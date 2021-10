Ausstellung Was macht der Leopard im Löwengraben? Die Galerie Harlekin ist von der Haldenstrasse in den Löwengraben gezügelt. Die aktuelle Ausstellung fokussiert auf Mensch und Tier. Susanne Holz Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Man hat sie schon mal bewundert: die so plakativ wie fotorealistisch wirkenden Acrylgemälde Adam Petes, auf denen Leoparden tänzeln, Stiere mit den Hufen scharren oder Badeanzug-Schönheiten mit gestrecktem Körper einen Moment später in ein Wasser eintauchen werden, das man nicht sieht. Damals stellte Adam Pete in der Galerie Harlekin in der Luzerner Haldenstrasse aus. Nun ist die Galerie gezügelt.

Im Juli eröffnete sie am Löwengraben 14 mit einer Ausstellung, die Werke des Architekten und Künstlers Martin Zemp zeigte. Im August folgte die zweite Ausstellung: mit den Musikern und Malern Gabriel Kessler und Kurt Zeltner. Und nun Ausstellung Nummer drei am neuen Standort im Löwengraben, der mit zwei Stockwerken und viel Helligkeit beeindruckt. Neben dem weltweit ausstellenden Wahl-Mallorquiner Adam Pete ist die in Root im Kanton Luzern geborene Miranda Fierz zu sehen, die seit 2016 als freischaffende Künstlerin arbeitet.

Zebra, Leopard und die ewige weibliche Schöne

«Same same but different» ist die Doppelausstellung betitelt. Im Erdgeschoss glänzt Adam Pete mit seinen grossformatigen Acrylmalereien, bei denen sich Zebra und Leopard zu weiblicher Schönheit gesellen. Einen Stock höher kann man den Öl- und Acrylmalereien von Miranda Fierz nachspüren, die so figurativ, grafisch wie expressiv um die sich stetig veränderende Identität des Menschen in seinem Alltag kreisen.

Hier die Rückenansicht einer nachdenklichen Frau in eleganter Retrokleidung. Da ein jungenhaftes Mädchen in einem überdimensionierten Ohrensessel. Hier eine Frau, schwerelos tänzelnd inmitten zarter Pastell- und Neonfarbe. Dort eine Ziege und ein nacktes Kätzchen, die dem Betrachter frontal ins Auge blicken.

Nur vordergründig geht es jedoch in dieser Ausstellung um menschliche und tierische Wesen. In ihrem Kern zielen die Bilder von Pete und Fierz auf das Unsichtbare hinter den Dingen. «Falls meine Bilder eine Aufgabe erfüllen sollen, dann sollen sie Schlüssel zu verborgenen Universen sein», sagt Adam Pete. Miranda Fierz erklärt:

«Indem ich aufmerksam durch den Alltag gehe, können Banalitäten für mich zu etwas Besonderem werden.»

Das also verbindet die beiden Kunstschaffenden. Was aber unterscheidet ihre Kunst? Da wäre einmal der Hintergrund. Während Pete bewusst auf einen solchen verzichtet, bettet Fierz Menschen und Tiere in einen solchen ein, ohne aber allzu konkret in ihrer Aussage zu werden. Die Deutungshoheit behält jeder Betrachter für sich selbst. Und dann wäre da die Farbe: Die gezeigten Werke von Adam Pete sind oft in Sepia gehalten. Die von Miranda Fierz überraschen immer wieder mit ihren Neon-Nuancen.

Dass diese Ausstellung mit Liebe und Sachverstand kuratiert wurde, merkt man sofort. Galeristin Jessica Curschellas, aufgewachsen in Luzern und selber künstlerisch tätig, studiert derzeit an der Zürcher Hochschule der Künste Art Education. Kunst zu vermitteln, ist ihr ein grosses Anliegen. Dabei möchte die Kunstgalerie Harlekin aber keinen elitären Zirkel bedienen, sondern «ein breites Publikum ansprechen». Jessica Curschellas betont:

«Wir möchten zwischen Kunst und Kommerz eine gute Balance finden.»

Vielfalt ist dieser Galerie wichtig, deren Namen Harlekin ja auch für Kreativität und Wandelbarkeit steht. Ganz nebenbei verfolge man mit dem Zeigen von vielfältiger Kunst auch noch das Ziel, den Löwengraben etwas lebendiger zu machen, sagt Curschellas. Und das ist bereits gelungen. Die Kunstgalerie freut sich seit dem Sommer über zunehmende Laufkundschaft. Und plant bereits das Programm für 2022.

Miranda Fierz & Adam Pete in der Kunstgalerie Harlekin, Löwengraben 14, Luzern. Noch bis 20. November 2021. Geöffnet Do/Fr 16-20 Uhr sowie Sa 9-13 und 14-17 Uhr. Finissage ist am 20. November 2021 von 14 bis 17 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten: welcome@harlekin.ch oder Telefon 041/2484656. www.harlekin.ch.