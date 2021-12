Volkslied Rigilied-Buch neu herausgegeben: Ein Echo vom Sextourismus in den Alpen Der Volksliedforscher Alfred Leonz Gassmann erzählte 1908 in seinem «Rigilied»-Buch die spannende Geschichte des «berühmtesten Schweizer Volkslied». Eine von John Wolf Brennan herausgegebene Neuedition zeigt jetzt, was «Vo Lozärn uf Wäggis zue» wirklich geschah. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Das Originalcover des Rigi-Buches von 1908.

Wer «Vo Lozärn gäge Wäggis zue» hört, hat mit der bekannten Melodie viele Klischees im Kopf, die der Schweizer Volksmusik anhaften. Die Fahrt über den Vierwaldstättersee, der Aufstieg auf die Rigi, wo man sich es «Glesli guete Wii» gönnt. Das «Sennenmeitli», das Blumen feilbietet. Aber dann ist in den heute gebräuchlichen Textvarianten nach der fünften Strophe, wo es spannend würde, Schluss.

Zusammen mit den unzähligen Versionen von Vico Torriani bis Melanie Oesch auf Youtube reiht sich das ein in das immer noch verbreitete Heile-Welt-Bild des «Salon-Schweizerjodels». Dass das Lied im 19. Jahrhundert den Sex-Tourismus im Alpenraum thematisierte, käme da einem nie in den Sinn.

«Salon-Schweizerjodler» gegen das Echo der Berge

Daran erinnert jetzt die Neuausgabe des 1908 erschienenen Büchleins «Das Rigilied – Vo Luzärn uf Wäggis zue» von Alfred Leonz Gassmann (1876-1968). Der Volksliedforscher dokumentierte die abenteuerliche Entstehung und Geschichte des «bekanntesten Schweizer Volkslieds» in 33 melodischen Fassungen und 40 Textvarianten.

Inhaltlich geben diese einen Einblick in die Sozialgeschichte der Schweiz von 1832 bis um 1900, einer Zeit in der mit den Rigi-Bahnen der internationale Tourismus auf dem Berg seinen Aufschwung nahm. Musikalisch stellt sich bei den vielen Varianten die Frage nach einer authentischen Schweizer Volksmusik, die schon Glanzmann pathetisch gegen die «Salon-Schweizerjodler» verteidigt.

Brachte das «Jahrhundertbuch» neu heraus: Der Pianist und Komponist John Wolf Brennan. Tibor Göröcs

Solche Ausführungen im Rigibuch stellt der Pianist und Komponist John Wolf Brennan als Herausgeber der Neuedition in einen weiteren Kontext. So leitete Gassmann die «Tonpsychologie des Schweizer Volkslieds» (1936) aus Landschaftsformationen ab. Demgemäss waren Volksliedmelodien im flachen Mittelland von kleinen und in den Voralpen von grösseren Intervallen geprägt – bis hin zu den Septimen, Oktaven und Nonen im Alpenraum. Die «Landscape» bildet sich in der «Soundscape» ab, so Brennan: Die Musik ist ein «Echo auf die Berge – und Spiegel unserer Seelen.»

Spuren davon zeigen sich auch im Wandel des Rigilieds. Der Solothurner Musikant Johann Lüthi schrieb 1832 den Text zu einer – so Glanzmann – «seichten» Melodie. Durchschlagenden Erfolg bei Einheimischen wie Touristen hatte das Lied erst, als die Rigiträger und -Älpler den Tonumfang nach der Höhe zum Jodel-Echoraum erweiterten. Zu ihrer heute in zwei Varianten geläufigen Form fand sie um 1875: Das Lied wurde – als Polka oder Walzer – beschleunigt zu einem «hastig beschwingten Zeitmass» kurz, so Glanzmann 1908: «Musik von heute».

«Volksjustiz» für die Blumenmädchen

Glanzmanns Recherchen geben Einblick in die volksmusikalische Schwarmintelligenz, die aus einem Durchschnittslied einen Welthit machte. Die nicht weniger eingreifenden Textveränderungen entschärften dagegen den sozialkritischen Kern, mit dem Volkslieder einst «Volksjustiz» ausübten (Glanzmann).

Die Idee zum Lied gab Lüthi ein Ausflug, den er nach dem Schützenfest in Luzern 1832 mit einem Freund und zwei Kellnerinnen unternommen hatte. Das amouröse Abenteuer auf dem Berg kleidete er in die Episode vom «Sennenmeitli», das «no kei Maa het» und Blumen feilhält. Deren erotische Symbolik in Schweizer Volksliedtexten erläutert Glassmann, aber nach der fünften Strophe spricht auch das Lied Klartext: «Jetzt darf er nüm uf d’Rigi goo, söscht schickt im ’s Meitli ’s Büebli noo».

In ihrer Einleitung stellt die Musikethnologin Brigitte Bachmann-Geiser das in den Kontext der im 19. Jahrhundert verarmten Alpenbevölkerung. Junge Blumenverkäuferinnen hielten sich quasi selber feil, um unter den Berggängern einen soliden Ehemann zu suchen und so der Armut zu entkommen. Diese aber waren oft nur aufs Vergnügen aus und liessen die Frauen, wie im Rigilied prophezeit, mit dem Kind sitzen.

Die entsprechenden Strophen fehlen auch auf der Rigilied-Version auf www.weggis-vitznau.ch, dürften da aber bald ergänzt werden. Denn die Neuedition ist auch ein origineller Beitrag zum 150-Jahr-Jubiläum der Rigibahnen.

