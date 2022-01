Fotografie Albanien als Reisender neu begreifen: Fotografien von Thomas Krempke und der Traum, die fremde Realität zu sehen Fotografien aus Tirana oder der Versuch, ein Land als Reisender neu zu begreifen. Thomas Krempke stellt in der Galerie Kriens aus. Susanne Holz Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

So viel Schnee bedeckt das Gesicht dieser steinernen Statue von Lenin, dass man die Ikone des Kommunismus kaum mehr erkennt. Die Fotografie des verschneiten Lenin hat etwas Absurdes – ähnlich absurd wirken die vielen Lenin-Büsten, gedrängt auf einem Fleck in der albanischen Nationalgalerie, die auf einem weiteren Bild dieser Ausstellung in der Galerie Kriens zu sehen sind.

Albaniens Nationalgalerie: Lenin bleibt im Bewusstsein. Rechts: Auftritt einer Frau in einem feministischen Theaterstück. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022) Ein Marktstand mit alten kommunistischen Büchern, auf der Fotografie rechts ein junger Mann vor seinem Auto. Vergangenheit und Gegenwart mischen sich. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022) Fröhlich wie die Kuh, die vor Hochhäusern grast. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022) Der Fotograf Thomas Krempke in seiner Ausstellung «Es regnet in Tirana» in der Galerie Kriens. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022) Kein Statement mehr für Kommunismus: Rot als Bekenntnis zu Mode und Moderne im heutigen Albanien. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022) Ausstellungsansicht von «Es regnet in Tirana» mit Fotografien von Thomas Krempke in der Galerie Kriens. Auch Wäscheleine und Wäscheklammern sind aus Albanien. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022) Fotograf Thomas Krempke vor einem Wandbild, das das Werbeplakat für ein albanisches Bauprojekt zeigt. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022)

Die Fotos sind von Thomas Krempke, Filmer und Fotograf, geboren 1957 in Zermatt. Und der Schnee auf dem steinernen Lenin ist auch insofern eine schöne Einleitung in diesen Ausstellungsbericht, weil Krempkes Work in Progress, den die Galerie Kriens hier zeigt, mit «Es regnet in Tirana» betitelt ist.

Kein Statement mehr für Kommunismus: Rot als Ja zu Mode und Moderne im heutigen Albanien. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 27. Januar 2022)

Schnee, Regen – beides verbindet man eher nicht mit dem im Südwesten des Balkan gelegenen Albanien. Und es ist gut, dass man als Betrachter hier überrascht wird, denn Fotograf Thomas Krempke will Klischees in Frage stellen. «Wie setzt man ein Fragezeichen hinter eine Fotografie?» Bei einem Rundgang durch die Ausstellung, einer Art Zwischenhalt in seinem fotografisch literarischen Langzeitprojekt, erklärt Thomas Krempke:

«Es ist erstaunlich, wie lange man braucht, um vorgefasste Bilder auszublenden.»

Vorgefasste Bilder, die man sich von fremden Ländern gemacht hat. Die sich festgesetzt haben.

Migration und Tourismus – zwei Träume kreuzen sich

Seit 2019 arbeitet Thomas Krempke an dem fotografisch-literarischen Langzeitprojekt «Ëndërr! – Vom Versuch, Albaner zu werden». Für dieses Projekt hat er ein Stipendium der Stiftung Landis & Gyr erhalten. «Ëndërr» ist albanisch und heisst Traum. Krempke denkt hier an den Traum vom Weggehen und Verreisen, in beide Richtungen, also an Migration einerseits und touristische Reise andererseits. Und dort, wo sich beide Träume kreuzen, möchte der Fotograf Vorstellungs- und Bildwelten ausloten.

Thomas Krempke, der Germanistik und Romanistik an der Universität Zürich studiert hat und anschliessend die Fotoklasse der Kunstgewerbeschule Zürich (heute ZHdK) absolvierte, möchte sein Projekt 2023 mit Ausstellungen in der Schweiz und in Albanien abschliessen – und mit einem Buch. Die Worte des polnischen Schriftstellers Andrzej Stasiuk waren es auch, die ihn vor ein paar Jahren animierten, nach Albanien zu reisen:

«Albanien ist Erschöpfung. Erholung gibt es nicht, weil man niemals allein ist. Sogar in dem klimatisierten, stillen, leeren Hotel ist die Einsamkeit nur Trug, weil man sich in Gedanken, mit ihm, mit Albanien beschäftigt.»

Zweimal bereiste Krempke 2020 das südosteuropäische Land, 2021 kehrte er vier Mal dorthin zurück. Zudem erlernt er die Sprache, wovon in der Ausstellung in Kriens ein Video und ein Tischchen mit symbolischen Lernzetteln zeugen.

«Ich will mir das Kostüm dieser schwer zugänglichen Sprache überziehen, mich verkleiden, und ein Stück weit Albaner werden, um nicht mehr nur als Tourist im Land unterwegs zu sein, sondern als Reisender.»

Und ist er sie nun losgeworden, die vorgefertigten Bilder? Dem Besucher in Kriens schenkt Krempke mit seinen an einer albanischen Wäscheleine angebrachten Fotografien vielfältige Eindrücke eines armen und nach einer Zukunft strebenden Albaniens. Mit heruntergekommenen Bauten und mit Neubauten, mit bunter Werbung für Dentalhygiene und einer einsam grasenden Kuh vor Hochhäusern. Mit einem Marktstand voller alter kommunistischer Bücher und einem jungen Mann vor grossem neuen Auto.

Parallel zur Ausstellung erscheint übrigens die Publikation «Shi bië në Tiranë», in einer Auflage von 200 Ausgaben. Sie kann auf der Webseite von _957 Independent Art Magazin oder per Mail bei Herausgeber Stephan Wittmer bestellt werden.

Thomas Krempke «Es regnet in Tirana». Ein Work in Progress zum fotografisch literarischen Langzeitprojekt «Ëndërr!». Bis 6. Februar 2022 in der Galerie Kriens. Finissage am Sonntag, 6. Februar 2022, 15 Uhr, mit der albanischen Schriftstellerin Luljeta Lleshanaku. Öffnungszeiten: Mi/Sa/So 14-18 Uhr. www.galerie-kriens.ch

