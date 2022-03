Aufbruch in den Volkspop: Das neue Album von Dr Eidgenoss

Volksmusik Voller Energie und Spielfreude in Richtung Volkspop: So klingt das neue Album vom «Eidgenoss» Urs Fischer jun. alias Dr Eidgenoss meldet sich mit seinem vierten Studioalbum «Meys Härz» zurück. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

«Meys Härz» ist für Dr Eidgenoss ein kleiner musikalischer Aufbruch. Bild: Jen Ries

Wie viele Berufskollegen musste auch er lange warten, bis er sein neues Werk lancieren konnte. Urs Fischer jun. alias Dr Eidgenoss wollte sein viertes Studioalbum eigentlich im Frühling 2021 herausbringen. Ein Grossteil der Lieder war gar schon im Herbst davor fixfertig aufgenommen. Doch als Folge der Pandemie zog es Fischer vor, den geeigneten Moment abzuwarten, um es«richtig präsentieren zu können». Nun ist es endlich so weit. Morgen erscheint «Meys Härz», ein Werk, welches für einen kleinen Aufbruch steht.

Deutlich wird beim Reinhören die Öffnung hin zu anderen Genres und ein erweitertes Verständnis davon, was Volksmusik alles sein kann. Entsprechend wird Dr Eidgenoss von seinem Management als Brückenbauer «zwischen der traditionellen und der urbanen Schweiz» angepriesen. Was genau kann man darunter aber musikalisch verstehen? «Meine ersten drei Alben sind ziemlich eindeutig im volkstümlichen Stil einzuordnen – samt urchigen Texten», sagt Fischer im Gespräch mit unserer Zeitung. Die selbst geschriebenen Stücke und Texte sind in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Thomas J. Gyger «etwas moderner und poppiger arrangiert», so Fischer weiter. Er finde es daher schwierig, sein Schaffen eindeutig zu definieren. Sehr gefreut habe ihn ausserdem, dass seine Mutter Maria Fischer-Bircher mit «ihrer wunderbaren Jodelstimme» wieder mit dabei ist.

Neu mit Schlagzeug und Gitarre

Musiker Fischer: «Für mich war das alles ein sehr grosser Schritt.» Bild: Jen Ries

Tatsächlich finden sich auf «Meys Härz» einige Stücke, die differenzierter ausstaffiert sind als vieles, mit dem Fischer in den vergangenen zehn Jahren die Charts stürmte. Da geht es deutlich in Richtung Volkspop, nicht zuletzt, weil neu ein Schlagzeuger und ein Gitarrist mit an Bord sind. Bestes Beispiel hierfür ist vielleicht das flott dahintrabende «Dä Hammär». In «Auwi Händ uifä», «Ich bi äs urchigs Mandli» oder «Meys Härz» klingen wiederum Anleihen aus Country, Chanson und sogar etwas aus dem Sprechgesang und Hip-Hop durch. Und die kurzen melancholischen Zwischenspiele mit der Handorgel (drei an der Zahl) könnten ebenso gut in einer verrauchten Hamburger Hafenkneipe vorgetragen werden. Freddy Quinn lässt grüssen. «Für mich war das alles ein sehr grosser Schritt. Ich habe gemacht, zu was ich Lust hatte, und wurde dabei vom ganzen Team samt Management unterstützt», so Fischer über den Entstehungsprozess des neuen Materials.

Heiter beseelt und und beschwingt: Single-Auskopplung «Mey auwärliäbschti Ängu». Youtube

Auch menschlich habe es mit den Musikern im Studio bestens funktioniert, sodass Energie und Spielfreude nicht lange auf sich warten liessen. Die Chemie passte. Die Idee war es, «die alten Fans mit auf diese Reise zu nehmen und gleichzeitig neue hinzuzugewinnen».

Bei all dem muss man aber festhalten: «Meys Härz» transportiert – vor allem für das neutrale Ohr – immer noch mehrheitlich beschwingte Volksmusik mit den klassischen Attributen. Die Texte handeln dabei primär von der Sonnenseite des Daseins und stammen aus der Perspektive eines Menschen, der gerne in den Bergen weilt. Der gebürtige Nidwaldner, der seinen Dialekt auch in dem neuen Album genüsslich ausbreitet, sagt:

«Natürlich bin ich in dieser Welt zu Hause und texte nicht über das Stadtleben.»

Er sei von Natur aus ein fröhlicher Zeitgenosse, der selbst in schwierigen Zeiten wie zuletzt in der Pandemie das Positive herausfiltere, so Fischer weiter. Die Lyrics sind daher ganz dem Genre entsprechend grosso modo unbekümmert und beschwingt beseelt. Hier ist und bleibt die Welt eine heile.

Was Dr Eidgenoss mit Nirvana verbindet

Fans seien auch sonst beruhigt: Bei allem Aufbruch in andere Genres bleibt es an der Basis typischer Dr-Eidgenoss-Sound. «Das soll auch so sein. Ich wollte ja nicht auf einmal gleich in den Rock oder sonst wohin ausbrechen», sagt Fischer. Obwohl er im Privaten musikalisch noch viel offener ist als letzten Endes in seiner Kunst.

«Ich hörte immer mal wieder gern das «Rock Special» auf SRF3, welches diese Woche ja leider zum letzten Mal ausgestrahlt wurde. Und im Juni gehe ich nach Basel ans Konzert der Foo Fighters.»

Ein Volksmusikant geht an den Gig des ehemaligen Nirvana-Schlagzeugers? Das zeigt nur allzu deutlich, wie Fischer tickt. Von seiner Neugier und Offenheit können sich Liebhaberinnen und Liebhaber der Volksmusik in dessen neuestem Wurf ab morgen nun selber überzeugen.

Dr Eidgenoss: «Meys Härz» (Universal). Am 30. März findet bei einer Rundfahrt auf dem SGV-Schiff «Diamant» ein Showcase zum neuen Album statt (Abfahrt 19.30 in Luzern). Karten unter www.lakelucerne.ch/de/showcase-dr-eidgenoss/

