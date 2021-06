Im Konzertsaal des KKL: Masterabschlusskonzert mit Orchester

Masterabschlusskonzert Von rhythmischem Schlagabtausch zu romantischem Klang Vier Solisten der Hochschule begeisterten in ihrem Abschlusskonzert zusammen mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Gerda Neunhoeffer 18.06.2021, 05.00 Uhr

Was ist den vier Solisten – eine Frau, drei Männer – in ihrem Masterabschlusskonzert gemeinsam? Sie sind nicht nur hochmusikalisch, virtuos und ausdrucksstark, sondern auch junge, reife Persönlichkeiten. Am Mittwochabend zeigten sie den 100 erlaubten Besuchern im Konzertsaal des KKL und im Livestream ihr Können. Dass sie vom Luzerner Sinfonieorchester begleitet wurden, schien sie zusätzlich zu beflügeln.

Die Kompositionen waren so unterschiedlich wie die jungen Interpreten, in jedem Fall genau auf sie passend. Mit zwei fast unspielbar scheinenden Werken boten Federico Pulina und Christopher Ohanian, beide aus der Klavierklasse Konstantin Lifschitz, auch dem Orchester unterschiedlichste Aufgaben.

Pianisten mit mutiger Werkwahl

Das Konzert für Klavier und Orchester op. 25 von György Ligeti, vollendet im Jahr 1988, hatte mehr von Kammermusik als von einem Konzert. Mit fünf Streichern, sieben Bläsern und zwei Schlagzeugern fand sich Federico Pulina auf Augenhöhe. Er lieferte sich mit den Solisten des Sinfonieorchesters rhythmischen Schlagabtausch in einer Weise, die von spielerischen Schwierigkeiten nichts merken liess. In den fünf Sätzen, neben einem «cantabile» und «Lento» vor allem «molto ritmico», liess Pulina durchweg hören, dass ihm offenbar keine Grenzen gesetzt sind. Das zeigte sich im hervorragenden Zusammenspiel mit den Orchestersolisten, geleitet von James Gaffigan, ebenso wie in den rhythmisch vertrackten Verzahnungen, melodischen Kantilenen und hämmernden Akkorden.

Mit dem Klavierkonzert op. 59 von Moritz Moszkowski vertiefte sich Christopher Ohanian in eine ganz andere Klangwelt. Mit jetzt vollem Orchester, das lebendig und einfühlsam begleitete, gab es süffig-schmelzenden Klang, bisweilen wie Salonmusik leicht dahinfliessend. Dann wieder mit der von Liszt und Chopin bekannten Virtuosität, die Ohanian mühelos, ja mit sichtbarem Vergnügen, perlen liess. Mit warm leuchtendem Piano, vollgriffigen Akkordgirlanden, klar gesetztem Staccato und einer ruhevoll ausgespielten Kadenz wurde das Konzert trotz einiger Längen zum Genuss.

Gläserne Düsternis und lichtglänzende Höhen

Zu Beginn spielte die Flötistin Carlotta Petri, Klasse Sarah Rumer, das romantisch angelegte Flötenkonzert von Carl Heinrich Reinecke. Ihr hell silbriger Ton schwang sich fein über das Orchester. Wie in einer elegisch sanften Arie in einer Oper schien sie eine Geschichte zu erzählen, ausdrucksvoll, spannend, klangschön. Im zweiten Satz vereinten sich melodramatische Phasen mit unheimlichen Klängen, die von der Solistin tief ausgelotet wurden. Nach diesem tiefgründigen «Lento e mesto» wirkte das Finale mit weit ausschwingenden Melodien lieblich und lebenslustig.

Das Violinkonzert op. 129 von Dimitri Schostakowitsch ist von einer Sogkraft, die dem Geiger Renato Wiedermann, Klasse Igor Karsko, offensichtlich besonders liegt. Seine ersten Töne im Adagio zu den begleitenden tiefen Streichern waren enorm ausdrucksstark, verbanden sich innig mit der Soloflöte. Das Spiel mit dem Orchester wurde zu sensibler Einheit, die sich im Wechsel mit Klarinette, Cello und Solohorn (Lukas Christinat) zu grosser Dichte steigerte. Wiedemanns variabler Klang, der von gläserner Düsternis über lichtglänzende Höhen zu starken Doppelgriffen reicht, war stets von einer Intensität, die an spielbare Grenzen geht. Sowohl der Violinist wie das Orchester trafen die Klangwelt Schostakowitschs unwiderstehlich stark und eindringlich. Mit tosendem Applaus wurden die vier Solisten, das Orchester und James Gaffigan bedacht: hervorragend die Zusammenarbeit von Hochschule und Sinfonieorchester.