Viele Wege hin zum Schubertton Schubert-Melancholie gegen den Corona-Blues? Die CD von Soós-Haag, die sich diesem für Klavierduos zentralen Komponisten widmet, bewegt sich jenseits solcher Klischees. Urs Mattenberger 16.11.2020, 22.58 Uhr

Das macht gleich zu Beginn die Sonate B-Dur D617 klar, die Schubert auf dem Landsitz der Esterhazys für deren Töchter schrieb.

Unbeschwert glitzert und glöckelt an dessen Anfang der Bösendorfer in hohen Lagen, darunter beginnt die Mittelstimme mit warmem Ton zu singen, die Bässe steuern später pointierte, pochende rhythmische Impulse bei: Zum zweiten Satz, in dem sich die Stimmen über wellenförmigem Untergrund im Dialog verbinden, und erst recht im Finale, wo rhythmische Akzente die Walzergemütlichkeit aushebeln. Das Duo stellt solche Charaktere unglaublich plastisch und kontrastreich heraus: mit einem Klangbild, das Leichtigkeit mit Wärme verbindet und bis in die Basstiefen hinein ein Höchstmass an Klarheit wahrt.

Das verhindert auch im vollgriffigen Satz jedes Klumpenrisiko. In den As-Dur-Variationen D813 steigert sich das Zusammenspiel über die Tastatur hinweg zu dreidimensionaler Raumwirkung, die Anklänge an Bach (Ivo Haag im instruktiven Booklet) werden vital ins Orchestrale gesteigert. Die «Lebensstürme» überraschen mit impressionistischem Klangzauber, und wenn im Rondo D951 die harmonischen Wechsel orchestral verflüssigt werden, staunt man, wie unterschiedlich diese Spätwerke doch immer wieder zum Schubertton zurückführen. Melancholie, derart licht anverwandelt, passt dann doch wunderbar zum Corona-Blues.

Schubert: Vierhändige Klavierwerke, Klavierduo Soós-Haag, Telos.