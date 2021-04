Nach Lockerungsentscheid Unklare Situation sorgt bei den Luzerner und Zuger Kulturveranstalter für Unverständnis Veranstaltungs- und Barbetrieb trennen: Unter diesen Rahmenbedingungen öffnen nicht alle – zumindest nicht sofort. Stefan Welzel, Regina Grüter und Urs Mattenberger 15.04.2021, 19.15 Uhr

Die neue Situation im Veranstaltungsbereich ist nach dem bundesrätlichen Lockerungsentscheid vom Mittwoch nicht nur überraschend, sondern auch unübersichtlich. Kulturanlässe sind erlaubt, jedoch nur für 50 (Innenräume) oder 100 Personen (im Freien). Es gilt Abstand halten, Maskenpflicht und vor allem: ein Konsumationsverbot. Das mag für das eine oder andere, vor allem hochsubventionierte Haus weniger von Bedeutung sein. Doch gerade für Konzertorte sind die Einnahmen durch den Barbetrieb essenziell. Was heisst das nun für Luzerner Institutionen wie die Schüür oder das Neubad, oder die Galvanik in Zug? Wir haben nachgefragt.

Schüür-Chef Marco Liembd verweist darauf, dass zum jetzigen Zeitpunkt «viel zu viel Ungewissheit herrscht, denn die Details sind nicht geklärt». Damit meint Liembd unter anderem besagte Einschränkungen bei der Konsumation. «Bei uns ist die Gastronomie ein wichtiger Teil des Umsatzes.» Im Klartext bedeuten die derzeitigen Auflagen: Auf Terrassen von Restaurants und Bars darf konsumiert werden – sobald ein Künstler mit Gitarre davor aufträte, ginge das nicht mehr. Was letzten Juni bei der damaligen Lockerung kein Problem war, ist nun nicht mehr möglich. Das Verständnis dafür ist bei Liembd klein. Daher liegt die konkrete Wiedereröffnung für die Schüür momentan noch in der Schwebe. «Bis Ende April werden wir ziemlich sicher bleiben.»

Sedel-Präsident Silvan Weibel lässt sich ähnlich zitieren. «Wir möchten gerne aufmachen, aber die Rahmenbedingungen dafür müssen stimmen. Wie schaut es bezüglich Getränkeausschank oder Bestuhlung im Detail aus? Wenn die Bar nicht öffnen kann, kommt wohl kaum jemand an ein Konzert», so Weibel.

Kosten-Einnahmen-Verhältnis arg in Schieflage

Auch der Kulturbeauftragte des Kantons Luzern, Stefan Sägesser, hat Mühe mit der genannten Auslegung. «Grundsätzlich begrüsse ich die Lockerungen. Zu Beginn war ich auch euphorisch und habe mich bereits auf Gartenkonzerte mit bis zu 100 Besuchern gefreut», so Sägesser. Dass dies für manch ein Haus wie die Schüür nicht viel Sinn ergibt, muss er aber einräumen. «Im Prinzip möglich wäre eine räumliche Trennung: Gartenbeiz mit Konsumation auf der einen Seite eines Veranstaltungsgebäudes und auf der anderen dann ohne Getränk das Besuchen eines Konzertes. Aber das wäre natürlich total absurd», sagt Sägesser.

Eine schweizweite Delegation der kantonalen Kulturbeauftragten wird nun bald mit dem Bund abklären, ob diese kuriose Auslegeordnung tatsächlich so gemeint ist und Bestand haben soll. Wäre das der Fall, wird wohl manch ein Konzertveranstaltungsbetrieb auf die Wiedereröffnung verzichten und lieber Ausfallentschädigung beziehen, was weiterhin möglich ist. Das Kosten-Einnahmen-Verhältnis ohne guten Barumsatz geriete zu arg in Schieflage.

