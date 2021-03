Kunst Neue Ausstellung im Benzeholz: Von leuchtenden Tieren und tansanischen Selbstversorgern Tatjana Erpen und Denis Twerenbold spielen im Benzeholz Meggen mit Licht, Alltagssituationen und Ambivalenzen. Stefan Welzel 11.03.2021, 18.00 Uhr

«Glowing Animals» von Denis Twerenbold - Herausforderung an Sehgewohnheiten und Gesellschaftskritik zugleich. Bild: Ralph Kühne

Verfremdung ist ein fast überbordend häufig angewendetes Stilmittel im Kulturbetrieb. Die moderne, zeitgenössische bildende Kunst lebt im Wesentlichen davon, gewohnte Rezeptionen aufzulösen und den Blickwinkel zu ändern. Doch wie Tatjana Erpen und Denis Twerenbold für die gemeinsame Ausstellung «Light Up» im Benzeholz Meggen ihre Sicht der Welt in Szene setzen, ist kein schlichter Akt der Provokation an Sehgewohnheiten. Die Foto- und Video-Werke der beiden lenken den Fokus anhand reduzierter, aber dennoch in die Tiefe wirkender Konzepte auf die Komplexitäten des vermeintlich Banalen und Alltäglichen.

Dystopische Bilder

Zunächst nehmen die Arbeiten des in Zürich lebenden Zugers Twerenbold den Besucher im Erdgeschoss in Empfang. In einen sehr grellen Empfang. Neongelb stechen die von ihm fotografierten Tiere aus den Schwarz-Weiss-Fotografien heraus. «Die Aufnahmen entstanden aus meinem unmittelbaren geografischen Umfeld heraus», erklärt Twerenbold. Das gilt nicht nur für den Schwan oder den Hund, sondern auch für das Zebra, welches in unseren Gefilden grast, weil es dem Zirkus angehört. Twerenbold nennt seine «Glowing Animals» dystopische Bilder, denn die ungewohnt leuchtenden Tiere – er hat die Farbe mit einem Neon-Textmarker direkt auf den Werken angebracht – haben einen beängstigenden Hintergrund.

«Dolphin I-V» von Denis Twerenbold. Bild: Ralph Kühne

Twerenbold zog seine Inspiration aus einem wissenschaftlichen Vorgang. Forscher haben knapp eine Million Quallen geopfert, um aus ihnen ein spezielles, grün fluoreszierendes Protein weiterzuentwickeln. Dieses sogenannte GFP leuchtet in blauem und ultraviolettem Licht. «Durch Genmanipulation liegt die Möglichkeit nicht allzu fern, dass Tiere nach Gutdünken des Menschen tatsächlich einmal so aussehen könnten», so Twerenbold. Seine Farbspielerei ist also auch Kritik an den Gefahren des Fortschrittswahns. Die ebenso grellgelben, nur zur Hälfte aus dem Boden schauenden Keramik-Delfine bilden hier den humoristischen Kontrast zum ernsten Thema. Sein Konzept der ambivalenten Wahrnehmung führt Twerenbold in einer eindrücklichen, fast hypnotisch wirkenden Video-Projektion eines Chemie-Experiments im Dachstock weiter.

Twerenbolds hypnotisch wirkende Video-Installation «aesculus». Ralph Kühne

Leben abseits der grossen Events

Dazwischen im ersten Stock entführt uns die in Luzern lebende und arbeitende Tatjana Erpen in den Alltag auf dem afrikanischen Kontinent. Drei dokumentarische Videos («All over view») zeigen «das Leben abseits der grossen Events», wie Erpen sagt. Freunde aus Tansania haben ihr verschiedenste Video-Auszüge geschickt. Die Künstlerin schärft den Blick für das Unspektakuläre, Alltägliche – und destilliert dabei dennoch Fragen nach dem Allgemeingültigen heraus.

Wenn sie zum Beispiel mal synchron, mal versetzt (und dies in stetem Wandel) zwei Menschen in der Schweiz und Tansania den Lichtschalter an- und ausmachen lässt, geht das über den an sich simplen Vorgang hinaus. Hinein spielt das Sinnieren über Zeitdifferenz, Tages- und Nachtrhythmen und Zeitrechnungen an sich. «Letztlich geht es wie in dem Video eben nie richtig auf. Die Synchronisierung bleibt lückenhaft», erklärt Erpen.

Blick auf das Alltägliche in Erpens «All over view». Ralph Kühne

Lückenhafte Gleichzeitigkeit in Tatjana Erpens «Synchronicity as an idea» . Ralph Kühne

In einer Installation vertieft sie das Nachdenken über konstruierte Welten. «Westliche» Idealbilder weisser Ferien-Strände auf Industrietapeten stehen im Kontrast zu Plakaten aus Tansania. Auf diesen vermitteln kulturelle und politische Botschaften auf Suaheli den öffentlichen Alltagsdiskurs in dem ostafrikanischen Land. Erpen sagt:

«Diese Plakate sind ebenso Konstrukte vermeintlicher Idealbilder und Vorbilder.»

Letztere sind oft weisse, zumindest selten dunkelhäutige Menschen. Was zum Kuriosum führt, dass in einer Art Collage der muskelbepackte Actionheld Jean-Claude van Damme den Wert der Arbeit des tansanischen Selbstversorgers preist.

Installation «Light up» von Erpen. Ralph Kühne

Erpens und Twerenbolds Schau hinterlässt dem Besucher genug Stoff zum Grübeln. Aber– und das ist gut so – auch genauso viel zum Staunen und Schmunzeln.

Tatjana Erpen/Denis Twerenbold: «Light Up». Benzeholz Meggen, bis 11. April.

Geöffnet: Do/Sa/So von 14 bis 18 Uhr. www.benzeholz.ch