Musik aus Luzern Neue Alben der Trios Baumschule und Die Fermentierten: Letzteres macht ein tragischer Todesfall besonders emotional Die zwei Luzerner Trios Baumschule und Die Fermentierten haben je ein neues Album eingespielt. Beide bieten ein emotionales Erlebnis. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei einer Band spielt ein tragischer Todesfall eine zentrale Rolle. Pirmin Bossart 28.05.2022, 12.39 Uhr

Das Trio Baumschule mit (von links) Julian Sartorius (Drums), Manuel Troller (Gitarre) und Raphael Loher (Keys).

Aus der Luzerner Szene erreichen uns zwei Alben, denen man gerne aufmerksame Ohren zuwendet und dranbleibt. Vor allem «Baumschule» ist eine kleine Sensation. Die Protagonisten Raphael Loher, Manuel Troller und Julian Sartorius sind schweizweit bekannt. Pianist Loher arbeitet mit dem Kali Trio, Gitarrist Troller etwa mit Schnellertollermeier, Drummer Sartorius mit Sophie Hunger.

Als Trio nennen sie sich «Baumschule», darauf muss man erst kommen. Ein paar frei improvisierte Live-Konzerte haben sie schon gegeben, doch ihr Debutalbum mit dem Titel (...) setzt noch einen drauf. Es besteht aus einem einzigen Stück, das sich über knapp 40 Minuten wunderbar schlüssig und organisch entwickelt.

Musik befreit sich selber und die Zuhörenden

Das Klangmaterial ist beschränkt, die Gesten der Musiker sind sparsam, niemand setzt sich in Szene, es gibt weder Strophen noch Refrains, auch keine solistischen Ausbrüche. Und doch. Die Musik infiltriert, setzt sich fest, wirft Ballast ab, befreit sich selber und die Zuhörenden.

«Wir haben uns vorgenommen, möglichst bei einem reduzierten Klangmaterial zu bleiben und von dort in die Tiefe zu gehen», sagt Manuel Troller. Oft droht Musik auf Minimalbasis mit der Zeit etwas beliebig oder gar langweilig zu werden. «Baumschule» spielen derart klangvoll und konzentriert, dass die Spannung hält. Raphael Loher evoziert mit seinem präparierten Flügel und elektronisch anmutenden Saitentexturen eine Art Hintergrundstrahlung. Manuel Troller spielt auf seiner tief gestimmten Gitarre präzise Einzeltöne, setzt Effekte ein, schlägt Akkorde, lässt Texturen mit dem Flügelklang verschmelzen - alles zu seiner Zeit.

Erkennbarer Beat erst ab der sechsten Minute

Auch Julian Sartorius konzentriert sich auf ein reduziertes Repertoire von gleichbleibenden Schlagabfolgen, die er in der Phrasierung und Verteilung subtil und permanent variiert. Ein erkennbarer Beat setzt erst ab der sechsten Minute ein. Zu diesem Zeitpunkt hat die Musik schon eine wärmende Dichte erreicht. Und wer es nicht weiss, wird es kaum bemerken: Am Ende ist der Beat doppelt so schnell geworden. Die energetische Entfaltung zieht so in Bann, dass sogar die subtile Beschleunigung hinter dem Kollektivsound verschwindet.

Die Fermentierten auf einem Foto vom letzten Jahr noch in Vollbesetzung. Von links: Tobias Sommer (Drum), Valentin Baumgartner (Gitarre), Lino Blöchlinger (Sax). Bild: PD

Album als Tribut an tragisch verstorbenen Mitmusiker

Rabiat und traurig ist das Debutalbum von «Die Fermentierten». Traurig deswegen, weil Gitarrist Valentin Baumgartner ein paar Tage nach den Aufnahmen im Sommer 2021 in den Glarner Bergen tödlich verunglückt ist. So ist «Ghost Ship» zum Tributalbum an einen ungewöhnlich talentierten Musiker geworden. Baumgartner, der auch mit Gypsy Jazz, Balkan-Musik, Chansons und freier Improvisation unterwegs war, spielt hier brachial und noisig. Er sprüht vor Interventionsgeist, fräst sich rein, malt Klänge und Sphären.

Diesen Geist des Rabiaten verkörpern auch Lino Blöchlinger (Altsaxophon, Basssaxophon) und Tobias Sommer (Schlagzeug), die alles geben. Punk-Jazz ist vielleicht der naheliegendste Begriff, um die Musik der Fermentierten grob zu kategorisieren. Kurze Phrasen, Störtöne, heftige Attacken, repetitive Riffs sind die Elemente, die mit Spiellust herumgetrümmert werden. Die Gitarre fährt wie ein losgerissenes Hochspannungsseil durch das Noisegebiet. Manchmal singt Valentin oder schreit.

Gleichzeitig hat dieses Energiefeld durchaus seine Strukturen, ruhigere Gangarten, klaren Intonationen und melodiösen Momente. Nur werden die Elemente und Ideen schnell verbrannt, als ob die Zeit zu wenig wäre, dabei zu bleiben. Ein Höhepunkt ist das von einer melancholischen Grundstimmung geprägte «three eyes no soul», das am ehesten der Song ist, den wir für die Zukunft fermentieren.

Die beiden Alben:

Baumschule: (...). Three-four Records, Cassette/CD/Bandcamp.

Die Fermentierten: Ghost Ship, Veto Records, CD.