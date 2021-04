Veranstaltungen Kultur-Neustart in Luzern Nach neuesten Lockerungen des Bundesrates werden in Luzern bereits ab nächster Woche wieder Kulturveranstaltungen mit 50 Besuchern stattfinden. Bereits startklar sind das Luzerner Theater, Kammermusikreihen und Kinos. Offene Fragen stellen sich bei Konzerthäusern wie der Schüür. 14.04.2021, 20.35 Uhr

Das Luzerner Theater «TELL - eine wahre Geschichte» nach der Filmversion (Bild) im Mai auf der Bühne - als eine von sechs anstehenden Premieren. Bild: Ingo Höhn

(mat/sw/reg) Erste Reaktionen auf die Bundesratsentscheide zeigen: Schon nächste Woche startet in Luzern ein «Feuerwerk» an Kulturveranstaltungen mit 50 Besuchern. Das Wort verwendet Severin Barmettler, Mediensprecher des Luzerner Theaters: «Wir haben durchgeprobt und zeigen noch im April fortlaufend unsere Premieren.» Auf die Schauspielproduktion «Kunst» folgen das Stück «Schilten» nach dem Roman von Hermann Burger sowie die Oper «Così fan tutte» (Mozart) und «Das schlaue Füchslein» (Janacek). «Tanz 35: Alice» und «TELL - eine wahre Geschichte» folgen im Mai.

«Sobald wie möglich» werden auch die beiden klassischen Konzertreihen mit Kammermusik starten, die 2020 für bis zu 50 Besucher konzipiert wurden. Numa Bischof, Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters, sagt das zu den «Solidarischen Klängen» aus dem Orchesterhaus, Ulrike Grosch bestätigt es für die Luzerner Musikern organisierten «Kleinen Konzerte» in der Lukaskirche. Was die Beschlüsse für das Konzerthaus Schüür bedeuten, müssen Marco Liembd und sein Team noch abklären. Er versteht unter anderem nicht, «weshalb auf Restaurant-Terrassen an Vierertischen konsumiert werden darf, bei Veranstaltungen, auch im Freien, aber nicht».

Die Luzerner Kinos Stattkino und Bourbaki machen am Donnerstag, 22. April, ihre Türen wieder auf. Auch nimmt das Bourbaki den Barbetrieb auf der Terrasse wieder auf.