Bühne Premiere im Luzerner Theater: Das Duo Semper/Ojasoo und der Wert der Kunst Neustart im Luzerner Theater: Ene-Liis Semper und Tiit Ojasoo bringen eine Performance auf die Bühne, die sich mit den ganz grossen Fragen rund um den Kunstbegriff auseinandersetzt. Stefan Welzel 21.04.2021, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Intensiv, ausdrucksstark und überzeugend: Die Schauspielenden André Willmund, Rea Lest, Sebastian Rudolph und Julian-Nico Tzschentke (v.l.n.r.) in «Kunst». Ingo Höhn/Luzerner Theater

Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein Museum besuchen? Gehen Sie zielgerichtet zum vornherein definierten Zielobjekt? Lassen Sie sich treiben? Begeben Sie sich auf den vorgezeichneten Pfad? Oder nehmen sie bewusst genau den entgegengesetzten? Wie wir Kunst aufnehmen, konsumieren und letztlich interpretieren, ist stets individuell und entzieht sich eindimensionaler Deutungsmuster. Es geht so weit, den Begriff selbst gänzlich unterschiedlich zu verstehen. Was ist Kunst, was Kunsthandwerk, was Politik oder Persiflage? Und vor allem: Was löst sie in uns aus?

Im Stück, welches am Dienstag im Luzerner Theater Premiere feierte und den simplen Titel «Kunst» trägt, nähern sich die beiden für Inszenierung und Text zuständigen Esten Ene-Liis Semper und Tiit Ojasoo einem Fragenkomplex, der kaum ambitionierter sein könnte. Der Hybrid aus Performance und Schauspiel, mit dem Zusatz «Ein Poem» versehen, rührt aber nicht nur intellektuell mit der grossen Kelle an, er fordert auch die Seh- und Kunstkonsumgewohnheiten des Publikums heraus.

Ein äusserst physisches Spiel

Das beginnt schon kurz nach dem Einstiegsmonolog durch einen der insgesamt fünf namenlosen Protagonisten. Der deutsche Schauspieler Sebastian Rudolph übernimmt diesen Part als Besucher der Uffizien in Florenz. Er möchte die Bilder, die dort hängen, «am liebsten so sehen können, wie alle anderen». Traut er seiner eigenen Auffassungsgabe nicht? Tun wir das nicht alle? Egal – hinein ins Getümmel.

Rudolph steht vor einer schwarzen Wand, die nun langsam hochgezogen wird und den Blick auf einen weissen Kubus freigibt. An Rudolphs Seite entwickeln fortan Rea Lest, Julian-Nico Tzschenke, Kristof Van Boven und André Willmund ein äusserst physisches Spiel, welches die erste von zwei Stunden ohne weitere Worte auskommt. Es beginnt mit einer Museumssituation. Die fünf Besucher schauen sich imaginäre Werke an den blanken Wänden an, wechseln ständig die Positionen. Auch an der «vierten Wand» in Richtung Publikum hängen Kunstwerke.

Oder schauen die fünf doch eher uns an? Nun, das liegt wohl im berühmten Auge des Betrachters. Bald vollzieht sich der erste von noch vielen dramaturgischen Brüchen, oder besser: Übergängen. Die Performance wird noch abstrakter – die Protagonisten verrenken sich, spastische Zuckungen durchfahren ihre Körper. Hypnotisch wirkende, repetitive Posen, die sich intensivieren bis hin zum röchelnden Zusammenbruch.

Mal klassisch antik, mal mit verzerrter Fratze

Die Leidenden werden jedoch schnell erlöst. Begleitet von Industrial-Techno geht das Spiel in eine beinahe tänzerische Choreografie über, bevor es erneut ins Museum geht. Nun werden die Betrachter selbst zur Kunst, zu Statuen, zu Michelangelos David. Rollende weisse Kuben mutieren zu Sockeln, auf denen die Schauspieler und die Schauspielerin Werke darstellen, mal dynamisch, mal statisch, mal klassisch antik, mal mit verzerrter Fratze. Das Wechselspiel Betrachter/Objekt wird ausgereizt und überspitzt.

Wie viel uns Kunst letztlich wert ist, eröffnet ein weiteres, breites Feld. Eine Kunstauktion gibt dabei den Spielenden die Stimme zurück. Aberwitzige Summen werden für ein schönes «piece of shit» geboten. Nun brechen sich die eingangs erwähnten Fragen auch in Sempers und Ojasoos Text Bahn, wenn darüber sinniert wird, dass «es total schwierig ist zu kategorisieren, wie Kunst genau funktioniert». In der Tat. Wie beliebig kann Postmoderne interpretiert werden? Und wie hässlich darf Kunst sein? Auf jeden Fall muss darüber debattiert werden. Der «white cube» wechselt nun effektvoll die Farben (Beleuchtung Clemens Gorzella), wird zum bunten Panoptikum, bis es kurz unerträglich hell wird und wir final zurück ins Museum der Anfangseinstellung katapultiert werden. Die Posen werden wieder statischer. Stillstand? Hoffentlich nicht im Kopf des Betrachters.

Die Gefahr, etwas auszufransen

Die erste Inszenierung am Luzerner Theater nach langer Pause führt uns direkt ins Epizentrum kunsttheoretischer Debatten, die wohl kein Ablaufdatum kennen. Anhand einer sehr körperbetonten Performance geben uns Semper und Ojasoo zwischen den kurzen Monologen viel Zeit zum Nachdenken. Vielleicht etwas zu viel Zeit. So wirksam das Repetitive sein kann, läuft man dabei doch Gefahr, an den Enden intellektuell auszufransen und den Faden zu verlieren. Geduld ist gefordert – und die Bereitschaft, sich selbst und seine Aufnahmefähigkeit, seinen Kunstbegriff, zu hinterfragen. Genau das beim Publikum zu erreichen, ist aber schon ein grosses Ausrufezeichen, welches Semper und Ojasoo zu setzen wissen.

Luzerner Theater mit vielen Premieren Das Luzerner Theater meldet sich eindrücklich zurück aus der Zwangspause. Allein in der ersten Woche nach dem Shutdown­ende stehen drei Premieren an. Nach «Kunst» sind das am Freitag das Schauspiel «Schilten» und am Sonntag die Mozart-Oper «Così fan tutte». Es folgt noch im April «Das schlaue Füchslein» und im Mai das Stück «Tell - eine wahre Geschichte». Einige Inszenierungen sind seit langem zu Ende geprobt und gemäss Mediensprecher Severin Barmettler nun «schnell wieder hochgefahren». Bei Opern seien «Endproben zur Auffrischung» ebenfalls nötig. Pro Aufführung sind 50 Personen erlaubt. Die Tickets sind im freien Verkauf, mit Vorkaufsrecht der Abonnenten, welche sich in den vergangenen Monaten angesichts der schwierigen Situation «sehr solidarisch und verständnisvoll gezeigt haben», so Barmettler.

Weitere Aufführungsdaten und Infos zum Programm unter www.luzernertheater.ch