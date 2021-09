Kunst Von Angesicht zu Angesicht: Akku-Kunstplattform widmet sich dem Sujet von rund 100 Porträts Andy Warhols Lenin gilt es ebenso zu ergründen wie die Damenrunde von Paul Camenisch. Ausschlag für die Ausstellung gab die Corona-Pandemie. Susanne Holz Jetzt kommentieren 02.09.2021, 18.31 Uhr

So vielfältig sind Porträts: Fotorealismus von Till Freiwald (links), Messingabguss von Hans Josephson (Mitte), Kopfrelief von Stephan Balkenhol (rechts). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2021) Bruno Murer: Eigener Gesichtskreis. 1987. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2021) Johannes Robert Schürch: Die Frau am Fenster, ca. 1927. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2021) Hans Schärer, Die drei Grazien, 1967. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2021) Franz Gertsch: Vera. Holzschnitt von 1994. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2021) Ganz links: Hans Schärer, Die drei Grazien, 1967. Daneben: Andy Warhol mit Lenin (black) von 1987 und Red Lenin von 1987. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2021) Von links nach rechts: Die Schweizer Expressionisten Hermann Scherer (Selbstbildnis im Atelier von 1926), Paul Camenisch (Café du Commerce von 1928) und noch mal Hermann Scherer (Die Frau des Malers. Anna Müller. Von 1924). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2021)

«Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere.» Diese weise Erkenntnis findet sich in Rainer Maria Rilkes Roman «Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge» von 1910. Und sie findet sich nun auch an einer Wand des Ausstellungsraums der Akku-Kunstplattform in Emmenbrücke. Zusammen mit weiteren klugen Sätzen grosser Namen. So wird Picasso zitiert mit:

«Ich male die Nasen absichtlich schief, damit die Leute gezwungen sind, sie anzusehen.»

Diese geistreichen Einwürfe gesellen sich zu den rund 100 Exponaten der Ausstellung «Faszination des Gesichts. Enthüllung und Verhüllung».

Es ist die letzte von Isolde und Karl Bühlmann konzipierte und verantwortete Ausstellung im beliebten Emmenbrücker Ausstellungsraum. Mit ihr verabschiedet sich das Paar aus der aktiven Mitwirkung im Akku Emmen. Und hat dazu vielfältige Exponate aus öffentlichen und privaten Sammlungen zusammengetragen, wovon die Mehrzahl aus dem 20. Jahrhundert stammt. Aber auch neue Arbeiten dreier Künstler mit Bezug zu Emmenbrücke sind dabei: Thomas Muff, Roland Bugnon und Hansjürg Buchmeier widmen sich allesamt den Möglichkeiten des Verhüllens und Verwandelns eines Gesichts.

«Gesichter widerspiegeln existenzielle Zustände»

Kurator Karl Bühlmann erzählt, den Ausschlag zur Idee dieser Ausstellung rund ums menschliche Antlitz habe vor einem Jahr die Corona-Pandemie gegeben. Man habe damals festgestellt, dass es eben nicht nur die Augen braucht, um in einem Gesicht lesen zu können, sondern auch den Mund und die Nase. Karl Bühlmann führt aus:

«Gesichter sind Momentaufnahmen von Lebensgeschichten. In der Kunst gehen Gesichter über die anatomische Wirklichkeit hinaus und widerspiegeln existenzielle Zustände.»

Die oft melancholischen Bildnisse, die hier in Emmenbrücke zu sehen sind, vermitteln in der Tat den Eindruck existenzieller Dringlichkeit. Seien es die Arbeiten von Käthe Kollwitz und Franco Francese im Kabinett, die sich mit Tod, Trauer und Leid befassen. Seien es die expressionistischen Arbeiten der vor hundert Jahren ins Leben gerufenen «Rot-Blau-Gruppe» um die Schweizer Künstler Albert Müller, Paul Camenisch, Hermann Scherer. Sei es Bruno Murers farbexplosiver «Eigener Gesichtskreis». Oder seien es die zwei Lenin-Serigrafien von Andy Warhol, die den Revolutionär und Politstar so farbig wie unergründlich zeigen.

Hier wird der Besucher zum Exponat

Foto-Studio in der Ausstellung Das hat Seltenheitswert: Bei dieser Ausstellung kann der Besucher zum Exponat werden. In einem Foto-Studio fotografieren Natalie Boo sowie Emanuel und Gabriel Ammon die Gesichter der Besucher und machen sie mit deren Erlaubnis zu einem Exponat der Ausstellung. Donnerstag, 16.9. 2021, 17.30–18.30 und 19.30–20.30 Uhr. Sonntag, 26.9. 2021, 12–15 Uhr. www.akku-emmen.ch



Das Porträt, dem heutzutage millionenfach in Form lächelnder Selfies auf Handys rund um den Globus die Ehre erwiesen wird, ist natürlich so viel mehr als die pure Vergewisserung seiner selbst. Es ist auch Poesie, zu finden etwa in den Holzschnitt-Drucken von Franz Gertsch: die beiden Gesichter «Vera» und «Silvia» leuchten dem Betrachter so ruhig wie licht entgegen. Und es ist die Suche nach dem Mensch im Mensch, dem Wesen des Menschen. Die Skulptur aus Messing des Schweizer Bildhauers Hans Josephson fordert den Betrachter durch ihre Unschärfe heraus. Hier muss man sich Zeit nehmen. Schauen, suchen und entdecken.

Was für die gesamte, sehr gut gegliederte Ausstellung gilt: Es lohnt sich, die vielen Exponate mit Musse zu betrachten. Kein Bild ist hier so schnell zu entschlüsseln, wie ein Selfie fürs Handy gemacht ist.

Ausstellung in der Akku-Kunstplattform: «Faszination des Gesichts. Enthüllung und Verhüllung». Bis 24. Oktober 2021 an der Gerliswilstrasse 23 in Emmenbrücke. Geöffnet Fr/Sa 14-17 Uhr; So 10-16 Uhr. Mit Rahmenprogramm. www.akku-emmen.ch