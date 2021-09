Luzerner Theater Regiestar Lydia Steier setzt auf Verführungskunst statt Holzhammer Saisonstart des Luzerner Theaters unter neuer Leitung: Die international erfolgreiche Opernregisseurin Lydia Steier geht mit einem zeitgenössischen «Theaterfest» in die Stadt. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geht gleich zur Saisoneröffnung mit Kagels «Staatstheater» in die Stadt hinaus: Regisseurin Lydia Steier. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 26. August 2021)

Lydia Steier, 43, ist der Regiestar im neuen Leitungsteam des Luzerner Theaters unter Intendantin Ina Karr. Gemeinsam mit Chefdramaturg Lars Gebhardt leitet sie die Sparte Oper. Ihre bildstarken Inszenierungen machen an grossen Bühnen und bis hin zu den Salzburger Festspielen Furore. Aber wenn sie sich im Restaurant Opus in Luzern draussen an den Tisch setzt, ist da nichts von Starallüren. Die Amerikanerin spricht ein fliessendes Deutsch, das zeigt, dass ein leichter Englischakzent so charmant klingen kann wie ein französischer. Aus den Augen blitzt ein schelmischer Schalk, der ihre handfest-klugen Ausführungen auch mal ironisch in der Schwebe hält.

Zeitgenössische Musik? Die liebt sie auch mit «fettem Orchester». Skandalträchtiges «Regietheater»? Das ist für Steier derart überholt, dass sie es – wie vor Jahren in Richard Strauss’ «Ariadne» in Bern – höchstens als «Persiflage» auf der Bühne zitiert, wo das Schweizer Publikum sie freilich nicht als solche verstand.

«Fantasie und Show» für ­ ein breites Publikum

Im Gegensatz dazu bekennt sich Steier zu einer prallsinnlichen, «opulenten Bildersprache» – wie jetzt in Mauricio Kagels 1971 uraufgeführtem «Staatstheater». Mit ihm eröffnet sie im Rahmen von Lucerne Festival als Regisseurin die Spielzeit des Luzerner Theaters. Selbst eine Anti-Oper aus Zeiten der Bürgerschreck-Avantgarde wird hier zum Stoff für «Fantasie und Show», was die Regisseurin im Saisonprogramm des Theaters zum Motto erhebt.

Damit passt Steier nahtlos ins Bestreben der neuen Theaterleitung, mit «unverwechselbaren Stoffen ein breites Publikum zu erreichen», wie es Ina Karr formulierte. Neben der Aufführung von Klassikern und zeitgenössischen Stücken gehören dazu Projekte mit einem direkten Bezug zur Stadt und den Menschen in der Region.

Im Schauspiel etwa thematisiert das Stück «Der Chor» eine Gewalttat von 2001 in Luzern, bei der die Tochter einer Sängerin des Händel-Chors getötet wurde, mit Betroffenen und Zeugen. Der Tanz geht mit einem Gastspiel auf dem Theaterplatz in die Stadt hinaus: mit der Produktion «Yellow» für Kinder und Jugendliche, denen neu eine eigene Sparte gewidmet ist. Und Lydia Steier bespielt mit der Oper gleich zu Beginn halb Luzern: «Staatstheater» beginnt mit Aufführungen in Containern im Hauptbahnhof, auf der Uffschötti und im Bleichergärtli, wo Passanten Einblick in dieses Theaterfest bekommen, und endet nach einer Prozession hinaus aus dem Theater in der Franziskanerkirche.

Durchbricht Steier ­Regie-Klischees?

Das klingt nach Spektakel, oder eben nach «Fantasie und Show». Durchbricht Steier damit das Klischee, wonach traditionelle Inszenierungen das Publikum eher erreichen als moderne, die manche abschrecken? Sie relativiert zunächst, dass «traditionell» in diesem Zusammenhang ein Unwort ist. Sie sagt:

«Jede Inszenierung muss den Anspruch haben, aus der jeweiligen Zeit heraus einen eigenen Blickwinkel zu haben.»

«Aber man darf diesen dem Publikum nicht mit dem Holzhammer aufzwingen und demonstrieren: Seht, das ist mein politisches Statement.»

Theater müsse stattdessen die Zuschauer «verführen» durch sinnliche Erlebnisse. Die Musik spielt dabei eine zentrale Rolle: «Für mich sind nicht nur Texte oder die philosophische Auseinandersetzung wichtig, sondern das sinnliche Erleben über die Musik. Deshalb darf die Bühne nicht kahl und farblos sein, wie man das häufig sieht, gerade wenn die Musik vielleicht ungewohnt und schwer zugänglich ist.»

