Kammermusikreihe mit Gerhard Pawlica startet in 25. Saison

Die Kammermusik im Marianischen Saal startet in die 25. Saison – der Cellist Gerhard Pawlica im Interview

Die Gründung der Kammermusikreihe im Marianischen Saal in Luzern war vor 25 Jahren eine Pioniertat. Nach der letztjährigen Coronapause startet sie jetzt in einem Umfeld mit wachsender Konkurrenz in die Jubiläumssaison.