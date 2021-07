Sommerfestivals Zentralschweizer Klassik-Sommer: Vom Untergrund bis auf die Bergspitze Kleinfestivals im Kanton Zug, auf der Rigi, am Vierwaldstättersee und in Luzern sichern die musikalische Grundversorgung für den Juli. Urs Mattenberger 30.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Trio von Kontrabassist Georg Breinschmid bringt mit seinem Stilmix aus Klassik, Folklore und Jazz «Lorzengroove» an die alte Mündung der Lorze. Bild: PD

Die Idee, mit kleinen Konzerten trotz massiver Einschränkungen eine musikalische Grundversorgung sicherzustellen, schien eine typische Corona-Erfindung. Aber klassische Kleinfestivals im Juli funktionieren immer schon nach diesem Motto. Wenn reguläre Häuser ihre Tore schliessen, bieten sie Ersatz für all jene, die nicht in den Ferien sind. Oder laden sie dazu ein, doch ein paar Tage Festivalferien zu machen.

Sommerklänge Zug: Vom Untergrund zum Open-Air

Beides verbinden die Sommerklänge Zug, jeweils sonntags vom 4. Juli bis zum 1. August. Nachdem sie letztes Jahr pandemiebedingt nur an einem Ort stattfanden, laden sie jetzt wieder zu einer Rundreise durch kulturhistorisch interessante Spielorte ein. Um Abstände zu wahren, haben sie diesmal aber grössere Räume ausgewählt.

So eröffnet das Ensemble Chamäleon die Sommerklänge im Maienmattsaal in Oberägeri mit Klavierquartetten von Mozart und Turina (Sonntag, 4. Juli, 17.00).

Gleich zwei Konzerte finden in der Ägerihalle in Unterägeri statt: Ein Trio um die Geigerin Esther Hoppe spielt Streichtrios von Mozart und Beethoven (18. Juli), Matthew Rose singt Lieder von Schubert bis Mahler (1. August).

Eine Solistenrolle spielt das Wasserreservoir Oberallmig in Baar. Hier präsentiert das Schlagwerk-Trio Colores ein «unterweltliches» Programm mit Werken von Arvo Pärt oder John Cage, der Historiker Michael van Orsouw führt in das Bauwerk ein (11. Juli). Unter freiem Himmel sorgt ein Trio um den Kontrabassisten Georg Breinschmid für «Lorzengroove» auf der Wiese an der alten Lorzenmündung (25. Juli).

Mit Schumann auf die Rigi, Imaginationen in Hergiswil

Zu Kurzferien laden die Rigi Musiktage ein, die Komponisten ins Zentrum rücken, die wie Schumann oder Brahms ihrerseits hier zu Gast waren. Ihnen beiden sind die zwei Konzerte im Hotel Rigi Kulm gewidmet. Die künstlerische Leiterin Diemut Poppen, die einst als Bratschistin im Lucerne Festival Orchestra den Berg entdeckte, spielt mit Musikerfreunden das Klavierquartett op. 47 und weitere Werke von Schumann (Freitag, 16. Juli, 19.00). Balladen und das dritte Klavierquartett von Brahms werden mit Duos von Mozart und Schumann kombiniert (Samstag, 17. Juli, 19.00).

Musik mit Ausflügen verbinden kann man in den Konzerten in den Kirchen. In der Felsenkapelle Rigi Kaltbad holen Mozart und Bach den «Himmel auf Erden» (Samstag, 17. Juli, 11.00).

Den Abschluss machen Bach und Bruckners Streichquintett in der Bergkirche Rigi Kaltbad (18. Juli).

Zum zweiten Mal findet das vom Geiger Jesper Gasseling mit Musikerfreunden initiierte Seeklang Festival in der Aula Grossmatt in Hergiswil statt (15. bis 18. Juli). Das Motto «Imagine» spürt, inspiriert von Corona, Musik zwischen Realität und Einbildung nach. So wird Beethovens siebte Sinfonie ganz neu imaginiert in einer Fassung für Klaviertrio mit Flöte (15. Juli). Schumanns Klavierquintett trifft auf Fazil Says Cellosonate (16. Juli). Eine «Surprise» ist ein Spaziergangskonzert (ab der ref. Kirche, 17. Juli). Den quasi orchestralen Abschluss macht nach Piazzollas «Vier Jahreszeiten» Tschaikowskys «Souvenir de Florence» für Streicher (18. Juli).

Orgelsommer in der Hofkirche: Abschied von Wolfgang Sieber

Das traditionellste Festival im heissesten Sommermonat findet in Luzern in der kühlen Hofkirche statt.

Hier wird der Orgelsommer zum letzten Mal von Wolfgang Sieber künstlerisch geleitet.

So stehen ab 13. Juli bis 25. September jeden Dienstag nicht nur die Orgelgewitter (12.15) und abendlichen Orgelkonzerte mit Sieber und Gastorganisten statt (20.00), sondern diverse Konzerte mit Sieber und Musikerfreunden. Das beginnt am Samstag, 17. Juli, mit einer CD-Taufe mit der Oboistin Andrea Bischoff und endet mit Network-Abschiedskonzerten im September.

www.sommerklaenge.ch; www.rigi.ch/erleben/veranstaltungen; www.seeklang.ch; www.hoforgel-luzern.ch