Stradivari-Fest in Gersau: Unvergessliche Musik an besonderen Orten Konzerte an der Kindli-Kapelle, im Parkhotel Vitznau, auf dem See und der Seebühne Gersau machten das Stradivari Fest zum Hochgenuss. Gerda Neunhoeffer 26.07.2020, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das verstärkte Stradivari-Quartett: Die Musik verbindet sich mit der Abendstimmung auf der Seebühne Gersau. Bild: Pius Amrein (25. Juli 2020)

Neben dem Programm machen naturnahe Schauplätze das Stradivari Fest, das gestern zu Ende ging, so besonders. Aber auch wetterabhängig. Initiatorin Maja Weber und Gersau Tourismus hatten für Ausweichorte gesorgt, doch das Wetter spielte mit. Zum Kerzenlichtkonzert am Donnerstag gab es nur kurze Windstösse, die den von vielen Wäscheklammern gehaltenen Noten nichts anhaben konnten.

Maja Weber spielte zwei Solo-­Suiten von Johann Sebastian Bach. Eine immense Leistung, die sie mit Bravour meisterte. Die vielen Zuhörer, die durch den Wald herunter oder aufgestiegen waren, wurden auf der mit Kerzen geschmückten Wiese vor der Kindli-Kapelle mit Bachs Musik umgeben. Zuerst dominierte ein laut zwitschernder Vogel das Klanggeschehen, nach dem ersten Prélude der Suite für Violoncello-Solo Nr. 3 in C-Dur überliess er aber ganz der Cellistin das Feld.

Fünf musikalische «Delikatessen»

In kühler Luft, mit Begleitung von Wellengeplätscher, hatte die Musik ganz eigenen Reiz. Speziell eindrücklich war «Echos & Reflexionen» von Alfred Felder. Der in Luzern geborene Cellist und Komponist hat im Auftrag von Maja Weber eine Klangreise zur Sarabande aus der Suite Nr. 5 in c-Moll komponiert, die wehmütig, zart und geheimnisvoll in den dunklen Himmel stieg.

Am Freitag gab es im Parkhotel Vitznau ein Naturschauspiel. Ein farbenprächtiger Sonnenuntergang fesselte die vielen Besucher beim Apéro nach dem Konzert im am See gelegenen Hotelgarten. Das Konzert fand aus wetterbedingter Vorsicht im Verlinde Saal im Hotel statt. Das Stradivari Quartett spielte seine Klangqualitäten in der Italienischen Serenade von Hugo Wolf aus: Mit exquisiter Leichtigkeit schwangen sich die Töne in den hohen Raum. Als fünf «Delikatessen» bezeichnete Bratschist Lech Antonio Uszynski die fünf Stücke von Erwin Schulhoff. Xiaoming Wang, Maya Kadosh, Lech A. Uszynski und Maja Weber charakterisierten die sehrunterschiedlichen Sätze ideal: Wiener Charme, gewürzt mit Ironie, die «Serenata» mit romantischer Note, vehement «Alla Czeca», Tango-Feeling in krassen Dissonanzen und «Alla Tarantella» mit rasantem Tempo, ein Parcours zwischen Jazz und Hexentanz.

Das durch den zweiten Satz berühmte «Kaiserquartett» von Joseph Haydn nahm dann den Sonnenuntergang musikalisch vorweg. Lichte Klänge, wunderbar verschmelzend, wechselten mit zupackend orchestraler Rhythmik. Die Variationen über «Gott, erhalte Franz den Kaiser» stiegen hell und himmelsnah auf. Das Menuet klang wieder ganz irdisch, und das Presto schien mit weichen Kantilenen und wilden Triolenläufen Berge und See nachzuzeichnen. In der Zugabe, Astor Piazzollas «Adios Nonino», zeigte das Stradivari Quartett seine grandiose Bandbreite nochmals eindrucksvoll.

Drei berühmte Lieder von Mani Matter

Genuss pur war auch die Musik auf dem schwankenden Nauen im Sonnenschein am Samstagvormittag. Das Stradivari Quartett spielte mitten auf dem See drei Lieder von Mani Matter in Arrangements der Ukrainerin Mariana Rudakevych. «Si hei dr Wilhälm Täll ufgfüert» mit bis ins Piano feinen Pizzicati, «Heidi» ein wenig melancholisch und «Hemmige» mit vielen Tremoli.

Dann erweiterte Olivier Darbellay das Klangspektrum mit seinem Alphorn. In «Once upon a time» von seinem Vater Jean-Luc Darbellay bahnten sich tiefe Töne aus der «Ursuppe aus der Urschweiz» langsam den Weg ins Licht. Ebenso eindrucksvoll spielten Streicher und Alphornbläser das Rondo von Carl Rüti mit einer Mischung aus Country, Jazz und alpenländischem Flair.

Am Abend die Serenade auf der Seebühne Gersau: Sie bot genug Platz – natürlich auch hier mit Abstand – für die vielen Besucher von Beethovens Septett. Der Blick über den See bis zum Pilatus, dazu sieben fantastisch aufspielende Musiker – einmal mehr eine musikalische Sternstunde. Zu Xiaoming Wang, Lech Antonio Uszynski und Maja Weber gesellte sich Peter Naydenov, Kontrabassist beim Luzerner Sinfonieorchester. Mit Klarinettist Reto Bieri, Olivier Darbellay (Horn) und Pol Centelles (Fagott) wurde es ein Septett der Spitzenklasse. Die unbändige Spielfreude übertrug sich auf die Zuhörer, die Töne schienen sich vielfältig im See zu spiegeln. Zauberhaft die Kulisse, und Musiker, die sich Klänge wie Federbälle zuspielten. Leicht, graziös, einzigartig im Zusammenspiel. Beethoven in all seinen Facetten grandios interpretiert: Sinfonische Dichte und kammermusikalische Klarheit verbanden sich zum unvergesslichen Erlebnis.