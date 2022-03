Kunst Weiblichkeit, figurativ und hintergründig: Sepideh NourManesch bringt frischen Wind in die Luzerner Galerie Vitrine Mit einer markanten neuen Künstlerin und einem unlängst renovierten Kabinett gibts eine neue Ausstellung. Susanne Holz Jetzt kommentieren 11.03.2022, 18.27 Uhr

Ausstellung in der Galerie Vitrine in Luzern: «Passage», von und mit der Künstlerin Sepideh NourManesh. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. März 2022) Stillleben von Sepideh NourManesh. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. März 2022) Landschaftsmalerei von Sepideh NourManesh. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. März 2022) Figuratives von Sepideh NourManesh. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. März 2022) Figuratives von Sepideh NourManesh. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. März 2022) Im Kabinett der Luzerner Galerie Vitrine: Panoramabild des rumänischen Künstlers Giotto Doichitta. Bild: PD

Frau malt Frau. Könnte man denken, betritt man die Luzerner Galerie Vitrine, um die heute, 12. März 2022, beginnende Ausstellung «Passage» mit der Künstlerin Sepideh NourManesh anzuschauen. Doch so einfach ist es nicht. Denn erstens sagt diese Künstlerin von sich und ihrer Arbeit:

«Mainstream, modische und dominante Themen, die den Künstler oder die Kunst im Allgemeinen mitreissen, vermeide ich lieber.»

Und zweitens geht es Sepideh NourManesh darum, eigene Gedankenbilder zu erschaffen: «Indem ich den Schein übergehe und in das Leben selbst mit all seiner Bitterkeit und Dunkelheit eindringe.» Bitter und dunkel muten sie allerdings nicht an, die in der «Vitrine» ausgestellten Malereien aus NourManeshs Serie «Non-Body». Anmutige weibliche Körperlichkeit ist hier zu sehen, auffallend ist jedoch, dass das Gesicht jeweils nicht gezeigt wird. «Wie fühlt man sich als Frau?», fragt sich die Künstlerin, der es in diesem Fall um die Darstellung einer Art von weiblicher Einheit geht.

Den Alltag spiegelt die Künstlerin nicht direkt

«Meine Bilder sind zwar nicht ganz losgelöst vom Alltag, spiegeln ihn aber auch nicht direkt wider. Malen ist für mich eine Möglichkeit, innere Fantasien und Vorstellungen auszudrücken und Bilder zum Leben zu erwecken, die sich tief im Unterbewusstsein befinden.» Sepideh NourManesh erlernte das Malen schon in der Kindheit im Iran: Ab dem Alter von neun Jahren besuchte sie jeden Sommer für drei Monate eine private Malschule. Später erwarb sie einen Bachelor in Softwareentwicklung und einen Master in Kunstforschung. Seit Juni 2020 lebt die Künstlerin mit ihrem Schweizer Mann in Küssnacht am Rigi und arbeitet als Softwareentwicklerin in Zürich.

«Vier Tage Zürich, drei Tage Kunst», sagt Sepideh NourManesh mit einem Lächeln. Neben den figurativen Bildern zeigt die Ausstellung auch Landschaftsmalereien und Stillleben dieser vielseitigen Künstlerin, die an Mensch und Natur gleichermassen interessiert ist und der es immer auch um einen tieferen Dialog zwischen ihrer Person und dem gerade entstehenden Werk geht.

Galeristin Evelyne Walker erklärt: «Nach 15 Jahren ist es passiert – ich präsentiere eine Künstlerin, die sich unaufgefordert um eine Ausstellung beworben hat. Ich besuchte Sepideh NourManesh in ihrem Atelier bei Küssnacht und war, ich kann es nicht anders sagen, hin und weg von ihren atemberaubenden Kunstwerken.» Nun habe Sepideh NourManesh ihren ersten Auftritt in einer Schweizer Galerie, nach diversen Ausstellungen in Teheran und in Europa. «Ich freue mich enorm.» Walker fügt an, dass man neu auch das Kabinett bespiele. «Der rumänische Künstler Giotto Doichitta zeigt vier Jahre nach dem Auftritt an der Kunstmesse Zürich ein Panoramabild.»

Ausstellung «Passage» in der Galerie Vitrine in Luzern, Stiftstrasse 4, mit Sepideh NourManesh und Giotto Doichitta. 12. März bis 30. April 2022, Vernissage ist heute, Samstag, 12. März 2022, von 17 bis 21 Uhr. Gespräch mit Evelyne Walker um 17 Uhr. Geöffnet Do/Fr 14-18.30 Uhr sowie Sa 12-16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch

