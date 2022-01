Festival Gotthard Klassik-Festival startet in Horw: «Vom Multipack profitieren beide Seiten» Das Gotthard Klassik-Festival startet nach Andermatt jetzt auch in Horw. Das ermöglicht selbst bei Stars tiefere Gagen, sagt Intendant Jörg Conrad, und soll der Gemeinde zu einem eigenen, hochkarätigen Kulturangebot verhelfen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 24.01.2022, 21.12 Uhr

Wird achtmal im Jahr im Innern zum schicken Konzertsaal umgebaut: die Horwerhalle 4. Bild: PD

Festivals wollen einmalig und besonders sein. Jetzt nehmen Sie ihrem Gotthard-Festival Andermatt die Exklusivität, indem Sie dessen Konzerte übers Jahr verteilt in Horw wiederholen. Wieso diese Verdoppelung?

«In der Regel fallen die Gagen so plus/minus rund einen Viertel tiefer aus»: Der Festival-Intendant und ehemalige Horwer Einwohnerrat Jörg Conrad. Bild: PD

Jörg Conrad: Der Anstoss kam von der Gemeinde Horw. Der Gemeinderat hatte ein Konzert in Andermatt besucht und war begeistert. In der Pause schlug mir Gemeindepräsident Ruedi Burkard vor, die Konzerte des Gotthard Klassik-Festivals Andermatt auch in Horw durchzuführen, wo ich selber wohne. Die Idee war, dass Horw damit seinen 15000 Einwohnern ein eigenes hochkarätiges Kulturangebot bieten könnte, in einem anderen Bereich, als es die Zwischenbühne bereits tut.

Ihr Budget von 242000 Franken weist einen Beitrag der öffentlichen Hand von 50000 Franken aus. Wie lässt er sich begründen?

Dieser Betrag stammt von der Gemeinde Horw und wurde vom Einwohnerrat einstimmig genehmigt. Der Grund ist sicher, dass die Bedeutung der Kultur als Standortvorteil durch viele Studien ausgewiesen ist. Von unserer Seite her war klar, dass Investitionen nötig sein werden, weil Horw über keinen Konzertsaal verfügt. Die Gemeinde hat uns die Horwerhalle 4 angeboten, die wir für jedes Konzert als Konzertsaal herrichten müssen.

Anderseits schafft die doppelte Durchführung der Konzerte Synergien. Bedeutet das tiefere Gagen?

Ja, das funktioniert wie bei einem Multipack in der Migros, wo ich einen Artikel günstiger bekomme, wenn ich zwei davon kaufe. Davon profitieren beide Seiten. Der Künstler bekommt ein weiteres Engagement, der Veranstalter kann sich dieses leisten, weil die einzelne Gage tiefer ausfällt. Pepe Lienhart, der im Herbst am Gotthard-Festival in Andermatt auftritt, kostet mich zum Beispiel rund etwas über 35000 Franken. Einen solchen Künstler im Programm zu haben, ist der Hammer. Trotzdem ist dieser Betrag für einen Veranstalter sehr hoch. Jetzt konnte ich ihm und seinem Management einen zweiten Auftritt am Gotthard Klassik-Festival in Horw anbieten, wobei wir uns auf einen deutlich tieferen Betrag pro Konzert geeinigt haben. In der Regel fallen die Gagen so plus/minus rund einen Viertel tiefer aus.

Das neue Orchesterhaus oder der Saal der Musikhochschule beim Südpol wären ideal für Ihre Kammermusik. Ist der Umbau einer Mehrzweckhalle nicht ein notdürftiger Kompromiss?

Weil die Gemeinde Horw auf ihrem Gebiet ein hochkarätiges Konzertangebot fördern will, kamen solche Säle nicht in Frage. Aber ein problematischer Kompromiss ist die jetzige Lösung keineswegs. Wie gesagt betreiben wir einen grossen Aufwand, damit die Halle als Konzertsaal gut funktioniert. Darin gibt es keine Turngeräte, Markierungen auf dem Boden decken wir mit einem akustisch geeigneten Teppich ab. Mit der Beleuchtung schaffen wir eine einzigartige Konzertsaalstimmung, und die Akustik ist mit einem Nachhall von einer Sekunde praktisch perfekt.

In der Kirche St.Katharina in Horw, die über eine eigene Konzertreihe verfügt, hätten Sie all das geschenkt. Wieso beziehen Sie nicht wie in Andermatt Kirchen mit ein?

Das hatten wir anfangs geplant. Zunächst wurden unsere Pläne positiv aufgenommen, scheiterte aber an Terminproblemen. Aber ich stehe dem immer noch offen gegenüber. Wenn wir etwa eine Kantate von Bach aufführen möchten, wäre eine Kirche passender als die Halle 4.

Im ersten Konzert spielen, wie letzten Herbst in Andermatt, die Festival Strings Lucerne Beethoven. Nur spielt in Horw am Flügel Claire Huangci und nicht der Starpianist Rudolf Buchbinder. Liess dieser sich nicht auf einen Deal ein?

Das ist noch offen. Rudolf Buchbinder war begeistert über die Konzerthalle in Andermatt, weil er da so nahe am Publikum spielen konnte wie in einem Hauskonzert. Deshalb möchte er auch die weiteren Klavierkonzerte von Beethoven da machen. Als ich ihm sagte, dass wir über den Preis noch verhandeln müssten, zeigte er Gesprächsbereitschaft. Die Horwerhalle 4 bietet ja mit rund 300 Plätzen ebenfalls ein Direkterlebnis. Das ist für Beethovens vierte Sinfonie und das dritte Klavierkonzert mit den Festival Strings ideal.

Ihr Festival-Programm ist ein Passepartout aus Klassik, Jazz und Volksmusik. Passt das deshalb ebenso gut nach Horw wie nach Andermatt?

Ja, diese Mischung ist durch die stilübergreifende Ausbildung an Musikhochschulen immer selbstverständlicher. Abwechslung ist innerhalb einer Festivalwoche in Andermatt ebenso wichtig wie in einem Jahresprogramm in Horw. Da ist die Volksmusik neu mit dem Quantett Johannes Kobelt vertreten, im Jazz machen wir zusätzlich zu «Ella Forever» einen «Tribute to Frank Sinatra». Unverändert bleiben das Generell 5-Bläserquintett, die vier Tenöre von I Quattro, das Saxofonquartett Strax Bravura und das Belenus Streichquartett.

Gotthard Klassik-Festival Horw, Festival Strings Lucerne, Claire Huangci, Klavier (Beethoven): Samstag, 28. Januar, 19.30, ­Horwerhalle 4, Horw: www.swiss­chamber-musiccircle.ch

