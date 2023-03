Theater in Uri Was oder wo ist Heimat? Und wie hält man sie fest? Theaterregisseur Livio Beyeler verarbeitet ein Stück des Literaten Heinrich Danioth namens «Urner Revue» aus dem Jahr 1928 neu. Susanne Holz 23.03.2023, 10.58 Uhr

Wo hat der Teufel wohl sein Zuhause? Theaterregisseur Livio Beyeler bezieht sich in Uri auf Heinrich Danioth. Bild: Valentin Luthiger

Der Konzeptkünstler und Theaterregisseur Livio Beyeler hat im Staatsarchiv Uri das Theaterstück «Urner Revue» des bekannten, aber auch umstrittenen Künstlers und Literaten Heinrich Danioth aus dem Jahr 1928 aufgespürt. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Stoff hat Beyeler eine überraschende, an unsere Zeit adaptierte visuelle und konzeptionelle Ausstellung und ein szenisches Theater zu einem Gesamtkunstwerk verschmolzen. Das Stück vermittelt kritisch-visionäre Heimatbetrachtungen und erlaubt einen Blick auf Heinrich Danioths Theaterarbeit, die sehr viel intensiver war als allgemein bekannt ist.

Heinrich Danioth (1896-1953) wurde schon Zeit seines Lebens zum Heimatmaler gemacht. Doch was denkt der Künstler selbst über Heimat? Was oder wo ist sie? Wie lässt sie sich malen, beschreiben, festhalten, aufgeben? Zwölf Szenen eröffnen bekannte und neue Heimatbilder. Ausstellung wie Theaterstück sind eine Hommage an Danioths Schaffen und Schreiben.

Nicht nur Theater, sondern auch eine Ausstellung

Das Theaterstück «welcome home» überführt Recherche und künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat in ein Gesamtkunstwerk, das wesentlich mit der Ausstellung verzahnt und von Heinrich Danioths «Urner Revue» und «D’r Amerika-Schwizer» inspiriert ist. Die Räume des Hauses für Kunst Uri lassen es zu, dass das Publikum einen Theaterabend in intimer Atmosphäre und mit ungewohnter Rezeptionserfahrung erleben kann. Die Aufführungen des Stücks beginnen im Foyer des Museums, wo den Zuschauerinnen drei Spieler begegnen. Nach diesem Startpunkt teilt sich das Publikum in drei Gruppen auf und begleitet die Spielerinnen in unterschiedliche Räume der Ausstellung «welcome home». Dort werden parallel drei Szenen aufgeführt, und anschliessend wechselt das Publikum die Räume und wohnt so bis Ende des Abends allen drei Szenen bei.

Die oberen Stockwerke des Museums präsentieren Objekte und Installationen, die einen Bezug zur Theaterarbeit von Heinrich Danioth aufweisen. Auf der ersten Etage finden sich Objekte, die von Gegenständen in Danioths «Urner Revue» und in «D’r Amerika-Schwizer» inspiriert sind, wie etwa ein Hungertuch. Parallel dazu wird der Arbeitsprozess von Heinrich Danioth an seinen Festspielen nachgezeichnet.