Weihnachtssingen gab unter 250 Mitwirkenden keine Ansteckungen

Weihnachtssingen Leiter der Luzerner Kantorei: «Singen mit Maske erwies sich als wirkungsvolle Lösung» Eberhard Rex zieht ein Fazit zum Weihnachtssingen. Da gab es unter 250 Mitwirkenden keine Ansteckung. Interview: Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 26.12.2021, 18.01 Uhr

Eberhard Rex, Leiter der Luzerner Kantorei Bild: PD

Vor dem Weihnachtssingen mit Chören und dem Luzerner Sinfonieorchester am 14. Dezember gab es einen Shitstorm in sozialen Medien. Was war der Grund?