Comics Festival Luzern Fumetto-Start am Wochenende: Wenn sogar Superhelden verführt werden Kinderbücher, eine faszinierende Artistin in Résidence, Helden und eine Prise Erotik. Fumetto verwandelt Luzern in ein buntes Zeichenheft. Roman Kühne 03.04.2022

Emilie Gleason, Artistin in Résidence am diesjährigen Fumetto, während ihres Live Paintings am Sonntag im Hotel Schweizerhof. Dominik Wunderli (luzern, 03.04.2022)

Wie es wohl ist, immer die zweite Geige zu spielen? Einen Bruder zu haben, der konstant in der Aufmerksamkeit steht? Die Künstlerin Émilie Gleason weiss, wovon sie spricht und zeichnet. Ted leidet unter dem Asperger-Syndrom. Jahrelang dreht sich in der Familie alles um den Autisten. Fast täglich gibt es Tränen.

In ihrem ersten Comic 2019 hat die belgisch-mexikanische Autorin diese Erfahrung verarbeitet. Witzig, doppelbödig und treffsicher. «Trubel mit Ted» ist ein starkes Buch. Leicht zu lesen, flüssig im Bild und tief in der Wirkung. Kein Wunder wurde es mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Frauen auf dem stillen Örtchen

Ausschnitte aus dieser Bildgeschichte kann man noch die ganze Woche im Entrée des Hotels Schweizerhof besichtigen. Émilie Gleason ist die Artistin in Résidence am diesjährigen Fumetto Festival in Luzern.

«Vieles wird leichter und in ein anderes Licht getaucht, wenn man es mit einem Lächeln sieht», erklärt sie ihre Motivation. «Es war für mich ein Weg, mit dieser schwierigen Lage umzugehen und auch meiner Familie zu helfen.»

Ausschnitt aus «Trubel mit Ted» vom Emilie Gleason über ihren Bruder, der unter Autismus leidet. Bild: PD

Beim Augenschein am Samstagnachmittag ist die quirlige Künstlerin von einer Menschentraube umringt. Kinder und Erwachsene, die ihr interessiert beim Zeichnen über die Schulter sehen. Elefanten, die in Minutenschnelle aus dem Blatte wachsen. Tukane, die komische Gesichter schneiden. Gerne und vielsprachig erklärt sie die ausgestellten Zeichnungen. Da ist zum Beispiel die schräge, launige Serie von Frauen auf dem stillen Örtchen. «Das Bad ist oft der persönlichste Ort in einem Haus», schmunzelt die Künstlerin. «Die Bücher, die Bilder, die Art der Gegenstände – oft erfährt man hier in fünf Minuten mehr über die dort wohnenden Menschen als während des ganzen Abendessens.» Eine der witzigsten Skizzen zeigt eine Frau, die, den Schlüssel in der Hand, vor der Haustüre kauert. Es ist die Autorin selbst, die dringend muss, doch die Türe lässt sich einfach nicht öffnen.

Auch Missbrauch kann im Comic gezeigt werden

Der Restart des Fumetto, nach der coronabedingten Pause von 2020 und 2021 ist geglückt – nicht nur dank der exzellenten Artistin in Résidence. Auch in der Kornschütte, dem Herzen der Ausstellungen, herrscht viel Bewegung. Der «Small Press Heaven», der Künstler und Verleger aus ganz Europa zusammenbringt, ist eine Fundgruppe aktuellen Comicschaffens. Von den Mainstream-Superhelden bis hin zu den Nischen der zeichnerischen Subkultur.

Fumetto 2022: Ausstellung im Roten Haus auf dem EWL Areal in Luzern "The Curse of Zorro - die Evolution der Superhelden". Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Impressionen aus der Kornschütte. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Live Painting in der Metallwerkstatt an der Rössligasse in Luzern. Der Künstler Thomas Ott. Dominik Wunderli (02.04.2022) Emilie Gleason, Artistin in Résidence am diesjährigen Fumetto, während ihres Live Paintings am Sonntag im Hotel Schweizerhof. Dominik Wunderli

