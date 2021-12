Luzerner Kultur Wenn Kunst ganz leicht im Café schwebt Die bekannte Zentralschweizer Künstlerin Johanna Näf stellt im Café Arlecchino aus, das gleichzeitig eine Galerie ist. Zu sehen sind Bilder und Skulpturen, die die Dreidimensionalität feiern. Susanne Holz Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Künstlerin Johanna Näf im «Arlecchino». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

Johanna Näf sitzt im Luzerner Café Arlecchino unter ihrem gewinkelten Wandobjekt, das sie mit Holz, Schellack und Pigmenten gefertigt hat. In ihrem rot-schwarzen Pulli und mit ihrem roten Lippenstift harmoniert sie sehr gut mit ihrem Kunstwerk, das in einem dunklen Rotbraunton gehalten ist. Von der geometrischen Anmutung des Wandobjekts könne sich ein jeder und eine jede individuell inspirieren lassen, erklärt die Künstlerin.

«Ich möchte die Zeichenhaftigkeit des Werks nicht definieren, sondern es der Fantasie und der Intuition des Betrachters überlassen, was hier zu sehen ist.»

Die Betrachterin könne die Arbeit optisch aufnehmen, und es stehe ihr frei, sich Gedanken darüber zu machen, was sie ihr bedeuten könnte.

Johanna Näf: «Ich mache keine aggressive Kunst. Meine Kunst soll vielmehr eine beruhigende Wirkung haben.» Die 77-jährige Malerin, Plastikerin und Fotografin befasst sich besonders mit Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum. 1999 und 2018 wurde sie mit dem Atelierstipendium des Kantons Zug in Berlin ausgezeichnet. 2007 hielt sie sich sechs Monate lang im Atelier der Konferenz der Schweizer Städte für Kulturfragen (KSK) in Varanasi in Indien auf, das war kurz vor ihrer Pensionierung.

Ist die Leichtigkeit dieser Werke beabsichtigt?

Aufgewachsen in Stans, besuchte Johanna Näf von 1979 bis 1982 die F+F Schule für experimentelle Gestaltung Zürich und machte ein Praktikum in einem Bildhaueratelier. Es folgten zahlreiche Ausstellungen in der Zentralschweiz. Über die aktuelle Ausstellung in ihrem Stammcafé Arlecchino, das zugleich eine Galerie ist und fortlaufend Künstlerinnen und Künstler präsentiert, freut sich Johanna Näf sehr: «Ich wurde vom Café angefragt. Und erhalte viele positive Rückmeldungen auf die Ausstellung.»

Die Künstlerin Johanna Näf stellt im Café/Galerie Arlecchino in Luzern aus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

Näf zeigt hier nicht nur Wandobjekte, sondern auch Bilder: «Schwebende Objekte», mit schwarzer Tusche auf Karton aufgebracht. Zu sehen sind wiederholt Kugeln, mit der Tuschfeder Strich für Strich gemalt. Was den Bildern eine dreidimensionale Leichtigkeit verleiht. Ob diese Leichtigkeit beabsichtigt war als Kontrapunkt zur Schwere der Coronazeit, so möchte man wissen? «Vielleicht schon, unbewusst», antwortet die Luzerner Künstlerin.

«Eigentlich bin ich Skulpteurin»

Eigentlich sei sie Skulpteurin, erklärt Johanna Näf. «Dreidimensionalität ist mir wichtig.» So habe sie für diese Ausstellung hier auch noch extra zwei Skulpturen gemacht. «Dreidimensionalität fordert das Sehen heraus», so Näf, der auch die Haptik, das sich Anfühlen ihrer Kunst, wichtig ist.

Bilder von Johanna Näf. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

2006 war Johanna Näf zusammen mit einem interdisziplinären Team aus Architektin und Landschaftsarchitekten für die Realisierung des «Sensorischen Gartens» im Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn zuständig. Eine nach heilpädagogischen Grundlagen entwickelte Aussenanlage, speziell für Kinder mit geistigen und/oder mehrfachen Behinderungen. Die Künstlerin strahlt, wenn sie etwa von der rollstuhlgängigen Wippe dort erzählt.

Ausstellung Johanna Näf im Luzerner Café/Galerie Arlecchino, Habsburgerstrasse 23, noch bis zum 6. Januar 2022. Zu sehen sind Bilder und Wandobjekte und Skulpturen. Offen Mo–Fr 6.30–18 Uhr; Sa 7–17 Uhr; So 8–14.30 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen