch in Kunst, Literatur und Film interessant.»

Rinus Van de Velde: «I`d Rather Stay at Home,...». Kunstmuseum Luzern, ab Dienstag, 2. März, und von da an bis zum 20. Juni. Am Sonntag, 30. Mai, um 11 Uhr ist Museumsleiterin und Kuratorin Fanni Fetzer im Gespräch mit Rinus Van de Velde. Infos unter www.kunstmuseumluzern.ch.