Das Luzerner Neubad hat aufgrund der Räumlichkeiten die Möglichkeit zu dieser Trennung: Am Donnerstag, 29. April, öffnet das Bistro seine Aussenterrasse (Dienstag bis Samstag, von 11 bis 23 Uhr), am Samstag, 1. Mai, wird der Veranstaltungsbetrieb wieder aufgenommen. Als Erstes stehen eine Lesung von Max Küng und ein Konzert des Duos Julian Sartorius/Elio Amberg an. Es sind Verschiebungen, Fremd- und Eigenveranstaltungen, die jetzt zum Zug kommen, die laufend auf www.neubad.org publiziert werden. Aber Grosses werde man nicht planen für den Mai, meint Philippe Weizenegger vom Bereich Veranstaltungen: «Mit 50 Personen ist das nicht rentabel.» Die beschlossenen Lockerungen bezeichnet er als «nicht ganz durchdacht» und «unlogisch». «Ich hoffe, dass das damit verbundene Risiko unseren Sommer nicht gefährdet», sagt Weizenegger. Denn wie viele andere Veranstaltungsorte hat sich auch das Neubad vor allem auf den Sommer konzentriert.

Clubkonzert im ­KKL-Auditorium

Es sei nicht ihre Aufgabe, die Öffnungsschritte zu kommentieren, sagt hingegen Eila Bredehöft von der Galvanik Zug. Aber, sagt die Geschäftsleiterin: «Es ist utopisch zu glauben, dass man unter diesen Voraussetzungen mit Veranstaltungen kein Defizit macht.» Dennoch ist die Freude bei Bredehöft spürbar. Sie machen auf: Am nächsten Mittwoch ist «Schräger Mittwoch» mit Maria Greco. Am «Viertel vor Fritig»-Donnerstag dann kann man sich auf der Restaurant-Terrasse auf einen Cocktail treffen – immer schön abwechselnd.

Und auch im KKL Luzern steht unter den neuen Bedingungen bereits ein Konzert an – und zwar im Auditorium: Migros-Kulturprozent-Classics lanciert am 9. Mai eine Clubkonzert-Reihe, in der junge Musiker aus Klassik und Jazz auftreten (www.kkl-luzern.ch). Sonst finden im KKL, namentlich im Konzertsaal, wegen der Beschränkung auf 50 Besucher weiterhin kaum kulturelle Veranstaltungen statt.

Theater öffnen nächste Woche

Auch für das Kleintheater Luzern ist der Gastrobetrieb eine wichtige Einnahmequelle, unter anderem als Co-Sponsoring für einzelne Theatertruppen und ihre Produktionen. Dass diese jetzt wegfällt, spielte aber keine Rolle beim Entscheid, ab kommender Woche wieder sämtliche geplanten Produktionen zu zeigen, sagt Co-Leiterin Eliane Schneider: «Diese Einnahmen fielen ja bereits nach den Herbstferien 2020 weg, weshalb wir quasi damit gerechnet haben.» Zudem sei die Umsetzung jetzt dem Publikum einfacher zu vermitteln: «Dass Konsumation sowohl an der Bar wie im Sitzen nicht erlaubt ist, schafft wenigstens klare Verhältnisse.» Das Kleintheater startet die Restsaison am Mittwoch, 21. April, mit der Premiere des neuen «Jenseits»-Programms von «Ohne Rolf» (bis 8.Mai, Karten verfügbar). Restkarten gibt es für die nächste Ausgabe von «Hello-Welcome», die mit der Geigerin Maria Holl und dem Gitarristen Franco Garzón dem Tango und argentinischer Folklore gewidmet ist (26. April; Programm: www.kleintheater.ch).

Dass es seinen Spielbetrieb ab nächster Woche wieder aufnimmt, gab das Luzerner Theater gleich nach den Bundesratsentscheiden bekannt. Weil während des Lockdowns an verschiedenen Produktionen weitergearbeitet wurde, stehen gleich mehrere Premieren an. Den Anfang macht die Schauspielproduktion «Kunst» am 20. April, es folgen die Opern «Così fan tutte» und «Das schlaue Füchslein» sowie eine Theaterfassung von Hermann Burgers Roman «Schilten». Premieren im Mai sind «Tanz 35: Alice» und «TELL – eine wahre Geschichte» (Daten ab sofort auf www.luzernertheater.ch). Auch das Theater Casino Zug nimmt seinen Betrieb wieder auf (Produktionen ab 19. April auf www.theatercasino.ch).