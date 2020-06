Benedikt von Peter führt Theateröffnung auch in Basel weiter Benedikt von Peter, Intendant der Theater in Luzern und Basel, stellt seinen ersten Spielplan für Basel vor. Urs Mattenberger und Matthias Balzer 25.06.2020, 18.40 Uhr

Benedikt von Peter stellte seine Pläne für das Theater Basel vor. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das gab’s noch nie: Dass ein Intendant des Luzerner Theaters an ein anderes Theater in der Schweiz wechselt – und für eine Spielzeit diese Funktion in beiden Häusern innehat. Bei Benedikt von Peter ist das jetzt der Fall. So stellte er eine Woche nach der Präsentation des Spielplans des Luzerner Theaters (wir berichteten) jenen des Theaters Basel vor, dessen Intendant er seit dieser Spielzeit ist.

«Man muss für die Öffnung arbeiten»

Da ist es unvermeidlich, dass einem aus Luzerner Sicht vieles am Basler Spielplan vertraut vorkommt. So wird von Peters erfolgreiche «Traviata»-Inszenierung demnächst auch in Basel gezeigt. Mit einer eigenen Neuinszenierung von Olivier Messiaens «Saint François d’Assise» wird von Peter am 15. Oktober die Opernsaison eröffnen.

Aber er führt in Basel auch Grundsätzliches weiter, das er in Luzern begonnen hat. So will er erneut der Ausdifferenzierung des Publikums gerecht werden. «Alle sprechen von der Öffnung, aber man muss dafür arbeiten», sagte der 43-jährige Intendant und Opernregisseur, der von Luzern den Ruf mitbringt, das Theater mit Rauminszenierungen neu zu verorten und in den öffentlichen Raum zu tragen.

So explizit wie an der Reuss wird er diese Experimente am Rhein nicht praktizieren. Und doch: Als Zeichen der Offenheit setzt er an die Spielzeiteröffnung einen riesigen Tisch, der ums Theater mäandert. Das grosse Foyer wird im November zum «Foyer Public», einem von 11 bis 18 Uhr zugänglichen Raum mit Tanzbühnen, Bibliothek, Kinderecke und Theater-Café – und weist damit in dieselbe Richtung, die mit einem offenen Foyer auch für das Luzerner Theater angedacht ist.

Die grosse Änderung in Sachen Öffnung in Basel: Von Peter macht die Vermittlungsarbeit neben Oper, Theater und Tanz zur vierten Sparte, der grössten ihrer Art in der Schweiz. Neue Publikumssegmente sollen gezielt erschlossen werden. Beispielsweise die Expats mit einem englischen Programmheft und Expat-Apéros.

Auch in der Leitung des Hauses geht von Peter neue Wege. Wie in Zürich das Schauspielhaus, die Gessnerallee und der Neumarkt setzt das Theater Basel nun auf ein gleichberechtigtes Leitungsteam. Richard Wherlock bleibt ihm im Ballett erhalten. Eine Crew mit spannender individueller Vergangenheit kommt nach Basel, um das Schauspiel zu leiten.

Kollektive wie in der «Luzerner Dramaturgie»

Kollektive Führung und Entscheidungsfindungen werden als Abkehr vom Geniekult verstanden. Auch das entspricht dem Zeitgeist: Ina Karr, die designierte Intendantin in Luzern (ab 2021/22), spricht mit Blick auf die spartenübergreifende Zusammenarbeit im Team von einer «Luzerner Dramaturgie».

Auch beim Ensemble setzt von Peter in Basel auf bewegliche, nicht hierarchische Strukturen. Es werden keine Star-Gagen mehr bezahlt, die Entlöhnung erfolgt nach Alter. Auch im Orchestergraben gibt es keinen Chefdirigenten mehr, sondern Ivor Bolton, Tito Checcherini oder Clemens Heil, der ebenfalls von Luzern nach Basel wechselt, geben den taktgebenden Stock abwechselnd weiter.

Wie er Oper versteht, zeigt von Peter auch mit Einladungen an Regie-Kollegen: Romeo Castellucci wird sein fulminantes «Requiem» nach Mozart hier neu inszenieren. Simon McBurney zeigt ein Gastspiel seiner «Zauberflöte», Herbert Fritsch «Intermezzo» von Richard Strauss, dessen «Salome» er zuletzt in Luzern inszenierte.

Dass in der Oper weniger Uraufführungen als im Schauspiel zu sehen sein werden, ist sicher auch der wegen Corona schwierigen Planung geschuldet. Antú Romero Nunes, Hausregisseur fürs Schauspiel, zeigt mit Ovids «Metamorphosen», dem «Räuber Hotzenplotz», Tschechows «Onkel Wanja», Melvilles «Moby Dick» und der «Odyssee» gleich fünf Inszenierungen.

Klingende Namen

Klingende Namen sind auch im Schauspiel zu finden. Der Franzose Philippe Quesne wird eine Space-Oper Namens «Cosmic Drama» kreieren, der New Yorker John Collins knöpft sich James Joyces «Ulysses» vor, Dürrenmatts «Physiker» werden im Kollektiv inszeniert.

Richard Wherlock hat fünf Ballett-Abende programmiert. Wobei eine Strassentanz-Inszenierung zur Eröffnung, «Giselle» von Pontus Lidberg und das auf allen Bühnen stattfindende Tanzfest zu 20 Jahren Wherlock in Basel auffallen.