Märlisaison Vom Zauberkurs bis zum Nussknacker: Eine kleine, vorausblickende Übersicht Der Winter ist da – und damit die Zeit für Kindertheater und Märli-Produktionen. Das gibt es in der Zentralschweiz zu sehen. Stefan Welzel 02.12.2021, 05.00 Uhr

Das Theater Casino Zug zeigt «De Räuber Hotzenplotz». Bild: Christoph Kaminsky

Es ist die Zeit, in der Kinderaugen mehr leuchten als sonst. Nicht nur der zu erwartenden Weihnachtsgeschenke wegen oder aufgrund der feierlichen Beleuchtungen überall – auch die Kindertheater haben Hochkonjunktur im Dezember. Hier eine kleine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zu den Produktionen in der Zentralschweiz – vom grossen Ballett bis zum intimen Puppentheater. Wir blicken dabei bereits bis zu den Feiertagen voraus und sagen Ihnen, wo Sie Ihren Kleinen ein zauberhaftes Bühnenerlebnis bescheren können.

Eine fixe Grösse im Programm des Luzerner Theaters ist das Figurentheater. Zwar ist das Weihnachtsstück «Oje, du Fröhliche» bereits restlos ausverkauft, allerdings erzählt in «Kleinformat» ein lustiger Hase auch im Dezember (Freitag, 17.) von seinen Abenteuern. Zudem läuft das Kinderstück «Emil und die Detektive» über ein dutzend Mal bis Ende Monat.

Spezialisiert auf Kinder- und Märli­stücke mit internationalem Bezug ist das Luzerner Puppentheater Spektakulum Dunjascha. Ab morgen Freitag läuft «Wie die Geige in die Welt kam» (aus Ungarn) und «Die Legende der Pferdekopfgeige» (Mongolei). Ab 17. Dezember folgt das Weihnachtsspiel «Das Märchen der Wintersonnenwende der Korjaken» (Sibirien).

Im Kleintheater Luzern geht es wiederum wahrlich zauberhaft zu und her, wenn Magier Alex Porter am 11. und 12. Dezember mit seiner Kindershow loslegt.

Am 12. sonntagmorgens folgt auch gleich noch ein Zauber-Workshop für Kids samt Lunch. Im Neubad Luzern präsentieren Claudia Walder und Anna-Lea Guarisco am Samstag, 4. Dezember, spielerisch ihr Bilderbuch «Wo sind denn nun die Dinosaurier?» mit Facts zu T-Rex und Co.

Märlisunntig in sieben Zuger Lokalitäten

Beim Zuger Märlisunntig (5. Dezember) stehen in gleich sieben Lokalitäten in der Zuger Innenstadt Märlistuben bereit. Mehr unter www.maerlisunntig.ch. Im Zuger Burgbachkeller feiert am 19. Dezember das Kinder-Musiktheater «Wieso ich?» des Trios zita bimmelt Premiere, ehe es dann vom 22. bis 28. Dezember in der Horwer Zwischenbühne zu sehen ist. Mit der grossen Kelle rührt das Theater Casino Zug an, das am 12. Dezember zweimal Tschaikowskis Märchen-Ballett «Der Nussknacker» zeigt. Und am 24. Dezember ist dort die musikalische Gaunerjagd «De Räuber Hotzenplotz» zu sehen.