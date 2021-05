Luzern Ausstellung «Panta rhei» im Hans Erni Museum: Wenn Yoko Ono und Siri Marx und Freud gegenüberstehen Luzerner Studierende befassten sich intensiv mit Hans Ernis Wandbild «Panta rhei». Das Ergebnis zeigt: Das Denken ist auch heute noch im Fluss. Susanne Holz 07.05.2021, 17.03 Uhr

«Die Idee war, das Hauptwerk von Hans Erni mit den Ideen junger Menschen in Kontakt zu bringen», so erklärt einem Heinz Stahlhut, Leiter des Hans-Erni-Museums im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern, am Mittwoch – noch während des Aufbaus der Ausstellung «Panta rhei». Die Ausstellung startet heute. Ihr grosses und spannendes Thema: Wie reagieren Lernende der Fachklasse Grafik des Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrums Luzern auf Hans Ernis (1909–2015) 1978 geschaffenes, farbprächtiges und 40 Meter langes Wandbild mit den Porträts europäischer Denker von der Antike bis heute?