Das ist umso wichtiger, weil Steier «jeder Geschichte die grösstmögliche Fallhöhe» geben und damit auch «abgründige Themen» ansprechen will: «Kontraste wie Heiterkeit, Opulenz, also eine visuelle Fettheit können eine verführerische Ebene schaffen, damit das Publikum frei und offen wird, um auch sehr harte Botschaften anzunehmen», führt sie aus.

«Die Zuschauer sollen nicht aufgehalten werden, weil sie denken, ach Gott, ist das hässlich. Ich denke, das hat durch die Verunsicherung in der Pandemie noch an Aktualität gewonnen.»

Carmen auf Instagram: «Staatstheater» zieht alle Register

Als Verführerin kann Steier in «Staatstheater» alle Register ziehen. Der argentinisch-deutsche Komponist Mauricio Kagel machte damit nichts weniger als das Theater selbst Thema. Nach dem Baukastenprinzip bietet das Werk den ganzen Theaterapparat auf. Vom Kostüm- und Requisitenfundus bis zu Sängerinnen, Schauspielern, Tänzerinnen sowie Chor und Orchester wird alles einbezogen, was das Dreispartenhaus zu bieten hat. Mimik, Bewegung und Raumanordnungen sind dabei ebenso Teil der Komposition wie die Musik. Figuren oder eine Handlung gibt es nicht, die Auswahl der Materialien und Aktionen ist ganz der Regisseurin überlassen. Einzige Bedingung: Es darf nicht länger als 100 Minuten dauern.

Als Einspruch gegen ein statisches, in Rampensingen und Bühnendekor erstarrtes Opernsystem ist das Werk zwar nicht mehr radikal, meint Steier, «weil es dieses System kaum noch gibt». Aktuell ist es aber durchaus. Denn Kagels Materialien ermöglichen ein Spiel mit Zitaten aus der Operngeschichte, in dem Archetypen wie Carmen (mit Zigarette und Corsage) oder Lohengrin (mit dem Schwan) aufblitzen. Steier interessiert das Spiel mit Identitäten, das sich daraus ergibt: «In dieser Collage aus lauter Fragmenten stellt sich die Frage, wie viel Information ich brauche, um zu erkennen, was oder wer etwas ist. Oder wann sich aus Nonsensesilben so etwas wie Bedeutung ergibt.» Das gibt nicht nur Opern- und Theater-Nerds den ständigen Kitzel des Déjà-vu. Theatermachen als Rollenspiel ist auch der aktuellen Selbstdarstellungskultur auf Instagram oder Tiktok verwandt.

Zapping zwischen Madonna und Orpheus

Darauf zielt explizit das Spiel in den Containern, wo die Darsteller – per Video ins Theater übertragen – zwischen 19 chaotischen Bühnenwechseln absurde musikalisch-szenische Collagen perfekt durcheinanderwirbeln. «Repertoire» ist der erste von vier Teilen, die vom aktuellen Spiel mit der Selbstdarstellung durch die Geschichte des Theaters zurück zu dessen archaischen Anfängen führen. Im zweiten Teil treibt das Opernensemble im Theater mit Tänzern, Schauspielerinnen und Musikern «schnell, witzig, und schrill» sein Rollenspiel mit bekannten Opernfiguren.

Der dritte Teil, eine «Prozession» vom Theater zur Franziskanerkirche, ist Jahrmarktstheater. Hier treibt Steier Kagels Collage-Prinzip weiter, indem sie den Madonna-Song «Like a Prayer» dekonstruiert und in Kagels sperrige Musik einpasst. In der Kirche selbst endet der Abend in einem «Mysterienspiel» und einem tänzerischen Bacchanal, im dem Chor und Tänzer nicht wegen Corona, sondern wie in der Antike Masken tragen.

Mag sein, dass das Stück, derart ausgereizt, dem heutigen Zapping zwischen allen möglichen digitalen Kanälen entgegenkommt. «Wie man bei allen Darstellern – oder muss man im Deutschen jetzt immer ein ‹-innen› anhängen? – die Liebe zu ihrer Arbeit, die Lust am Theatermachen spürte, war für mich eine tolle Erfahrung», sagt Steier: «Erst ihr Engagement macht dieses ‹Staatstheater› zu einem richtigen Theaterfest.»

Premiere: Sonntag, 5. September, Luzerner Theater. Weitere Vorstellungen: 8. bis 11. und 16. bis 19. September; weitere Infos: www.luzernertheater.ch.