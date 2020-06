Starpianist Andreas Haefliger verbindet die schroffe Bergwelt mit heftigem Beethoven Der Pianist Andreas Haefliger wurde von Uri inspiriert. Mit einem ausverkauften Benefizkonzert im Theater in Altdorf hat er sich dafür bedankt. Roman Kühne 28.06.2020, 17.01 Uhr

Starpianist Andreas Haefliger spielt die «unspielbare» Beethoven-Sonate im Theater Uri. Bild: Angel Sanchez (27. Juni 2020)

Wie nach einem Herzstillstand pumpt das Blut zuerst durch die Hauptgefässe, pocht langsam in die kleinen Arterien vor, bis es über die Kapillaren wieder den ganzen Organismus flutet. Am Samstag haben die kulturellen Blutkörperchen das Theater Uri erreicht, wo das musikalische Schaffen nach dem Lockdown mit einem Ausrufezeichen zurück ins Leben schoss.

Es ist nicht ein beliebiges Konzert, das hier den Wiederbeginn markiert, sondern der Auftritt eines Stars. Pianist Andreas Haefliger ist zwar Schweizer, hat jedoch noch nie hier gelebt. Im Gegensatz zu seinem Bruder Michael, dem Intendanten des Lucerne Festival, ist er vor allem in den USA zu Hause und hat die grössten Säle der Welt bespielt. Sein Lebenslauf dreht sich im ganzen Glücksrad der Kulturleuchttürmer. New York Philharmonic, Chicago Symphony, Salzburger Festspiele oder Lucerne Festival sind seine Konzertorte.

Uri inspiriert – Beethoven triumphiert

Dass er jetzt seinen ersten Auftritt in Altdorf hat, ist auch dem Zufall geschuldet. Im letzten Jahr suchte er eine Wohnung, die «im Winter über dem Nebel liegt und im Sommer über der Hitze». Neben Kandidaten aus dem Tirol, Slowenien oder gar Südamerika entschied er sich für eine Mietwohnung auf dem Biel, oberhalb von Bürglen. Dies auch, weil sie nahe bei den Flughäfen in Kloten und Mailand liegt. Eigentlich wollte er im März nur ein paar Tage bleiben, doch dann wurden Monate daraus. Er übte – vor allem auf einem Elektropiano – wanderte durch die Berge und liess sich inspirieren. Und wie! Mit einem Benefizkonzert zugunsten des örtlichen Fonds für Klavierschüler wollte sich Andreas Haefliger für diese neu gewonnene Kraft bedanken. Das zerklüftete Urner Gebirge hat ihn so beeindruckt, dass dafür nur das grösste und schwerste Werk Beethovens als gleichwertiger Geistesriese in Frage kam, die Sonate in B-Dur op. 106, besser bekannt unter dem Namen «Hammerklaviersonate».

Dieser Koloss, 1818 speziell geschrieben für die damals neuartigen Flügel des englischen Klavierbauers Broadwood, galt als so schwierig, dass er zu Beethovens Lebzeiten nie zur Aufführung gelangte. Erst der Virtuose Franz Liszt wagte sich 1836 an diese Noten. Bis heute ist die Liste der Einspielungen auffallend kürzer als bei anderen Sonaten.

Für den leidenschaftlichen Beethoven-Interpreten Andreas Haefliger ist dies mehr lustvolle Herausforderung als nervöser Kampf. Mit seiner CD-Reihe «Perspectives» verweist er seit Jahren auf Verbindungen zwischen dem deutschen Meister und anderen Komponisten.

Krasser Gegensatz zwischen Wucht und Sinnlichkeit

Fast zu gross klingt am Anfang der Klang des Klaviers für den schmalen und schmucken Urner Saal. Es ist ein triumphaler, teils fast herrischer Satz, den der Pianist hier zeichnet. Drängend wuchtet er die Akkorde des Anfangsthemas. Vier Oktaven in einem Thema geballt! Die schroffen Zacken des Kinzigpasses – wo Haefliger fast jeden Tag während seiner Abgeschiedenheit hoch wanderte – brechen mit musikalischer Wucht die wilden Bergwinde. Physische Gewalt, scheinbar in der Sonatenform gebändigt. Ein Brausen und Tosen, nur wenige Male durch ein Luftloch abgebremst.

Andreas Häfliger spielte am Samstag ein Benefizkonzert im Theater Uri Bild: Angel Sanchez (27. Juni 2020)

Im krassen Gegensatz dazu erklingt das «Adagio» weich und sinnlich. Haefliger bindet ein feines Gewebe, gibt dem traurigen Gesang etwas Hoffnung mit. Das sachte Morgenlicht in den Bergen, der Antipode zur klammen Sturmesnacht. Der «unspielbare» Schlusssatz schlägt nochmals nach allen Seiten aus. «Gigantisch, monumental und übermenschlich» – wie es Andreas Haefliger selbst in einem Interview mit SRF 1 auf den Punkt brachte. Sich krampfende Mächte, die der Pianist scheinbar erst im letzten Akkord wieder unter seinen Willen zwingt.

Aus dem Konzert wird ein Film

Es sind 45 Minuten wie aus einem Kinofilm. Bald sollen sie auch auf der wirklichen Leinwand stattfinden. Am Montag und am Dienstag wird im Theater Uri intensiv gedreht. Filmregisseur Daniel von Aarburg zeichnet auf und der Pianist Andreas Haefliger spielt ein. Im Endprodukt soll für Festivals und Streamingdienste eine Verbindung entstehen zwischen der Beethov’schen Sonate und der Urner Bergwelt.