(03.04.2022) Fumetto 2022: Live Painting in der Metallwerkstatt an der Rössligasse in Luzern. Die Künstlerin Mariemo. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Live Painting in der Metallwerkstatt an der Rössligasse in Luzern. Die Künstlerin Sophie Benvenuti. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Live Painting in der Metallwerkstatt an der Rössligasse in Luzern. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Ausstellung im Roten Haus auf dem EWL Areal in Luzern "The Curse of Zorro - die Evolution der Superhelden". Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Ausstellung im Roten Haus auf dem EWL Areal in Luzern "The Curse of Zorro - die Evolution der Superhelden". Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Ausstellung im Roten Haus auf dem EWL Areal in Luzern "The Curse of Zorro - die Evolution der Superhelden". Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Live Painting in der Metallwerkstatt an der Rössligasse in Luzern. Die Künstlerin Sophie Benvenuti. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Impressionen aus der Kornschütte. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Impressionen aus der Kornschütte. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Impressionen aus der Kornschütte Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Live Painting in der Metallwerkstatt an der Rössligasse in Luzern. Im Bild: Das Zürcher Kollektiv "Die Notbremse". Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Impressionen aus der Kornschütte. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Live Painting in der Metallwerkstatt an der Rössligasse in Luzern. Im Bild: Das niederländische Kollektiv "VAAF". Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Impressionen aus der Kornschütte. Dominik Wunderli (02.04.2022) Fumetto 2022: Impressionen aus der Kornschütte. Dominik Wunderli (02.04.2022)

Etwas unprominent platziert, zeichnet die Schweizerin Julietta Saccardi ihre «Tiny Tragedies». Schlichte Heftchen mit schweren Themen. Auf kleinen Seiten und mit wenigen Worten bringt sie Übergriffe in Strich und Text. Der Vater, der die Kollegin der Tochter nach Hause fährt und noch rasch hochkommt. Der Cousin, der eine Grenze überschreitet. Kühl erzählt und minimalistisch gestaltet. «Wenn ich mit den Betroffenen spreche, erzählen sie jeweils unglaublich viel», erklärt die Zeichnerin. «Sie überlegen sich ideenreich, was sie anders hätten machen können. Ich reduziere dieses Chaos im Kopf bewusst auf das Wesentliche. Das, was passiert ist.»

Superhelden in Reih und Ordnung

Eine weitere Ausstellung, der «Bolo Klub» in der Moosstrasse 8, spürt den Kinderbüchern nach. An der Wäscheleine, zum Trocknen aufgehängte Kinder, ein rotes Pferd, das seinen Namen nicht mag, ein Junge und ein Hund auf Verbrecherjagd – die Ausstellung ist vielleicht etwas klein geraten, aber äusserst liebevoll gemacht. Schubladen mit Zeichnungen oder eine Ecke mit den Geräuschen der einsamen Inselnacht sorgen für eine Ruhepause im Fumetto-Betrieb.

Die Ausstellung im Roten Haus auf dem EWL Areal in Luzern: «The Curse of Zorro - die Evolution der Superhelden». Dominik Wunderli (02.04.2022)

Etwas mehr hätten wir von der Hauptausstellung «The Curse of Zorro» erwartet. Auf dem EWL-Areal an der Industriestrasse 6 bringt die Schau die Evolution der Superhelden in Reih und Ordnung. Viele Originalbilder zeichnen den Weg von Zorro, über Buffalo Bill und die drei Musketiere bis hin zur Wonder Woman und der Justice League.

Ein Höhepunkt sind die Filmplakate mit ihren für heutige Ohren teils absurden Werbetexten, wie: «Der Sohn von Samson: Der legendäre Krieger, der Mensch und Tier besiegt – und jetzt – die Versuchung einer verführerischen und betrügerischen Frau.» Doch die Superhelden sind heute eines der grossen weltumspannenden Massenphänomene. Kein Filmgenre zieht ähnlich viele Leute in die Kinos. Hier wäre mehr Hintergrund und Erklärung möglich gewesen. Doch insgesamt ist das Fumetto mit seinen sieben Hauptausstellungen und seinen vielen Satelliten und Aktivitäten eine farbige Attraktion für die Stadt, die man sich unbedingt ansehen sollte.

Hinweis: Das Fumetto läuft noch bis diesen Samstag. Info: www.fumetto.ch

im Rahmen des Fumetto wurden am Wochenende auch Comic-Stipendien verliehen. Einen Film über die Stipendidaten finden Sie vvia www.comicstipendien.ch oder hier: https://we.tl/t-1OT060iFrr

