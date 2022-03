Luzern Konzert der Reihe «Klanghotel»: Von der Bergwelt zur Oase in der Stadt Auf der Alp hat es funktioniert. Das lockere Musik-Projekt «Klanghotel» sorgte für eine grosse Resonanz. Gelingt der Transfer nach Luzern? Wir haben es uns angesehen und angehört. Roman Kühne Jetzt kommentieren 06.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konzert der Reihe «Klanghotel» erstmals im Heini Gartencenter in Luzern mit dem Jazz Trio Ama Anna. Bild: Eveline Beerkircher (5. März 2022)

Eine Russin, eine Bulgarin und ein Kolumbianer servieren das Abendessen. Warme Livemusik von drei Schweizer Jazzmusikerinnen lässt den Abend ausklingen. In normalen Zeiten ist im Kunst- und Gastgewerbe ein breites Zusammengehen von Kulturen die Regel. Heute fällt diese Konstellation auf. Der Angriff von Russland auf die Ukraine verschiebt die Wahrnehmung. Dabei ist der Abend im Heini Eventgarten im Sankt-Karli-Quartier in Luzern nicht als Statement gedacht. Zumindest nicht gegen den Krieg.

Die Konzertreihe «Klang­hotel» hat zwar durchaus einen ernsten Hintergrund. Gegründet im Jahr 2020 vom Luzerner Kantonsrat und Kulturvermittler Urban Frye bot sie jungen Musikerinnen und Musikern eine Auftrittsmöglichkeit in der ­Coronazeit. Im Hotel Berg­sonne auf der Rigi arbeiteten die Künstler zuerst in Küche und Betrieb und gaben am Abend Konzerte: Aussicht, Bergluft und intimes Ambiente, wo sich Musik und Kulinarik locker mischen.

Auch in der Stadt kann es intim und locker werden

Jetzt wird dieses Projekt in ­Luzern weitergezogen. Von der Bergnatur in die City. Doch auch in der Stadt lassen sich Ruhe­oasen schaffen. Dies zeigt am Samstagabend ein Augenschein in der Heini Gärtnerei, neben dem Hotel Gütsch und der Johannes­kirche, einer der Austragungsorte dieser Konzert­serie. Die Tische sind locker zwischen den Bäumen verteilt. Blumen und Pflanzengrün schaffen eine abwechslungsreiche und persönliche Atmosphäre.

Das Konzept des «Klanghotels» ist gleich geblieben. Zwar stehen an diesem Abend nicht die Musiker in der Küche. Dies liegt in professionellen Händen. Doch im Service sind weiterhin die Künstler aktiv. So zum Beispiel die Violinistin Radostina Stoyanova. «Das Projekt war im Jahr 2020 eine riesige Chance für mich», erklärt die Bulgarin. «Alles war zu. Wir hatten aber dennoch Vorspielprüfungen an der Hochschule Luzern. In der ‹Bergsonne› konnten wir vor Publikum spielen und wenigstens etwas die Realität üben.»

Eine Klassiker-Ballade nach der anderen

Ohne Allüren geht auch der Kolumbianer Jasson Segura auf die Gäste ein. Dabei fliegt er nächste Woche nach Kolumbien, wo er sich um eine Assistenzstelle beim Orquesta Filarmonica de Medellin bewirbt. Die russische Pianistin Marina Vasilyeva findet dieses Format ebenfalls toll. «Einerseits sind diese Konzerte eine wichtige Gelegenheit, etwas zu verdienen in diesen schwierigen Zeiten. Genauso wichtig sind jedoch die Kontakte. Ich habe zum Beispiel mit einer türkischen Violinistin ein Duett gegründet, mit dem wir heute noch auftreten.»

Nach dem dreigängigen Abendessen wird das Licht abgedunkelt und der Service eingestellt. Mitten im Publikum zieht die Jazzformation Ama Anna ihre Linien. Die drei jungen Schweizerinnen nehmen das relaxte Ambiente auf, spielen Sofa-Jazz zum Geniessen. Ballade reiht sich an Ballade. «There Will Never Be Another You» von Chet Baker, «Blame It On My Youth» von Nat King Cole, «Autumn Leaves» aus dem Pianist Roger Williams einen seifigen Welthit schuf.

Elegant, verträumt und fast etwas zu ruhig

Anna-Lena Müller singt mit schattenreicher Stimme, zeichnet ein paar schöne Vokalimprovisationen. Elegant legt sie vokale Girlanden und spielt mit den gefächerten Akkorden. Verträumt, leicht und aufmerksam schiebt sich Pianistin Amanda Kiefer in die Melodien – zusammen mit Saxofonistin Isabella Bleisch. Vielleicht ist das Konzert etwas gar auf der stillen Seite. Der akkordisch raffiniert verflochtene Bossa Nova «Chega de Saudade» lädt ein zu improvisatorischen Feuerwerken. Doch erst mit der Zugabe «All Of Me» setzt das Trio mehr Dampf auf.

Das Konzert dauert knapp 60 Minuten. Etwas kurz? «Dies ist genau die Idee», erklärt Initiant Urban Frye. «Wir bieten ein unterschwelliges Konzert für alle. Wir haben viele Gäste hier, die genau diese Kürze und das lockere Ambiente schätzen. Bei uns kommen immer wieder Kinder oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen für eine Stunde Musikgenuss vorbei.»

Das Konzept scheint aufzugehen. Das Publikum lauscht ­konzentriert. Umso entspannter kann man – dem familiären Rahmen sei Dank – nach dem Konzert mit den Musikerinnen noch einige Worte wechseln.

«Klanghotel»: Nächstes Konzert, Trio Pasitea mit den Goldbergvariationen von J. S. Bach: So, 13. März, 17 Uhr, Sankt-Karli-Kirche, Luzern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen