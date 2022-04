Museum Bruder Klaus: Ausstellung über Hungerkünstler

Sachseln Ausstellung «Hungerkünste»: Im Museum Bruder Klaus lernt man über das Fasten von früher und heute Bruder Klaus war auch für sein Fasten berühmt. Nun erzählen zehn Innerschweizer «Hungerkünstler» im Museum, was es ihnen bedeutet. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kuratorin Carmen Kiser hört, was ihre Mitarbeiterin Dzevada Arnautovic als Ramadan-Fastende berichtet. Bild: Romano Cuonz (09. April 2022)

Dzevada Arnautovic begrüsst am Empfang des Sachsler Museums Bruder Klaus Besucherinnen und Besucher. Sie ist Muslimin. Selbst wenn sie in der Schweiz lebt und unsere Gepflogenheiten weitgehend angenommen hat: Den Fastenmonat Ramadan begeht sie jedes Jahr. Museumsleiterin Carmen Kiser wurde neugierig. Sie erzählt:

«Gespräche mit meiner Mitarbeiterin haben mich angeregt, mich mit dem Thema Fasten auseinanderzusetzen.»

Fürs Sachsler Museum Bruder Klaus sei dies naheliegend. «Fast 20 Jahre lang soll der Eremit ohne Speis und Trank, nur mit der heiligen Kommunion im Ranft gelebt haben», sagt Carmen Kiser. Naturwissenschaftlich lasse sich dieses Phänomen bis heute nicht erklären.

Klar sei: Bruder Klaus habe damit zu Lebzeiten noch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als mit seiner Tätigkeit als Vermittler und Ratgeber. Einige glaubten damals an ein Wunder, andere vermuteten einen Betrug. Hohe kirchliche Würdenträger stellten den Eremiten mehrmals auf harte Proben. Eine Erklärung fand keiner von ihnen. «Selbstverständlich können auch wir kein Urteil fällen», sagt Carmen Kiser. Dennoch erfahren Besuchende im Museum viel Interessantes und auch Neues. An einer Hörstation werden Quellentexte zu den seinerzeitigen Untersuchungen vorgelegt. Interessant sind vor allem auch Stimmen von Zeitgenossen, die sich zum Fasten des Heiligen ihre eigenen Gedanken machen.

Bruder Klaus war nicht der einzige fastende Asket

Fragen, die sie sich stellen: Wie war so etwas überhaupt möglich? Museumsleiterin Carmen Kiser selber gesteht: «Ich habe zu diesem Fastenwunder keine klare Meinung, da stehe ich ausserhalb von Ja und Nein.» Was man im Museum – aus historischer Sicht – auch erfährt: Bruder Klaus war nicht der einzige fastende Asket im Mittelalter. Wir begegnen da auch einer eher Unbekannten und ihrer Geschichte: Wiborada, der Stadtheiligen aus St. Gallen. Sie hatte sich im 10. Jahrhundert in ihre Zelle einmauern lassen und lebte bis zu ihrem Tod asketisch als Eingeschlossene.

Allein mit historischen ­Betrachtungen hätte die neue Ausstellung wohl kaum die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums. Und schon gar nicht des Förderers, der Albert-Koechlin-Stiftung. Was die Ausstellung einzigartig macht: Wir begegnen nicht weniger als zehn Innerschweizer «Hungerkünstlerinnen» und «Hungerkünstlern» unserer Tage. Dies mitten in der christlichen Fastenzeit und im muslimischen Ramadan. Die Ausstellung stellt auch kritische Fragen und versucht, das moderne Fasten in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu verstehen.

Museumsmitarbeiterin Dzevada Arnautovic, die zu Ramadan fastet, sagt: «Es macht mit, wer kann, es ist nicht ein Müssen, sondern ein Wollen.» Auch Izeta und Ajna Saric sind Musliminnen. Mutter Izeta ist Religionslehrerin und ihre Tochter Ajna erzählt direkt aus dem Alltag, wie es ist, wenn sie in der Schule in Luzern als einziges Mädchen ihrer Klasse den Ramadan einhält. Wie erklärt man sich da? Nehmen die andern Rücksicht? Die beiden Frauen sagen: «Gott gibt für das Fasten eine spezielle Belohnung ... und es wird nicht gesagt, was.»

Rabbi Chaim Drukman macht jüdische Fastentage. Er erzählt auch, wie kompliziert es oft ist, wenn man in der Schweiz koscher essen will. Seine Aussage:

«Fasten ist zeitbeschränkt, es ist nichts Reguläres. Ich kann nicht Gott dienen, wenn ich nichts esse.»

Man begegnet auch einem Veganer und Fastenden nach hinduistischer Tradition: Saseetharen Ramakrishna Sarma. Er erklärt: «In der Bhagavad Gita steht: ‹Wer isst zu viel. Wer schläft zu viel. Für diesen Menschen ist das Paradies weit weg.›» Wie verschieden die Motivation zu fasten und die Art des Fastens sein können, zeigen weitere Beispiele: Der Marathonläufer Beat Bachmann und seine Frau Maya bieten in ihrem Kurhaus St.Othmar in Weggis am See Fastenferien mit viel Wandern und Sport an.

Fasten fürs Klima

Niklaus Iten ist Lebensmittel­ingenieur bei Bio-Familia. Er verzichtet auf weissen Zucker, isst weder Früchte noch Süssigkeiten. Bruder Hanspeter Betschart vom Kloster Wesmelin leitet Heilfasten-Wochen. Damit konnte er auch Schülerinnen und Schüler am Gymi Stans begeistern. Besonderen Verzicht leistet Bernd Nilles, Geschäftsleiter des Fastenopfers Schweiz. Er und seine Familie fasten fürs Klima. Sie fahren nicht Auto und essen kein Fleisch.

Wer die Ausstellung «Hungerkünste» in Sachseln als Anfänger betritt, hinhört und nachdenkt, wird womöglich binnen kurzem zum Meister dieses seltsamen, aber offenbar für Körper und Geist heilsamen Fachs.

Museum Bruder Klaus Sachseln: Bis 14. August. Infos/Programm: www.museumbruderklaus.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen