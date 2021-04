Ausstellung in Luzern Video, Ton und Malerei in einem: Wenn Worte eine Währung wären Das sic! Elephanthouse präsentiert eine junge Künstlerin aus Genf, die so multimedial wie gesellschaftskritisch arbeitet. Und die ihre Ausstellung «Handshake» rund um eine Dystopie aufbaut. Susanne Holz 09.04.2021, 19.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die junge Genfer Künstlerin Monika Emmanuelle Kazi ist zu Gast im sic! Elephanthouse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. April 2021)

Ihr roter Faden ist die Räumlichkeit. Aber auch in Worten äussert sie sich gerne, die Genfer Künstlerin Monika Emmanuelle Kazi. Im Kunstraum sic! Elephanthouse, der sich als Luzerner Plattform für junge, nationale und internationale Kunstschaffende versteht, eröffnet am Samstag Kazis Ausstellung mit dem Titel «Handshake». Kuratorin Anne-Sophie Mlamali sagt:

«Für Kazi sind Räume Spiegel der Gesellschaft. Wie dürfen wir uns bewegen, und wie nicht?»

«Handshake». Es geht auch um den Akt des Händeschüttelns, aber nicht unbedingt in Bezug auf die gegenwärtige Pandemie. Die Genfer Künstlerin arbeitet multimedial und oft installativ und performativ. Im sic! Elephanthouse kombiniert sie Video, Ton und Malerei. Wobei der von ihr zu hörende französische Text über eine dystopische Welt, in der Worte Währung sind, zu drei Videos führt, und diese Videos wiederum zu Malereien. Die Videoinstallation «mains d’oeuvre» – das Wortspiel verbindet «Arbeitskraft» mit «Hände des Werks» – hinterfragt die Bedeutung von Worten und Meinungen sowie deren Rechte. Durch die Gesten weisser Hände reflektiert Kazi soziale Hierarchien, in denen wir gefangen sind. Kazi fragt sich: Sind wir frei in unseren Handlungen und Meinungen oder leitet uns das Bild, das wir öffentlich projizieren wollen, bei unseren Entscheidungen? Wenn unsere Worte Währung wären, wer wäre reich, wer arm? Wer spricht, wer wird gehört, und was ist überhaupt das Narrativ? Die Kuratorinnen Sabrina Negroni und Lena Pfäffli betonen: «Uns gefällt das subtile Hinterfragen von Kazi, das ohne moralischen Zeigefinger auskommt.»

Die Frage nach Macht und Ohnmacht

Monika Emmanuelle Kazi kam 1991 im Grossraum Paris auf die Welt. Die multidisziplinäre Künstlerin erhält ihren Master in Fine Arts dieses Jahr an der Hochschule für Kunst und Design (HEAD) in Genf, wo sie auch lebt und arbeitet. Aufgewachsen ist Monika Emmanuelle Kazi in Pointe-Noire in der Republik Kongo und in Paris.

Die Künstlerin verbindet Video, Ton und Malerei. In ihren drei Videos lässt sie die Hände weisser junger Männer sprechen und reflektiert damit soziale Hierarchien.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. April 2021)

Nachdem Kazi zunächst das Studium der Innenarchitektur aufgenommen hatte, wechselte sie bald einmal zur Kunst. Als Kunstschaffende schuf sie 2015 den Terminus «iso-object» (angelehnt an ISO International Organization for Standardization), um aufzuzeigen, wie unsere Lebensräume zu Standardbildern werden und das Zusammenleben spiegeln, vermischt mit der Frage, wie mächtig oder auch ohnmächtig wir sind.

Monika Emmanuelle Kazi vor dem Luzerner Kunstraum sic! Elephanthouse.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. April 2021)

Monika Emmanuelle Kazi wird 2021 an der Gruppenausstellung «Lemaniana» im Centre d’art contemporain Genève teilnehmen. Zudem ist sie für den Kiefer Hablitzel-Göhner Kunstpreis 2021 nominiert, der im September an der Art Basel vergeben wird.

Ausstellung mit Monika Emmanuelle Kazi: «Handshake». Im Kunstraum sic! Elephanthouse, Neustadtstrasse 37, in Luzern. 10. April bis 22. Mai. Geöffnet Do/Fr 16-19 Uhr sowie Sa 14-17 Uhr. www.sic-elephanthouse.ch