Kunst Von Astronauten, kubanischem Sozialismus und von Schweizer Eis Die Luzerner Galerie Vitrine hat zwei kubanische Künstler zu Gast. Nicht weniger cool sind aber die Werke eines Luzerners. Susanne Holz Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Sind parat: Christoph Stehlin, Camilo Salvador Diaz de Villalvilla Soto, Alain Martinez Menendez (von links). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2021)

«Technik ändert die menschliche Natur», sagt der kubanische Künstler Alain Martinez Menendez. In der Luzerner Galerie Vitrine hängt aktuell ein Gemälde des Kubaners, das ein menschliches Herz inmitten eines QR-Codes zeigt. Und es ist klar: Hier hat niemand sein Herz an einen QR-Code verloren. Hier wuchert vielmehr ein QR-Code und bedrängt ein Herz. Wer es anders interpretieren möchte, der darf das natürlich gerne tun. «Kunst ist frei», sagt Camilo Salvador Diaz de Villalvilla Soto, ebenfalls aus Kuba.

Kunst von Christoph Stehlin: «Elefant», entstanden aus der Fotografie einer Eisskulptur vom Januar 2012 bei der Autobahn über die Reuss bei Emmenbrücke. Intagliotypie und Kaltnadel auf Bütten, Zweifarbendruck. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2021)

Die beiden sind zwei lange erwartete Künstler aus der Karibik. Galeristin Evelyne Walker hatte sie schon einmal angekündigt, dann kam die Pandemie. Nun hat es geklappt, eng war es wieder. Bei der Vernissage waren zahlreiche Leute zugegen – «trotz grässlichen Wetters», wie Evelyne Walker sagt. Da kann ein Hauch Kuba nicht schaden. Wer aber eitel Sonnenschein und pures Glück erwartet bei dieser Ausstellung, dem sei gesagt: Alain Martinez Menendez und Camilo Salvador Diaz de Villalvilla Soto hinterfragen ihr Land in ihrer Kunst sehr gerne. Und sie tun dies mit Esprit.

Die Helden aus der Kindheit sind keine mehr

Auf kleinen Bildern wird etwa dem Wort Freiheit eine Kaulquappe zugeordnet, und Mickey Mouse trägt Hammer und Sichel auf ihrer Brust. Aus einem Holzhaus wachsen Palmen, und ein Che Guevara sagt:

«Just do it.»

Camilo Salvador Diaz de Villalvilla Soto zeigt zudem eine Serie mit Astronautenbildern, den Helden seiner Kindheit. Die Astronauten sind jedoch Mischwesen aus hoher Technologie und indigener Anmutung. De Villalvilla Soto erzählt:

«Als ich vier Jahre alt war, flog der erste kubanische Astronaut zusammen mit den Sowjets ins All.»

Um dann fortzufahren: «Und heute benutzen wir immer noch Pferde, um Dinge zu transportieren.» Von «Broken Dreams», zerbrochenen Träumen, handelt eine weitere Serie, geschaffen mit Grafit und Marmor. Dargestellt ist unter anderem ein Atomkraftwerk, das nie angeschaltet wurde. «Millionen von Dollars für nichts», sagt de Villalvilla Soto dazu.

Kunst von Camilo Salvador Diaz de Villalvilla Soto: «444 stones in my way». Steine, Maishülsen, Holz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2021)

Eindrücklich ist auch eine Skulptur dieses Künstlers, geschaffen aus 444 winzigen Steinen während des Lockdowns: «444 stones in my way», 444 Steine liegen im Weg. Die Steine sind zusammengefügt in der Form eines Maiskolbens. Und wollen uns sagen: «Change your destiny» – ändere dein Schicksal, verwandle es in Positives.

Kunst von Alain Martinez Menendez: «Travesty Life» (rechts). Acryl, Vinyl, Leinwand. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2021)

Zur Kunst der beiden Kubaner gesellt sich jene von Christoph Stehlin. Stehlin setzt auf Fantasie. Der Luzerner Künstler zeigt grossformatige Radierungen, ausgehend von einer Eisskulptur, die er im Januar 2012 fotografiert hat, bei der Autobahn über die Reuss bei Emmenbrücke – in jenen zwei Wochen, als es zuletzt so richtig viele Minusgrade hatte. Mittels Zweifarbendruck lässt Stehlin das Eis leuchten – von Oceanblau bis Zitronengelb. Cool!

Ausstellungen «cool» mit Christoph Stehlin sowie «Cool & Caliente» mit Alain Martinez Menendez und Camilo Salvador Diaz de Villalvilla Soto in der Galerie Vitrine Luzern, Stiftstrasse 4. Offen Do/Fr 14–18.30 Uhr; Sa 12–16 Uhr. Finissage am 8. Januar 2022, 17–20 Uhr, mit Judith Huber, Performance. www.galerie-vitrine.ch

