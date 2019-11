In ihrem neuen Film spüren Erich Langjahr und Silvia Haselbeck dem Wandel einer ländlichen Gemeinde nach – festgemacht an einem Bauzeugen mit bewegter Geschichte. Zugleich ist der Film ein Tribut an die Kräfte hinter einer Baustellenkulisse.

Kino: Von der Seele eines Luzerner Dorfes In ihrem neuen Film spüren Erich Langjahr und Silvia Haselbeck dem Wandel einer ländlichen Gemeinde nach – festgemacht an einem Bauzeugen mit bewegter Geschichte. Zugleich ist der Film ein Tribut an die Kräfte hinter einer Baustellenkulisse. Andreas Faessler

Im Film kommen mehrere Protagonistinnen und Protagonisten zu Wort, so auch Bauleiterin Sandra Auf der Maur. In Hintergrund das «Rössli» in Root während des Umbaus. (Bild: Langjahr-Film)

Es ist eine bedenkliche Zeiterscheinung, dass zahlreiche Schweizer Dörfer nach und nach ihr Gesicht verlieren. Historisch gewachsene, ortsprägende Bausubstanz wird vielerorts zur Last, Altes wird mit neuer, gewinnbringenderer Architektur ersetzt. Dieses Schicksal zeichnete sich einst auch für den Dorfkern der Luzerner Gemeinde Root ab:

Über 250 Jahre lang war das Gasthaus Rössli ortsbildbestimmend und Symbol für die dörfliche und gesellschaftliche Identität der Rooter. Ab 1751 wirtete hier die Familie Petermann Generation für Generation, über 240 Jahre lang, bis sich in den frühen 1990ern der Niedergang der im «Bauernbarock» gehaltenen Gaststätte mit neoklassizistischem Anbau abzeichnete. Jahrelang stand das Doppelgebäude leer, zerfiel zusehends, verkam zum Schandfleck der Gemeinde. Sollte das «Rössli» und somit ein wichtiges Stück sichtbare Ortsgeschichte bald aus dem Dorfbild verschwinden?

Filmdokument mit persönlicher Note

Es kam zum Glück anders: 1998 wurde das Rössli unter Denkmalschutz gestellt, ab 2014 renoviert und der alte Anbau ersetzt. Das neu entstandene Doppelhaus ist gemeinsam mit einer Neuüberbauung direkt gegenüber ein Teil der Neugestaltung des Ortskerns geworden.

Der Filmemacher Erich Langjahr, gebürtiger Zuger, und seine Partnerin Silvia Haselbeck stellen die Geschichte sowie den Fast-­Abbruch und die Neuerstehung der alten Dorfbeiz ins Zentrum des Kinofilmes «Das Rössli, die Seele eines Dorfes». Gemeinsam spüren die beiden – davon ausgehend – der Entwicklung der ländlichen Zivilisation im Spiegel der heutigen rasanten Entwicklungen nach. Um diesen Ansatz zu unterstreichen, wird dem Hauptfilm der von Memoriav restaurierte Kurzfilm «Do it yourself» vorangestellt, den Langjahr anno 1981 produziert hat. Man sieht unter anderem die einstige Güselhalde hinter dem «Rössli» – das Thema der Wegwerf­gesellschaft war damals schon virulent; eine deutliche Parallele zum Heute.

Der neue Dokumentarfilm hat im Vergleich zu anderen Werken Langjahrs insofern eine besonders persönliche Note, als der Filmemacher und seine Partnerin selbst seit rund 40 Jahren in Root wohnhaft sind und den enormen Wandel des Dorfes inklusive die jüngere Geschichte des «Rössli» quasi von der Fensterbank aus haben beobachten können.

Menschen dahinter erhalten ein Gesicht

Im Film fokussieren sich Langjahr und Haselbeck neben der Geschichte des «Rössli» insbesondere auf den Bauvorgang – von der Inspektion des alten Gebäudes durch Restauratoren und die Denkmalpflege bis zur Fertigstellung der Neubauten. Sie beobachten mit der Kamera zahlreiche Arbeiter mit unterschiedlichen Hintergründen mit ihren ebenso unterschiedlichen Zuständigkeiten. So verleihen sie auf erzählerisch-dokumentarische Weise denjenigen ein Gesicht, eine Identität, welche mit hohem körperlichen Einsatz da agieren, wo sie von der Aussenwelt kaum wahrgenommen werden können. Dem Zuschauer wird bewusst, dass ohne sie dieser Wandel nicht möglich wäre. Auch erkennt man ausgeprägten Kontrast zu den Verhältnissen von einst, als hauptsächlich einheimische Einmann- und Kleinstbetriebe diese Arbeiten ausführten. Heute stammen die Handwerksleute aus aller Herren Länder. So erhält das Thema des Wandels weiteres Gewicht– so wie auch bei Langjahrs Seitenblick ins gegenüber entstehende Alterszentrum, wo die einziehenden Bewohnerinnen und Bewohner ein völlig neues Umfeld vorfinden. Hier erhält schliesslich auch noch alt Sakristan Seppi Wey als illustrer Repräsentant des alten Dorfes Root einen kurzen persönlichen Auftritt. Es sollte einer seiner letzten sein: wenige Tage später ist Seppi Wey verstorben.

Langjahr und Haselbeck agieren im Film übers Rooter «Rössli» hauptsächlich als Beobachter aus dem Hintergrund. Das Geschehen in Form bildlicher Eindrücke hat Vorrang vor dem gesprochenen Wort. Und da Baustellenflair wenig Möglichkeiten für die visuelle Stimmungsentfaltung bereitstellt, wird dies mit akustischer Untermalung abgefangen.

Jedem Dorf sein «Rössli»

Der in einem Zeitraum von fünf Jahren entstandene Film «Das Rössli – die Seele eines Dorfes» mag auf den ersten Blick Züge einer Baudokumentation aufweisen, ist aber in seiner Ganzheit doch ein typischer Langjahr-Film. Und obschon der Film vorerst hauptsächlich für die Rooter und solche, die mit dem Luzerner Dorf auf irgendeine Weise in Verbindung stehen, interessant ist, so geht seine Botschaft dennoch weit über die Gemeindegrenzen hinaus – denn jedes Dorf hat mittlerweile sein «Rössli». Irgendwie.