Serie Selbsthilfegruppen Zöliakie: Wenn Pizza und Pasta tabu sind... Was bedeutet es für eine Familie, wenn das Kind die Diagnose Zöliakie erhält? Zunächst einmal: viel Veränderung, und den Mut dazu. Im zweiten Teil unserer Sommerserie erzählt eine Mutter, wie sie das Leben der Familie umgekrempelt hat, als bei der fünfjährigen Tochter Zöliakie diagnostiziert wurde. Susanne Holz 19.07.2021, 05.00 Uhr

Für die Familie Iarrobino aus dem Kanton Luzern hat sich im letzten Jahr vieles verändert: Mutter Barbara Iarrobino ist neben ihrem 40-Prozent-Job plötzlich auch noch beständig mit Backen beschäftigt, das Einkaufen dauert doppelt so lange, und zudem ist der Lebensmitteleinkauf dreimal so teuer als früher. Der Grund für all das: Bei der fünfjährigen Tochter Sofia wurde per Bluttest Zöliakie diagnostiziert, nachdem die Kleine fortwährend unter Magen- und Darmbeschwerden gelitten hatte. Nach dieser Diagnose stand die vierköpfige Familie erst mal unter Schock.

Barbara Iarrobino backt mit ihrer Tochter Sofia glutenfreies Brot. Bild: Privat

Mutter Barbara erzählt:

«Von heute auf morgen war alles mit Gluten verboten. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Pizza, Pasta – für mich als Portugiesin und meinen Mann mit seinen italienischen Wurzeln war das zunächst kaum vorstellbar.»

Doch die Familie, zu der auch das zweijährige Töchterchen Emilia gehört, stellte ihr Leben um – Sofia zuliebe.

Für Sofia soll es zuhause keine rote Zone geben

Von Ernährungsberatern gibt es auch Kritik dafür, dass fortan alle vier auf Gluten verzichten. Doch die Eltern haben entschieden: «Für Sofia soll es zumindest zuhause keine rote Zone geben. Hier soll sie alles frei essen können.» Hierzu muss man wissen: Von Zöliakie Betroffene müssen auch Kontaminationen vermeiden wie das gemeinsam benutzte Messer oder die gemeinsame Butter, auf der sich Brotbrösel befinden.

Man bewundert Barbara Iarrobino für die Tatkraft und Entschlossenheit, mit der sie das Leben der Familie umkrempelte: Brot und Pasta werden nun selber hergestellt, aus Reismehl, Buchweizenmehl, Mandelmehl. Geht Sofia zu einem Kindergeburtstag, backt ihre Mutter entweder den Kuchen für alle oder gibt der Fünfjährigen einen eigenen mit. Und weil Sofia bald in den Kindergarten kommt, hat ihre Mutter für diesen schon mal zwei Kinderbücher zu Zöliakie besorgt.

Der unverkrampfte Umgang von Barbara Iarrobino überträgt sich auch auf Sofia: Diese scheut sich nicht, die anderen bei Bedarf darauf hinzuweisen, dass sie an Zöliakie erkrankt ist. So ist es etwa wichtig, die Hände zu waschen, bevor man Sofia etwas zu essen gibt. Auch gemeinsames Essen aus einem Böxli geht nicht: «Die Corona-Massnahmen kamen uns hier entgegen», so Barbara Iarrobino. Die 32-Jährige, die nun eine Gruppe für Eltern von Kindern mit Zöliakie bei der Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden initiiert, wünscht sich mehr Sensibilisierung der Gesellschaft und auch der Schulen auf diese Krankheit. Und hofft auf ein Ende von Sprüchen wie «Ein kleines Bisschen Kuchen geht schon...». Denn:

«Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, und keine persönliche Entscheidung.»

Barbara Iarrobino ist es wichtig, dass die Menschen in Zukunft mehr über Zöliakie Bescheid wissen. Das gerade auch im Hinblick auf Kinder, die sich in der Schule erklären müssen und heute oft noch auf Unverständnis stossen. Eine enge Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen wäre hier ihr Wunsch. Doch zunächst einmal hofft sie auf einen baldigen Austausch in einer Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Zöliakie.

Weitere Infos: www.selbsthilfeluzern.ch